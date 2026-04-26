Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου: Ένα τρελό άτομο προσπάθησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο

Τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην ένοπλη επίθεση στην Ουάσινγκτον περιέγραψε σε ανάρτησή της στο Χ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία έκανε λόγο για ένα «τρελό άτομο» που ήθελε να δολοφονήσει τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Αυτό που υποτίθεται ότι θα ήταν μια διασκεδαστική βραδιά στο δείπνο των Ανταποκριτών WHCA, με τον Πρόεδρο Τραμπ να λέει αστεία και να γιορτάζει την ελευθερία του λόγου, υφαρπάχθηκε από έναν διεφθαρμένο τρελό άτομο που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Πρόεδρο και να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ», έγραψε η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Και συνέχισε: «Ήμουν μαζί με τον Πρόεδρο Τραμπ και την Πρώτη Κυρία στα παρασκήνια, αφού μας οδήγησε γρήγορα σε ασφαλές μέρος η Μυστική Υπηρεσία. Ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν πραγματικά ατρόμητος, αλλά όπως είπε χθες το βράδυ, αυτή η πολιτική βία πρέπει να σταματήσει».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου που την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι θα βρίσκεται σε άδεια μητρότητας καθώς ετοιμάζεται να γεννήσει το δεύτερο παιδί της, χρειάστηκε να φυγαδευτεί από άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας.

«Ευχαριστώ τις αρχές επιβολής του νόμου που μας κράτησαν όλους ασφαλείς, συμπεριλαμβανομένου του γενναίου πράκτορα που δέχτηκε μια σφαίρα στο στήθος και αμέσως κινήθηκε για να εξουδετερώσει τον δράστη. Προσευχηθείτε για τη χώρα μας», κατέληξε η Κάρολαϊν Λέβιτ.

