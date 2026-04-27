Ποιοι είναι οι «Wide Awakes» - Τι γνωρίζουμε για την ομάδα που ασπαζόταν ο δράστης της επίθεσης

Snapshot Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, ύποπτος για την επίθεση στο δείπνο τωνποκριτών του Λευκού Οου, δήλωσε μέλος της πολι συλλογικότητας «The Wide Awakes».

Η ομάδα «The Wide Awakes» έχει ιστορικές ρίζες στους υποστηρικτές της κατάργησης της δουλείας και ασπάζεται τη μη βία, ενώ ιδρύθηκε ξανά το 2020 ως χαλαρά οργανωμένη συλλογικότητα ακτιβιστών και καλλιτεχνών.

Οι σημερινοί Wide Awakes χρησιμοποιούν πολύχρωμα κοστούμια και διαδηλώσεις για να προωθήσουν τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, χωρίς κεντρική οργάνωση και με πρόσκληση συμμετοχής σε κοινότητες.

Ο Άλεν είχε εκφράσει ριζοσπαστικές πολιτικές απόψεις και είχε επιτεθεί διαδικτυακά στον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς μέσα από την πλατφόρμα Blue Sky.

Πριν από την επίθεση, ο Άλεν έστειλε ασυνάρτητο μανιφέστο κατά του Τραμπ στην οικογένειά του και πυροβόλησε έναν αστυνομικό χωρίς σοβαρό τραυματισμό κατά την απόπειρα εισβολής στο δείπνο.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, ο ύποπτος που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ( WHCA ), συνδέεται με μια πολιτική ομάδα που ονομάζεται «The Wide Awakes», ανέφερε πρώτη η New York Post, ενώ πιστεύεται ότι συμμετείχε στο παρελθόν σε μια διαμαρτυρία «No Kings» στην Καλιφόρνια, όπου φοιτούσε στο κολέγιο και εργαζόταν ως καθηγητής.

Ο Άλεν, 31 ετών, από το Τόρανς της Καλιφόρνια, αντιμετωπίζει κατηγορίες για δύο κατηγορίες χρήσης πυροβόλου όπλου και μία κατηγορία επίθεσης σε αστυνομικό με χρήση επικίνδυνου όπλου, αφού παραβίασε την ασφάλεια στο Washington Hilton το βράδυ του Σαββάτου και πυροβόλησε έναν αστυνομικό που δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι είναι μέλος μιας προοδευτικής συλλογικότητας γνωστής ως «The Wide Awakes» — μιας χαλαρά οργανωμένης ομάδας που έχει τις ρίζες της στους υποστηρικτές της κατάργησης της δουλείας του Εμφυλίου Πολέμου και ασπάζεται τη μη βία. Η ομάδα αυτοαποκαλείται ένα «σύγχρονο ρεμίξ» της οργάνωσης που σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 1860 και αποτελούνταν από υποστηρικτές του Προέδρου Αβραάμ Λίνκολν κατά της δουλείας.

Παρέλαση του κινήματος Wide Awakes στο Κάτω Μανχάταν τον Οκτώβριο του 1860

Ποιοι ήταν οι Wide Awakes

Οι αρχικοί Wide Awakes ήταν μία πολιτική οργάνωση που ιδρύθηκε στο Χάρτφορντ του Κονέκτικατ στις 3 Μαρτίου του 1860, αφιερωμένη στην εκλογή του Αβραάμ Λίνκολν στην προεδρία, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πάρκων (NPS). Η ομάδα ιδρύθηκε από πέντε νεαρούς νομικούς υπαλλήλους και πήρε το όνομά της για να συμβολίσει την πολιτική τους συνείδηση. Αυτό που διέκρινε τους Wide Awakes από άλλες πολιτικές λέσχες του 19ου αιώνα ήταν η νεανικότητα, η αποτελεσματικότητά τους και οι χαρακτηριστικές στολές τους - πηλίκια, κάπες και μεγάλες λάμπες κηροζίνης τις οποίες μετέφεραν κατά τη διάρκεια παρελάσεων με πυρσούς υπέρ του Λίνκολν. Τα μέλη είχαν ηλικία από 15 έως 40 ετών, καθιστώντας την μία από τις πρώτες πολιτικές οργανώσεις που σχηματίστηκαν από, από και για νέους Αμερικανούς.

