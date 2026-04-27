Τραμπ: «Ίσως καθυστέρησα την αντίδραση των πρακτόρων κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών»

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε τις στιγμές κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παραδεχόμενος ότι προσπάθησε αρχικά να δει τι συνέβαινε πριν απομακρυνθεί από τους πράκτορες.

Γιάννης Φιλιππάκος

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι καθυστέρησε την αντίδραση των πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.
  • Αρχικά, ο Τραμπ δίστασε να απομακρυνθεί από την αίθουσα, προσπαθώντας να καταλάβει τι συνέβαινε, θεωρώντας αρχικά ότι ήταν απλός θόρυβος.
  • Οι πράκτορες σχημάτισαν κλοιό γύρω από τον πρόεδρο μέσα σε περίπου 10 δευτερόλεπτα και τον απομάκρυναν μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα σε μια χαοτική σκηνή.
  • Κατά την απομάκρυνσή του, ο Τραμπ κλήθηκε να πέσει στο πάτωμα για λόγους ασφαλείας, αλλά αρχικά περπατούσε σκυφτός μέχρι να υπακούσει στην εντολή.
  • Η πρώτη κυρία και ο πρόεδρος έπεσαν στο πάτωμα μετά από επανειλημμένες εντολές των πρακτόρων για προστασία.
Snapshot powered by AI

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes», αποκαλύπτοντας ότι αρχικά δίστασε να απομακρυνθεί από την αίθουσα όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

Το CBS έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αμερικανού προέδρου, στο οποίο ο Τραμπ αναφέρεται στις στιγμές πανικού στο ballroom του Washington Hilton, όταν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας απομάκρυναν εσπευσμένα κορυφαίους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς φαίνεται να απομακρύνεται ακαριαία από τη θέση του τα μέλη των Μυστικών Υπηρεσιών, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πράκτορες περικυκλώνουν τον Τραμπ για να τον βγάλουν από την αίθουσα.

Η δημοσιογράφος Νόρα Ο’Ντόνελ σημείωσε ότι χρειάστηκαν περίπου 10 δευτερόλεπτα για να σχηματίσουν κλοιό γύρω από τον πρόεδρο και περίπου 20 δευτερόλεπτα για να τον απομακρύνουν, περιγράφοντας την εικόνα ως χαοτική.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι ο ίδιος ίσως επιβράδυνε την αντίδραση των πρακτόρων, καθώς προσπαθούσε να καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε.

«Ήθελα να δω τι γινόταν και δεν τους το έκανα εύκολο», είπε χαρακτηριστικά. «Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν κάποιος συνηθισμένος θόρυβος από αίθουσα εκδηλώσεων. Μετά αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι ίσως ήταν κάτι σοβαρό, διαφορετικό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε ακόμη πως, ενώ απομακρυνόταν συνοδευόμενος από πράκτορες, του ζητήθηκε να πέσει στο πάτωμα για λόγους ασφαλείας.

«Μου έλεγαν “παρακαλώ πέστε κάτω, πέστε στο πάτωμα”. Εγώ περπατούσα ακόμη, λίγο σκυφτός. Στα μισά της διαδρομής μου είπαν ξανά να πέσω κάτω και τότε έπεσα στο πάτωμα. Το ίδιο έκανε και η πρώτη κυρία», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ο’Ντόνελ σχολίασε ότι οι πράκτορες ουσιαστικά ήθελαν να συρθεί στο έδαφος για να προστατευθεί. Ο Τραμπ απάντησε: «Περίπου έτσι».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
