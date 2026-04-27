Τραμπ: «Ίσως καθυστέρησα την αντίδραση των πρακτόρων κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών»

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes», αποκαλύπτοντας ότι αρχικά δίστασε να απομακρυνθεί από την αίθουσα όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

Το CBS έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αμερικανού προέδρου, στο οποίο ο Τραμπ αναφέρεται στις στιγμές πανικού στο ballroom του Washington Hilton, όταν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας απομάκρυναν εσπευσμένα κορυφαίους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

“I've been through this before, a couple of times.”



President Donald Trump describes what went through his mind after a gunman stormed the security perimeter at the White House Correspondents' Dinner Saturday night.

— 60 Minutes (@60Minutes) April 26, 2026



Σύμφωνα με βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς φαίνεται να απομακρύνεται ακαριαία από τη θέση του τα μέλη των Μυστικών Υπηρεσιών, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πράκτορες περικυκλώνουν τον Τραμπ για να τον βγάλουν από την αίθουσα.

U.S. Vice President JD Vance is escorted out by Secret Service followed by agents surrounding U.S. President Donald Trump after an incident at the annual White House Correspondents Association Dinner in Washington, DC.

— Getty Images News (@GettyImagesNews) April 26, 2026



Η δημοσιογράφος Νόρα Ο’Ντόνελ σημείωσε ότι χρειάστηκαν περίπου 10 δευτερόλεπτα για να σχηματίσουν κλοιό γύρω από τον πρόεδρο και περίπου 20 δευτερόλεπτα για να τον απομακρύνουν, περιγράφοντας την εικόνα ως χαοτική.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι ο ίδιος ίσως επιβράδυνε την αντίδραση των πρακτόρων, καθώς προσπαθούσε να καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε.

«Ήθελα να δω τι γινόταν και δεν τους το έκανα εύκολο», είπε χαρακτηριστικά. «Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν κάποιος συνηθισμένος θόρυβος από αίθουσα εκδηλώσεων. Μετά αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι ίσως ήταν κάτι σοβαρό, διαφορετικό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε ακόμη πως, ενώ απομακρυνόταν συνοδευόμενος από πράκτορες, του ζητήθηκε να πέσει στο πάτωμα για λόγους ασφαλείας.

«Μου έλεγαν “παρακαλώ πέστε κάτω, πέστε στο πάτωμα”. Εγώ περπατούσα ακόμη, λίγο σκυφτός. Στα μισά της διαδρομής μου είπαν ξανά να πέσω κάτω και τότε έπεσα στο πάτωμα. Το ίδιο έκανε και η πρώτη κυρία», ανέφερε.

President Trump said he "wasn't making it that easy" for the Secret Service as it responded when shots rang out at the White House Correspondents' Dinner, because he wanted to see what was going on. @NorahODonnell's interview with the President, tonight on 60 Minutes.

— 60 Minutes (@60Minutes) April 26, 2026



Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ο’Ντόνελ σχολίασε ότι οι πράκτορες ουσιαστικά ήθελαν να συρθεί στο έδαφος για να προστατευθεί. Ο Τραμπ απάντησε: «Περίπου έτσι».

