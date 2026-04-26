Ένοπλη επίθεση στην Ουάσινγκτον: Τι γνωρίζουμε για τον δράστη – Δεν συνεργάζεται με τις αρχές

Οι αρχές προσπαθούν να καταλήξουν στα κίνητρα και τους στόχους του δράστη

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Άνδρες της ασφάλειας έχουν ρίξει στο έδαφος τον δράστη της ένοπλης επίθεσης στην Ουάσινγκτον (δεξιά). Άνδρες του FBI πραγματοπούσαν έρευνες στο σπίτι του ένοπλου (δεξιά). 25 Απριλίου 2026  

  • Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, δάσκαλος και προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών από τη Νότια Καλιφόρνια, είναι ο δράστης της ένοπλης επίθεσης στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.
  • Ο Άλεν κατηγορείται για χρήση πυροβόλου όπλου και επίθεση κατά ομοσπονδιακού αξιωματούχου με επικίνδυνο όπλο και δεν συνεργάζεται με τις αρχές.
  • Οι αρχές πιστεύουν ότι ο δράστης είχε στόχο αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και ενήργησε μόνος, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες στο σπίτι του για περισσότερα στοιχεία.
  • Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε αλληλεγγύη στον Τραμπ και καταδίκασε την πολιτική βία.
  • Υπάρχει προβληματισμός για το αν το περιστατικό θα επηρεάσει την επικείμενη επίσημη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στην Ουάσινγκτον.
Ο άνδρας που άνοιξε πυρ στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου εργαζόταν ως δάσκαλος και προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών στη Νότια Καλιφόρνια.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, ο οποίος κατοικεί στο Τόρανς, προάστιο του Λος Άντζελες, έχει ταυτοποιηθεί από τις αμερικανικές αρχές ως ο ένοπλος που εξουδετερώθηκε κοντά στον χώρο του δείπνου όπου είχαν συγκεντρωθεί ο πρόεδρος Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι.

Ο Άλεν αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για χρήση πυροβόλου όπλου και ένα αδίκημα επίθεσης κατά ομοσπονδιακού αξιωματούχου με χρήση επικίνδυνου όπλου, σύμφωνα με την εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο, η οποία δεν τον κατονόμασε δημοσίως.

«Αυτό το άτομο είχε την πρόθεση να προκαλέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά και όσο το δυνατόν περισσότερες απώλειες», δήλωσε η Πίρο.

Ένα προφίλ στο LinkedIn με το όνομα και τη φωτογραφία του Άλεν τον περιέγραφε ως καθηγητή μερικής απασχόλησης στην εταιρεία C2 Education, η οποία ειδικεύεται στην προετοιμασία για εξετάσεις και την παροχή ιδιωτικών μαθημάτων. Η C2 ανακήρυξε τον Άλεν «καθηγητή του μήνα» της εταιρείας τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με αναρτήσεις της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν συνεργάζεται με τις αρχές

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς δήλωσε πως πιστεύει ότι ο συλληφθείς για το περιστατικό στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είχε ως στόχο αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

«Φαίνεται ότι πραγματικά είχε βάλει στόχο πρόσωπα που δουλεύουν στην κυβέρνηση, πιθανόν και τον πρόεδρο», δήλωσε ο Μπλανς. Πρόσθεσε ότι ο δράστης ταξίδεψε με τρένο από το Λος Αντζελες στο Σικάγο και στην συνέχεια στην Ουάσινγκτον.

Παράλληλα ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης αποκάλυψε ότι ο 31χρονος δεν συνεργάζεται με τους ανακριτές. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί το κίνητρό του και οι αρχές πιστεύουν ότι ο 31χρονος έδρασε μόνος. Αυτή την ώρα συνεχίζονται οι έρευνες στο σπίτι του δράστη προκειμένου να εντοπιστούν περισσότερα στοιχεία.

Τηλεφώνημα στον Τραμπ από την πρόεδρο της Κομισιόν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ για να του εκφράσει την «αλληλεγγύη» της.
«Τονίσαμε ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση στις δημοκρατίες», έγραψε στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν.

Την ίδια στιγμή προκαλείται προβληματισμός για την επικείμενη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στην Ουάσινγκτον. Ο βασιλιάς Κάρολος είναι «ανακουφισμένος» που ο Ντόναλντ Τραμπ βγήκε σώος από το περιστατικό κατά το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ανακοίνωσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

«Συνομιλίες θα διεξαχθούν καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας για να εξετασθεί, με τους Αμερικανούς ομολόγους μας και τις εκατέρωθεν ομάδες, σε ποιο βαθμό τα γεγονότα του Σαββάτου μπορούν ή όχι να επηρεάσουν τον σχεδιασμό της επίσημης επίσκεψης» που αρχίζει το απόγευμα της Δευτέρας στη Ουάσινγκτον, σύμφωνα με την ανακοίνωση του παλατιού.

