Ο αμήχανος διάλογος ανάμεσα σε Τραμπ και Κάρολο - «Θα το συζητήσουμε αργότερα»

Αναγνώστης χειλιών φέρνει στο φως όσα φέρονται να αντάλλαξαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ κατά τα πρώτα λεπτά της επίσκεψης του Βρετανού μονάρχη στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκαν τον Κάρολο και την Καμίλα στο South Lawn, με τις αρχικές φιλοφρονήσεις να μην καταγράφονται από τις τηλεοπτικές κάμερες.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αναγνώστρια χειλιών Νίκολα Χίκλινγκ, που μίλησε στη Daily Mail, ο Τραμπ φέρεται να αναφέρθηκε τόσο στο περιστατικό πυροβολισμών του Σαββάτου στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όσο και σε ανησυχητικές πληροφορίες σχετικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη σύντομη αυτή συνομιλία.

Σύμφωνα με την ανάγνωση χειλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ξεκίνησε τη συζήτηση αναφερόμενος στο περιστατικό πυροβολισμών, λέγοντας: «Αυτός ο πυροβολισμός…».

Ο βασιλιάς Κάρολος και ο Ντόναλντ Τραμπ / AP

Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ εμφανίζεται να απαντά με επιφυλακτικότητα: «Θα προτιμούσα να μην σταθούμε εδώ για πολύ. Νιώθω ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι εδώ».

Ο Τραμπ τον ρώτησε αν είναι καλά, σχολιάζοντας: «Δεν είναι καλό αυτό», ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε πως πλέον αισθάνεται προετοιμασμένος για την κατάσταση.

Η συζήτηση φέρεται να πήρε πιο σοβαρή τροπή όταν ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στον Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας: «Αυτή τη στιγμή μιλάω με τον Πούτιν. Θέλει πόλεμο».

Ο Κάρολος προσπάθησε να μεταθέσει τη συζήτηση, απαντώντας ότι το θέμα θα συζητηθεί αργότερα.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ επιχείρησε να αλλάξει το κλίμα, στρέφοντας τη συζήτηση σε πιο ελαφρύ θέμα και συγκεκριμένα στο έργο της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, προσκαλώντας τον Βρετανό μονάρχη να τη δει. Ο Κάρολος αντέδρασε με ένα ελαφρύ γέλιο και απάντησε: «Είμαι βέβαιος ότι θα μας τη δείξετε».

Από αριστερά προς δεξιά: Η βασίλισσα Καμίλα, ο βασιλιάς Κάρολος, ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ / AP

Λίγο αργότερα, ο βασιλιάς ρώτησε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν, με τον Τραμπ να καθοδηγεί την αποστολή προς το εσωτερικό του Λευκού Οίκου.

Παρά την προσπάθεια αλλαγής θέματος, ο Τραμπ επανήλθε στις ανησυχίες του, προειδοποιώντας: «Έχω την αίσθηση… αν κάνει αυτό που είπε, θα αφανίσει τον πληθυσμό».

Ο Κάρολος επιχείρησε εκ νέου να τερματίσει τη συζήτηση, λέγοντας: «Μια άλλη φορά», επαναλαμβάνοντας ότι το ζήτημα θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Διαβάστε επίσης