Οι Wide Awakes ήταν μία «πολιτική ιδιορρυθμία» στο Βορρά, αλλά αντιμετωπίστηκε με καχυποψία και φόβο στο Νότο, όπου οι εφημερίδες υπερέβαλαν τις παραστρατιωτικές πτυχές της ομάδας. Η μεγαλύτερη εκδήλωσή τους ήταν η παρέλαση της Μεγάλης Πομπής στη Νέα Υόρκη - η μεγαλύτερη συγκέντρωση υπέρ του Λίνκολν στις ΗΠΑ, με χιλιάδες μέλη να ταξιδεύουν από όλη τη χώρα για να συμμετάσχουν. Η παρέλαση διαρκούσε πάνω από δύο ώρες. Μετά την εκλογή του Λίνκολν στις 6 Νοεμβρίου του 1860, πολλοί Wide Awakes άλλαξαν τον ακτιβισμό τους για να καταταγούν στον αμερικανικό στρατό με το ξέσπασμα του Εμφυλίου Πολέμου.

Τα αρχικά μέλη της ήταν γνωστά για τις στολές που φορούσαν και τις θορυβώδεις επιδείξεις υποστήριξης προς τον πρόεδρο, οι οποίες περιελάμβαναν φανταχτερές σκηνές σε όλη τη Νέα Υόρκη και άλλες βόρειες πόλεις κατά την περίοδο πριν από τις μνημειώδεις εκλογές που προηγήθηκαν του Εμφυλίου Πολέμου.

Οι σημερινοί Wide Awakes δεν έχουν καμία πραγματική σχέση με την ομώνυμη ομάδα, αλλά ιδρύθηκαν το 2020 από μια ομάδα καλλιτεχνών που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν παρόμοιες τακτικές για να προωθήσουν τις πεποιθήσεις τους. Οι εν λόγω τακτικές περιλαμβάνουν την κατασκευή πολύχρωμων κοστουμιών, τις οποίες τα μέλη θα φορούσαν σε πορείες και εκδηλώσεις ακτιβισμού στην πόλη.

Αλλά η ομάδα έχει έκτοτε μεγαλώσει και τώρα είναι μια χαλαρά οργανωμένη συλλογικότητα με ομοϊδεάτες που συνεχίζουν να φέρνουν στυλ και μια αίσθηση διασκέδασης στα πολιτικά γεγονότα. «Είμαστε άπειροι, ανατρεπτικοί, φωτισμένοι, οραματιστές, υπεύθυνοι», αναφέρει μια ιστοσελίδα του Wide Awakes. «Θέλουμε τη ριζοσπαστική πολυπλοκότητα της ποικιλομορφίας. Πιστεύουμε ότι η δημιουργική απελευθέρωση είναι ένα παιχνίδι και όλοι μας μπορούμε να το παίξουμε τώρα και για πάντα».

Οι Wide Awakes, ασπάζονται τη μη βία και 'ελκουν τις ρίζες τους από τους ακτιβιστές για την κατάργηση της δουλείας

«Μπορούμε να χειραφετηθούμε χωρίς βία», προσθέτει ο ιστότοπος. «Δεν χρειάζεται να μας λένε τι να πιστέψουμε ή πώς να ασχοληθούμε, απλώς χρειάζεται να εμπνευστούμε να αμφισβητήσουμε ό,τι υπάρχει. Η διεύρυνση της προοπτικής αποφέρει έναν ασφαλέστερο κόσμο». Και φαίνεται ότι ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει, η ομάδα προσκαλεί οποιονδήποτε να διοργανώσει τις δικές της εκδηλώσεις ή να δημιουργήσει τέχνη στο όνομά της.

«Καλέστε τοπικούς DJs, μουσικούς, ομιλητές, διοργανωτές και καλλιτέχνες για να σχεδιάσετε μια χαρούμενη κοινοτική συγκέντρωση», είναι μερικοί από τους προτεινόμενους τρόπους συμμετοχής που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της ομάδας. Δεν είναι σαφές εάν η ομάδα έχει πλέον κάποια κεντρική οργάνωση.

