Βασιλιάς Κάρολος: Στις 27 Απριλίου ξεκινάει επίσκεψη στις ΗΠΑ - Θα εκφωνήσει ομιλία στο Κογκρέσο

Σε Ουάσινγκτον, Νέα Υόρκη και Βιρτζίνια θα ταξιδεύουν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα 

Ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

  • Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ από 27 έως 30 Απριλίου, περιλαμβάνοντας Ουάσινγκτον, Νέα Υόρκη και Βιρτζίνια.
  • Στις 28 Απριλίου θα εκφωνήσει ομιλία ενώπιον και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, γεγονός που συμβαίνει για δεύτερη φορά στην ιστορία.
  • Η επίσκεψη γίνεται με αφορμή τον εορτασμό των 250 ετών της αμερικανικής ανεξαρτησίας και παρά τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
  • Κατά το πρόγραμμα, ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα συμμετάσχουν σε στρατιωτική τελετή, ιδιωτική δεξίωση, δείπνο στον Λευκό Οίκο και θα τιμήσουν τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.
  • Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ ο Κάρολος Γ΄ αντιμετωπίζει τις συνέπειες της υπόθεσης Τζέφρι Έπστιν, που αφορά τον αδελφό του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ.
  • Γουίνδσορ.
Ομιλία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου θα απευθύνει ο βασιλιάς Κάρολοςκατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Βρετανού μονάρχη στα τέλη Απριλίου στις ΗΠΑ. Πρόκειται για μία εξαιρετικά σπάνια περίσταση καθώς θα είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία που ένας Βρετανός μονάρχης θα μιλήσει ενώπιον του Κογκρέσου.

Η ομιλία αυτή έχει προγραμματιστεί για τις 28 Απριλίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον.

Η τελευταία φορά που ένας Βρετανός μονάρχης απευθύνθηκε στο Κογκρέσο ήταν το 1991, όταν η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, μητέρα του Καρόλου, εκφώνησε ομιλία στο Καπιτώλιο.

Η επίσημη επίσκεψη του Καρόλου Γ΄, που έχει προγραμματιστεί για τις 27-30 Απριλίου με αφορμή τον εορτασμό της 250ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας, έρχεται εν μέσω εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Λονδίνου που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ορισμένοι αιρετοί αξιωματούχοι στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν ζητήσει την ακύρωσή της. «Αυτή η επίσκεψη θα είναι μια ευκαιρία να αναδειχθεί η κοινή ιστορία των δύο εθνών μας, το εύρος της σχέσης μας και οι βαθιοί δεσμοί που ενώνουν τους λαούς μας», ανέφεραν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ σε ανακοίνωσή τους χθες Τρίτη.

Ενώ οι δύο χώρες μοιράζονται μια ιστορικά «ειδική σχέση», ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πρόσφατα εντείνει την κριτική του προς τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ κατηγορώντας τον ότι δεν υποστηρίζει την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν.

Ο ηγέτης των Εργατικών, ωστόσο, υπερασπίστηκε τη συγκυρία της βασιλικής επίσκεψης. «Η σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας είναι πολύ σημαντική από πολλές απόψεις και συχνά, χάρη στους δεσμούς που σφυρηλατεί, η μοναρχία μπορεί να ξεπεράσει μια τέτοια κατάσταση», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ στο κοινοβούλιο τη Δευτέρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστός για την εκτίμησή του προς τη βρετανική βασιλική οικογένεια, έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο επίσημες επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο - η πιο πρόσφατη τον Σεπτέμβριο.

Τον Μάρτιο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την «καταπληκτική» ευκαιρία να υποδεχτεί τον βασιλιά.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ της Βρετανίας και η βασίλισσα Καμίλα φτάνουν στο αεροδρόμιο Ciampino στα περίχωρα της Ρώμης - Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Αυτή η επίσκεψη έρχεται επίσης καθώς ο Κάρολος Γ΄ αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της υπόθεσης Τζέφρι Έπστιν, η οποία οδήγησε τον Φεβρουάριο στη σύλληψη του αδελφού του, του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, που είναι ύποπτος για την παροχή εμπιστευτικών πληροφοριών στον Αμερικανό χρηματιστή, καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το 2019.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έδωσαν στη δημοσιότητα τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα γίνουν πρώτα δεκτοί στην Ουάσινγκτον από τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ σε μια ιδιωτική δεξίωση για τσάι και θα ακολουθήσει πάρτι στον κήπο.

Η επίσημη επίσκεψη θα περιλαμβάνει επίσης μια στρατιωτική τελετή, μια συνάντηση μεταξύ του Καρόλου Γ΄ και του Αμερικανού προέδρου και ένα επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο.

Ο Κάρολος και η Καμίλα θα ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη, όπου θα αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και στη συνέχεια στη Βιρτζίνια. Έπειτα, θα επισκεφθούν τις Βερμούδες -ένα βρετανικό υπερπόντιο έδαφος- μέχρι τις 2 Μαΐου.

