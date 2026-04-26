Μπάκιγχαμ: Κανονικά η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ

Παρά τον προβληματισμό για την κατάσταση ασφαλείας στις ΗΠΑ η προγραμματισμένη επίσκεψη του βασιλιά της Βρετανίας θα γίνει κανονικά

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ / AP

Η επίσημη επίσκεψη του βασιλιά, Καρόλου στις ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί, επιβεβαίωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ παρά τον αρχικό προβληματισμό που προέκυψε μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Νωρίτερα, το Παλάτι ανέφερε ότι διεξάγονται «ορισμένες συζητήσεις» για να εξεταστεί κατά πόσον η ένοπλη επίθεση στην Ουάσιγκτον ενδέχεται να επηρεάσει τον προγραμματισμό.

Ο βασιλιάς Κάρολος «ενημερώνεται πλήρως για τις εξελίξεις και είναι πολύ ανακουφισμένος που ο Πρόεδρος, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι καλεσμένοι είναι σώοι και αβλαβείς», πρόσθεσε ένας εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα επικοινώνησαν ιδιωτικά με τον Τραμπ και την Πρώτη Κυρία για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους σε όλους βρίσκονταν στο περιστατικό καθώς και την ευγνωμοσύνη τους προς τις υπηρεσίες ασφαλείας που απέτρεψαν περαιτέρω τραυματισμούς.

Ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τη βασίλισσα Καμίλα και την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ στη διάρκεια της επίσημης δεξίωσης στο Κάστρο του Γουίνδσορ. Σεπτέμβριος 2025

Τι προέβλεπε το αρχικό πρόγραμμα

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ πριν την επίθεση στις ΗΠΑ, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα προγραμματιζόταν να γίνουν δεκτοί στην Ουάσινγκτον από τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ σε μια ιδιωτική δεξίωση για τσάι και θα ακολουθήσει πάρτι στον κήπο.

Η επίσημη επίσκεψη θα περιλαμβάνει επίσης μια στρατιωτική τελετή, μια συνάντηση μεταξύ του Καρόλου Γ΄ και του Αμερικανού προέδρου και ένα επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα ο βασιλιάς θα έχει την ευκαιρία να εκφωνήσει ομιλία στα μέλη του Κογκρέσου.

Ο Κάρολος και η Καμίλα θα ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη, όπου θα αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και στη συνέχεια στη Βιρτζίνια. Έπειτα, θα επισκεφθούν τις Βερμούδες -ένα βρετανικό υπερπόντιο έδαφος- μέχρι τις 2 Μαΐου.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν έχει γίνει κάποια αλλαγή στο επίσημο πρόγραμμα εξαιτίας της κατάστασης ασφαλείας.

