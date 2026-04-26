Ένοπλη επίθεση στην Ουάσινγκτον: Πού στρέφονται οι έρευνες του FBI για τον δράστη

Τι αναζητούσαν οι πράκτορες του FBI στη γειτονιά του 31χρονου που επιτέθηκε στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον 

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Πράκτορες του FBI πήγαν σε σπίτια γειτόνων του 31χρονου δράστη της ένοπλης επίθεσης στην Ουάσινγκτον προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία. 26 Απριλίου 2026

  • Το FBI ερευνά το παρελθόν, τις επικοινωνίες και τις κινήσεις του 31χρονου δράστη της ένοπλης επίθεσης στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.
  • Οι πράκτορες έχουν αναζητήσει πληροφορίες και βιντεοληπτικό υλικό από γείτονες στην Καλιφόρνια, όπου ζούσε ο δράστης.
  • Ο 31χρονος, δάσκαλος στο επάγγελμα, βρίσκεται υπό κράτηση και θα παραπεμφθεί σε δικαστήριο τη Δευτέρα.
  • Η οικογένεια του δράστη ενημέρωσε τις αρχές για το μανιφέστο που είχε στείλει, το οποίο περιέγραφε ως στόχους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.
  • Η οικογένεια επιβεβαίωσε ότι ο δράστης είχε αγοράσει όπλα και τα φύλαγε στο σπίτι τους χωρίς τη γνώση των γονέων.
Απαντήσεις για το περιβάλλον, το παρελθόν, τις επικοινωνίες και τον τρόπο που κινήθηκε ο 31χρονος που επιτέθηκε με όπλα στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου αναζητούν οι αμερικανικές αρχές.

Ήδη το FBI ερεύνησε το σπίτι του Κόουλ Τόμας Άλεν στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με το CNN οι πράκτορες του FBI ενημέρωναν τους γείτονες του 31χρονου και ζητούσαν πληροφορίες αλλά και τυχόν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Στόχος είναι να καταγραφούν οι κινήσεις του δράστη.

Οι αρχές δεν έχουν ταυτοποιήσει δημοσίως τον ύποπτο, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση και αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες σχετικές με το περιστατικό. Θα παραπεμφθεί στο δικαστήριο τη Δευτέρα, δήλωσε χθες το βράδυ η Εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο.

Μέχρι στιγμής έγινε γνωστό ότι ο 31χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως δάσκαλος δεν συνεργάζεται με τις αρχές.

Η οικογένειά του ειδοποίησε τις αρχές

Ο αδελφός του Κόουλ Άλεν ενημέρωσε την αστυνομία για το μανιφέστο του αφού το είχε στείλει σε μέλη της οικογένειας, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης που επικαλείται το δίκτυο NBC.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι υπήρχε αντι-τραμπικό κλίμα και ότι ο δράστης περιέγραφε ως στόχους του αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, και όχι επισκέπτες ή υπαλλήλους του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο Άλεν ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια και τους φίλους του στο κείμενό του και δήλωσε ότι δεν περιμένει συγχώρεση.

Η αδελφή του 31χρονου τον περιέγραψε στις αρχές ως άτομο με τάση να κάνει ακραία σχόλια και να αναφέρεται συνεχώς σε ένα σχέδιο για την επίλυση των προβλημάτων του κόσμου, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Επιβεβαίωσε στους ερευνητές ότι ο δράστης είχε αγοράσει δύο πιστόλια και ένα κυνηγετικό όπλο, αλλά ότι οι γονείς της δεν γνώριζαν ότι φύλαγε τα όπλα μέσα στο σπίτι τους, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Ο δράστης της επίθεσης, Κόουλ Τόμας Άλεν

Το «μανιφέστο» του δράστη

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, το μανιφέστο του δράστη ανέφερε:

«Το να γυρίζεις και το άλλο μάγουλο ισχύει όταν εσύ ο ίδιος υφίστασαι καταπίεση. Δεν είμαι το άτομο που υπέστη βιασμό σε στρατόπεδο κράτησης. Δεν είμαι ο ψαράς που εκτελέστηκε χωρίς δίκη.

Δεν είμαι ο μαθητής που ανατινάχθηκε, ούτε το παιδί που λιμοκτονεί, ούτε η έφηβη που κακοποιήθηκε από τους πολλούς εγκληματίες αυτής της κυβέρνησης. Το να γυρίζεις το άλλο μάγουλο όταν "κάποιος άλλος" καταπιέζεται δεν είναι χριστιανική συμπεριφορά, είναι συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή.

Προκειμένου να ελαχιστοποιήσω τις απώλειες, θα χρησιμοποιήσω επίσης σκάγια αντί για σφαίρες (λιγότερη διείσδυση στους τοίχους).

Θα περνούσα ακόμα και πάνω από τους περισσότερους εδώ για να φτάσω στους στόχους αν ήταν απολύτως απαραίτητο (με βάση το ότι οι περισσότεροι "επέλεξαν" να παρακολουθήσουν μια ομιλία ενός παιδεραστή, βιαστή και προδότη, άρα είναι συνένοχοι), αλλά ελπίζω πραγματικά να μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε τηλεφωνικά στην εκπομπή The ⁠Sunday Briefing του δικτύου Fox News ότι ο δράστης ακινητοποιήθηκε από άνδρες της επιβολής της τάξης και δεν πλησίασε κοντά για να μπει στην αίθουσα.

Ο δράστης είναι ένας άρρωστος άνθρωπος, είχε πολύ μίσος για αρκετό καιρό. Είχε γράψει ένα πολύ αντιχριστιανικό μανιφέστο. Όταν διαβάσετε το μανιφέστο του, μισεί τους χριστιανούς, δήλωσε ο Τραμπ.

Η οικογένειά του γνώριζε ότι αυτός έχει πρόβλημα, δήλωσε επίσης ο πρόεδρος Τραμπ κάνοντας λόγο για ένα άτομο «προφανώς πολύ διαταραγμένο».

