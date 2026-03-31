Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα στις ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία

Ένα ταξίδι με ιστορικό συμβολισμό και διπλωματικό... «βάρος»

Ανθή Κουρεντζή

Από αριστερά προς δεξιά: Η βασίλισσα Καμίλα, ο βασιλιάς Κάρολος, ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ / AP
Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα ετοιμάζονται για μια ιδιαίτερα συμβολική επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από πρόσκληση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και με τη στήριξη της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το ταξίδι του βασιλικού ζεύγους του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα είναι απλώς μια ακόμη επίσημη εμφάνιση, αλλά μια λαμπερή υπενθύμιση των ισχυρών ιστορικών δεσμών και της σύγχρονης, δυναμικής σχέσης ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, σε μια χρονιά-ορόσημο που σηματοδοτεί τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία.

Ο βασιλιάς θα συνεχίσει το πρόγραμμά του με προορισμό τις Βερμούδες, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσημη βασιλική επίσκεψη ως μονάρχης σε βρετανικό υπερπόντιο έδαφος.

Ένα ταξίδι με διπλωματικό βάρος, ιστορικό συμβολισμό και φυσικά… βασιλική λάμψη.

Από την πρώτη στιγμή, όλα έδειχναν πως αυτό το βασιλικό «comeback» ήταν θέμα χρόνου.

Από την επίσκεψη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι φήμες γύρω από μια ανταποδοτική επίσκεψη του βασιλιά είχαν ήδη αρχίσει να φουντώνουν.

Η εμφάνιση του πλανητάρχη στο κάστρο του Ουίνδσορ φαίνεται πως λειτούργησε ως μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, συμβάλλοντας στην εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μάλιστα, μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον βασιλιά Κάρολο, λέγοντας πως «τίμησε εμένα και τη χώρα μας» και πως πέρασαν «υπέροχα».

Ο Τραμπ δεν έκρυψε και τη συμπάθειά του σε προσωπικό επίπεδο, χαρακτηρίζοντας τον Κάρολο «φανταστικό», ενώ δήλωσε πως ανυπομονεί να τον υποδεχθεί σε ένα λαμπερό δείπνο γεμάτο συμβολισμό.

Και βέβαια, υπάρχει και μια πιο προσωπική διάσταση που ήδη τραβά τα βλέμματα:
πολλοί αναρωτιούνται αν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στις ΗΠΑ, ο βασιλιάς θα συναντήσει και τον γιο του, τον πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος ζει πλέον μόνιμα στην Αμερική.

Ένα ενδεχόμενο reunion που, αν συμβεί, δύσκολα θα περάσει απαρατήρητο. Πίσω όμως από τη βασιλική λάμψη, το πολιτικό παρασκήνιο μόνο ήρεμο δεν είναι.

Ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ / AP

Παρά το θερμό κλίμα που επιχειρεί να προβληθεί γύρω από την επικείμενη επίσκεψη, δεν έλειψαν οι πολιτικές τριβές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ανάμεσά τους, ξεχωρίζει η ένταση γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν, με τον πρόεδρο να ασκεί δημόσια κριτική στον Βρετανό πρωθυπουργό Keir Starmer, σχολιάζοντας δηκτικά πως «δεν είναι ο Ουίνστον Τσώρτσιλ».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση ήρθε να προστεθεί σε μια ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα, μετά και από προηγούμενη αντιπαράθεση που είχε προκληθεί όταν Βρετανοί βετεράνοι εξέφρασαν την οργή τους για δηλώσεις του Τραμπ, οι οποίες ερμηνεύτηκαν ως υποβάθμιση της στρατιωτικής συμβολής του Ηνωμένου Βασιλείου στο Αφγανιστάν.

Και οι δύο αυτές υποθέσεις είχαν αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από το αν μια επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, μέσα σε ένα τόσο φορτισμένο περιβάλλον, θα έπρεπε τελικά να πραγματοποιηθεί. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ζήτησαν την ακύρωσή της, με τον ηγέτη των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Ed Davey, να παίρνει ανοιχτά θέση υπέρ της ματαίωσης.

Το κλίμα αποτυπώνεται και στη βρετανική κοινή γνώμη: σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της YouGov, σχεδόν οι μισοί Βρετανοί εμφανίζονται αρνητικοί απέναντι στην επίσκεψη, ενώ ένα σημαντικά μικρότερο ποσοστό θεωρεί πως πρέπει να προχωρήσει κανονικά.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η χρονική συγκυρία επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από την υπόθεση του Andrew Mountbatten-Windsor, η οποία εξακολουθεί να ρίχνει βαριά σκιά πάνω από το παλάτι. Μετά τη σύλληψή του, ο Αμερικανός βουλευτής Ro Khanna κάλεσε δημόσια τον βασιλιά Κάρολο να συναντήσει επιζώντες που συνδέονται με την υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Jeffrey Epstein.

Σε επιστολή του προς τον βασιλιά, ο Khanna υπογράμμισε πως η υπόθεση «δεν αφορά μόνο την Αμερική», ενισχύοντας έτσι τη διεθνή διάσταση του ζητήματος. Από την πλευρά του, ο Andrew Mountbatten-Windsor εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με τους δεσμούς του με τον Epstein.

Κι όμως, παρά τον θόρυβο, όλα δείχνουν πως η προετοιμασία της επίσκεψης συνεχίστηκε διακριτικά, χωρίς ποτέ να υπάρξουν πραγματικά σημάδια ακύρωσης. Άλλωστε, η απόφαση για μια τέτοια επίσκεψη δεν λαμβάνεται από το Παλάτι, αλλά από την κυβέρνηση, με τον βασιλιά να ενεργεί θεσμικά εκ μέρους του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης:
ο Τραμπ δείχνει διαχρονικά μια ιδιαίτερη γοητεία απέναντι στη βρετανική μοναρχία και φαίνεται να αποδίδει ξεχωριστή σημασία στη σχέση του με τον βασιλιά Κάρολο.

Για το Λονδίνο, αυτό ενδέχεται να λειτουργήσει ως ένα πολύτιμο διπλωματικό χαρτί — ένας τρόπος να ενισχυθούν οι σχέσεις με την Ουάσινγκτον και να αμβλυνθούν οι εντάσεις, μέσα από τη διακριτική αλλά πάντα ισχυρή δύναμη του Στέμματος.

Με άλλα λόγια: πίσω από τα χαμόγελα και τις δεξιώσεις, αυτό το ταξίδι είναι πολύ περισσότερο πολιτικό απ’ όσο δείχνει.

