Τραμπ: Αν είχαμε την αίθουσα δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο δεν θα είχε συμβεί η ένοπλη επίθεση

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπεραμύνθηκε των σχεδίων του να χτίσει μία αίθουσα δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο, η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής διαμάχης

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Τραμπ: Αν είχαμε την αίθουσα δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο δεν θα είχε συμβεί η ένοπλη επίθεση
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών δεν θα είχε συμβεί αν ήταν έτοιμη η νέα αίθουσα δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο.
  • Η αίθουσα δεξιώσεων σχεδιάζεται να είναι ασφαλής, με υψηλά επίπεδα στρατιωτικής προστασίας και χωρίς δωμάτια από πάνω που θα μπορούσαν να παραβιαστούν.
  • Ο Τραμπ τόνισε ότι η αίθουσα βρίσκεται εντός του Λευκού Οίκου, που θεωρείται το πιο ασφαλές κτίριο στον κόσμο.
  • Υπάρχει δικαστική διαμάχη για την κατασκευή της αίθουσας, η οποία ξεκίνησε από μια γυναίκα χωρίς νομιμοποίηση, και ο Τραμπ ζήτησε την άμεση απόσυρση της αγωγής.
  • Η κατασκευή της αίθουσας είναι εντός προϋπολογισμού και μπροστά από το χρονοδιάγραμμα.
Με αφορμή την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι αν ήταν έτοιμη η αίθουσα δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο δεν θα είχε συμβεί το περιστατικό.

«Αυτό που συνέβη χθες το βράδυ είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ο σπουδαίος Στρατός μας, η Μυστική Υπηρεσία, οι Αρχές Επιβολής του Νόμου και, για διαφορετικούς λόγους, κάθε Πρόεδρος τα τελευταία 150 χρόνια, ΑΠΑΙΤΟΥΝ να κατασκευαστεί μια μεγάλη, ασφαλής και προστατευμένη αίθουσα δεξιώσεων ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΟΙΚΟΥ», έγραψε στο Truth Social ο Τραμπ.

Και συνέχισε: «Αυτό το περιστατικό δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν υπήρχε η αίθουσα δεξιώσεων με την υψηλότερη στρατιωτική διαβάθμιση μυστικότητας που βρίσκεται υπό κατασκευή στον Λευκό Οίκο. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αρκετά γρήγορα!».

«Ενώ είναι όμορφη, διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας υψηλότερου επιπέδου που υπάρχουν, επιπλέον, δεν υπάρχουν δωμάτια από πάνω από τα οποία να μπορούν να εισέλθουν άτομα χωρίς ασφάλεια, και βρίσκεται μέσα στις πύλες του πιο ασφαλούς κτιρίου στον κόσμο, του Λευκού Οίκου», σημείωσε ο Τραμπ.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στη δικαστική διαμάχη που έχει ξεσπάσει για την κατασκευή της αίθουσας. «Η γελοία αγωγή για την αίθουσα χορού, που ασκήθηκε από μια γυναίκα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της, η οποία δεν έχει απολύτως καμία νομιμοποίηση να ασκήσει τέτοια αγωγή, πρέπει να αποσυρθεί, αμέσως. Δεν πρέπει να επιτραπεί τίποτα να παρεμποδίσει την κατασκευή της, η οποία βρίσκεται εντός προϋπολογισμού και ουσιαστικά μπροστά από το χρονοδιάγραμμα!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

