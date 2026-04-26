Διευθυντής FBI: «Είδαμε το καλύτερο δείγμα αμερικανικής ηγεσίας»

Snapshot Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, επαίνεσε την άμεση αντίδραση των αρχών στην έπλη επίθεση στο δείπνο τωνταποκριτών του Λευ Οίκου.

Ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει ενεργά τις αρχές επιβολής του νόμου, σύμφωνα με τον Κας Πατέλ.

Η έρευνα για τον δράστη συνεχίζεται και οι πολίτες καλούνται να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το περιστατικό.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι ο δράστης στόχευε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και δεν συνεργάζεται με τις αρχές.

Οι αρχές πιστεύουν ότι ο 31χρονος δράστης ενήργησε μόνος και εξετάζουν το σπίτι του για περαιτέρω στοιχεία. Snapshot powered by AI

«Χθες το βράδυ είδαμε το καλύτερο δείγμα της αμερικανικής ηγεσίας», σχολίασε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ αναφορικά με την αντίδραση των αρχών στην ένοπλη επίθεση στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

«Είμαι περήφανος που εργάζομαι για τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει τόσο σθεναρά τις αρχές επιβολής του νόμου σε ολόκληρη τη χώρα και περήφανος που ηγούμαι αυτής της υπηρεσίας, η οποία εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για την ασφάλεια των Αμερικανών», είπε ο Κας Πατέλ.

Και πρόσθεσε: «Ευχαριστώ τους γενναίους συνεργάτες μας από τις αρχές επιβολής του νόμου και τους διαυπηρεσιακούς εταίρους μας, οι οποίοι ενήργησαν άμεσα και προστάτευσαν τους συμπατριώτες τους».

Παράλληλα ανέφερε ότι η έρευνα για τον δράστη βρίσκεται σε εξέλιξη και γι’ αυτό ζήτησε από τους Αμερικανούς πολίτες να επικοινωνήσουν με τις αρχές για να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το περιστατικό.

Δεν συνεργάζεται με τις αρχές

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς δήλωσε πως πιστεύει ότι ο συλληφθείς για το περιστατικό στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είχε ως στόχο αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

«Φαίνεται ότι πραγματικά είχε βάλει στόχο πρόσωπα που δουλεύουν στην κυβέρνηση, πιθανόν και τον πρόεδρο», δήλωσε ο Μπλανς. Πρόσθεσε ότι ο δράστης ταξίδεψε με τρένο από το Λος Αντζελες στο Σικάγο και στην συνέχεια στην Ουάσινγκτον.

Παράλληλα ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης αποκάλυψε ότι ο 31χρονος δεν συνεργάζεται με τους ανακριτές. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί το κίνητρό του και οι αρχές πιστεύουν ότι ο 31χρονος έδρασε μόνος. Αυτή την ώρα συνεχίζονται οι έρευνες στο σπίτι του δράστη προκειμένου να εντοπιστούν περισσότερα στοιχεία.