Το πώς ακριβώς ο Άλεν συνδεόταν με την ομάδα παραμένει επίσης ασαφές. Οι αξιωματούχοι αποκάλυψαν μόνο ότι θεωρούσε τον εαυτό του μέλος της. Ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς συμμετείχε στις πανεθνικές πορείες κατά του Τραμπ «No Kings» τον Μάρτιο, αν και είναι άγνωστο αν το έκανε με κάποια σχέση με τους Wide Awakes.

Η αδερφή του Άλεν είπε επίσης στους ερευνητές ότι συχνά ασπαζόταν ριζοσπαστικές πολιτικές ιδέες και μιλούσε για την επιθυμία του να κάνει «κάτι» για να διορθώσει αυτά που θεωρούσε προβλήματα στη χώρα. Ήταν επίσης φανατικός χρήστης του Blue Sky — μιας φιλελεύθερης εκδοχής του X — όπου είχε κάνει περισσότερες από 1.000 αναρτήσεις, εξαπολύοντας επιθέσεις στον πρόεδρο Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς.

Ο Άλεν φέρεται επίσης να έστειλε ένα ασυνάρτητο μανιφέστο κατά του Τραμπ στην οικογένειά του περίπου 10 λεπτά πριν επιχειρήσει να εισβάλει στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον το βράδυ του Σαββάτου. Τον έριξαν στο έδαφος πριν προλάβει να μπει στην αίθουσα χορού, όπου έτρωγαν ο Τραμπ και πολλά κορυφαία στελέχη του Λευκού Οίκου. Μια καταιγίδα πυροβολισμών στους εξωτερικούς διαδρόμους οδήγησε σε γρήγορη εκκένωση της αίθουσας.

Ποιος είναι ο Κόουλ Άλεν;

Ο Άλεν ήταν ένας άρτια εκπαιδευμένος καθηγητής και ερασιτέχνης προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών που αντιτίθετο στις πολιτικές του Τραμπ, ανέφερε το Associated Press. Απέκτησε πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια (Caltech) στην Πασαντίνα το 2017, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn. Ενώ φοιτούσε στο Caltech, συμμετείχε σε μια λέσχη όπλων στην πανεπιστημιούπολη και σε μια χριστιανική φοιτητική υποτροφία. Εργάστηκε τα τελευταία έξι χρόνια στην C2 Education, μια εταιρεία που προσφέρει συμβουλευτική εισαγωγής και προετοιμασία για εξετάσεις, και ανακηρύχθηκε Δάσκαλος του Μήνα της εταιρείας το 2024. Ανέπτυσσε επίσης βιντεοπαιχνίδια στην πλατφόρμα Steam.

Ο Μπιν Τανγκ, καθηγητής πληροφορικής στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Ντομίνγκεζ Χιλς, δήλωσε στο AP ότι ο Άλεν παρακολούθησε αρκετά από τα μαθήματά του πριν αποφοιτήσει το 2025. «Ήταν πράγματι ένας πολύ καλός μαθητής, καθόταν πάντα στην πρώτη σειρά της τάξης μου, έδινε προσοχή και μου έστελνε συχνά email με ερωτήσεις για τα μαθήματα», έγραψε ο Τανγκ. «Ήρεμος, πολύ ευγενικός, καλός άνθρωπος. Είμαι πολύ σοκαρισμένος που έμαθα τα νέα».

Ένας τοπικός σταθμός του ABC στο Λος Άντζελες πήρε συνέντευξη από τον Άλεν κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους του στο Caltech για ένα άρθρο σχετικά με τεχνολογίες που βοηθούν τους ηλικιωμένους ενήλικες, καθώς είχε αναπτύξει ένα πρωτότυπο φρένο έκτακτης ανάγκης για αναπηρικά αμαξίδια. Αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου δήλωσαν στο AP ότι ο Άλεν αγόρασε νόμιμα ένα ημιαυτόματο πιστόλι τον Οκτώβριο του 2023 και ένα κυνηγετικό όπλο πέρυσι.

Ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε επίσης ότι οι Αρχές πιστεύουν ότι ο ύποπτος ταξίδεψε με τρένο από την Καλιφόρνια στο Σικάγο και στη συνέχεια στην Ουάσινγκτον, όπου έκανε check-in ως επισκέπτης στο ξενοδοχείο. «Εξακολουθούμε να διερευνούμε το κίνητρο», είπε, κάτι που θα μπορούσε να διαρκέσει τουλάχιστον μερικές ημέρες.

