Στις ΗΠΑ ο βασιλιάς Κάρολος ΙΙΙ: Κρίσιμη επίσκεψη στην «σκιά» του πολέμου και της ένοπλης επίθεσης

Από αριστερά προς δεξιά: Η βασίλισσα Καμίλα, ο βασιλιάς Κάρολος,ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ / AP

Ο βασιλιάς Κάρολος ΙΙΙ έφτασε στις ΗΠΑ, στην πρώτη του επίσημη κρατική επίσκεψη ως μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου, με αφορμή τον εορτασμό των 250 χρόνων από την διακήρυξη ανεξαρτησίας των αμερικανικών αποικιών από τη Βρετανία.

Ο ίδιος και η βασίλισσα Καμίλα θα συναντηθούν με τον Ντόναλντ Τραμπ και την Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Δύομιση αιώνες μετά τη διακήρυξη ανεξαρτησίας των αμερικανικών αποικιών από τη Βρετανία υπό τον βασιλιά Γεώργιο III, ο απόγονός του, βασιλιάς Κάρολος φτάνει στην Ουάσινγκτον, σε μια περίοδο όπου οι διατλαντικές σχέσεις βρίσκονται υπό πίεση και η ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η ένοπλη επίθεση σε δείπνο στον Λευκό Οίκο το Σάββατο, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ οδήγησε σε επείγουσα επανεξέταση των μέτρων ασφαλείας για την τετραήμερη επίσκεψη, η οποία έχει στόχο να γιορτάσει την 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και την «ειδική σχέση» μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Βρετανικό Παλάτι ανέφερε ότι ο βασιλιάς «αισθάνεται μεγάλη ανακούφιση που ο πρόεδρος, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι δεν τραυματίστηκαν». Μετά την επανεξέταση των μέτρων ασφαλείας, το παλάτι δήλωσε ότι το ταξίδι «θα πραγματοποιηθεί κανονικά όπως είχε προγραμματιστεί».

Το πρόγραμμα του Βασιλιά και της Βασίλισσας Καμίλα θα προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό όπως έχει προγραμματιστεί, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να ελπίζει ότι αυτό θα μπορούσε να μειώσει τις διπλωματικές εντάσεις.

Ο βασιλιάς Κάρολος ΙΙΙ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ / AP

Ο πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, Σερ Κρίστιαν Τέρνερ, δήλωσε ότι η επίσκεψη θα έχει ως στόχο την «ανανέωση και αναζωογόνηση μιας μοναδικής φιλίας» μεταξύ των δύο χωρών. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ πρόσθεσε, είχε μιλήσει με τον Τραμπ την Κυριακή και ότι το ταξίδι θα προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό όπως αναμένεται.

Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα επικοινώνησαν ιδιωτικά με τους Τραμπ για να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους μετά την επίθεση, κατά την οποία ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε ελαφρά και ο πρόεδρος και η σύζυγός του μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε ασφαλές μέρος.

Ο πρόεδρος δήλωσε την Κυριακή: «Νομίζω ότι είναι υπέροχο, θα είναι πολύ ασφαλής... οι χώροι του Λευκού Οίκου είναι πραγματικά ασφαλείς. Αυτή η περιοχή των όχι και τόσο πολλών στρεμμάτων είναι πραγματικά ασφαλής. Και θα μείνει εδώ, πιστεύω ότι θα πάει σε μερικές άλλες τοποθεσίες επειδή είναι εδώ για λίγες μέρες.» «Είναι εξαιρετικός τύπος. Τον καλέσαμε και ανυπομονούμε να έρθει εδώ. Μιλήσαμε σήμερα το πρωί».

Θα είναι μια επίθεση γοητείας από το Ηνωμένο Βασίλειο, με την παρακολούθηση τελετών στην Ουάσινγκτον και την πραγματοποίηση μιας συμβολικής επίδειξης αλληλεγγύης στο Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Για τον Τραμπ, θα είναι επίσης μια ευκαιρία να εμφανιστεί στην παγκόσμια σκηνή δίπλα σε μέλη της βασιλικής οικογένειας και ίσως μια ευπρόσδεκτη απόσπαση της προσοχής από τις δικές του πολιτικές μάχες. Οπως δήλωσε ο ίδιος στο BBC πιστεύει πως η επίσκεψη θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποκατάσταση των σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, λέγοντας: «Απολύτως, η απάντηση είναι ναι».

Ο Τραμπ έχει επικρίνει τον Στάρμερ επειδή δεν υποστηρίζει τις ΗΠΑ στη σύγκρουσή με το Ιράν, ενώ έχουν υπάρξει διαφωνίες μεταξύ των δύο συμμάχων. Η επίσημη επίσκεψη, η οποία θα περιλαμβάνει εκδηλώσεις στην Ουάσινγκτον, τη Νέα Υόρκη και τη Βιρτζίνια, θα δείξει ότι «η συνεργασία εκτείνεται πολύ πέρα ​​από την εκάστοτε κυβέρνηση», δήλωσε ο πρέσβης Τέρνερ.

Μετά την εκδήλωση στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, κατά την οποία ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα θα πιουν τσάι με τους Τραμπ, θα παραστούν σε ένα πάρτι στον κήπο με καλεσμένους που έχουν διασυνδέσεις με τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το κεντρικό θέμα της επίσκεψης θα είναι η ομιλία του Βασιλιά στο Κογκρέσο των ΗΠΑ την Τρίτη, όπου ο Βασιλιάς θα πρέπει να επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ της διεκδίκησης των θέσεων της βρετανικής κυβέρνησης και της διατήρησης φιλικών σχέσεων με τον Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα κάνει τις δικές του δηλώσεις σε επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο.

