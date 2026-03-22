Ο γύρος της Αγγλίας σε 4.300 χλμ. - Ο βασιλιάς Κάρολος εγκαινίασε το μεγαλύτερο μονοπάτι του κόσμου

Ο βασιλιάς Κάρολος εγκαινιάζει το Μονοπάτι της Ακτογραμμής που φέρει το όνομά του.

Σε μια ιστορική στιγμή για τη βρετανική ύπαιθρο, ο βασιλιάς Κάρολος Γ' εγκαινίασε επίσημα το νέο παραθαλάσσιο μονοπάτι που περιτρέχει ολόκληρη την ακτογραμμή της Αγγλίας. Με συνολικό μήκος 2.689 μίλια (περίπου 4.327 χιλιόμετρα), αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη οργανωμένη παραλιακή διαδρομή πεζοπορίας στον κόσμο, σύμφωνα με τον κυβερνητικό οργανισμό Natural England.

Το μονοπάτι, που φέρει το όνομα του Μονάρχη, προσφέρει για πρώτη φορά μια συνεχή διαδρομή που επιτρέπει στους περιπατητές να εξερευνήσουν βήμα προς βήμα την ποικιλόμορφη αγγλική ακτογραμμή: από τους εμβληματικούς λευκούς βράχους του Σάσεξ και τις αμμώδεις παραλίες, μέχρι ιστορικές παραθαλάσσιες πόλεις και προστατευόμενους υγροτόπους.

Ένα έργο 18 ετών και επτά πρωθυπουργών

Η υλοποίηση του γιγαντιαίου αυτού εγχειρήματος δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Το έργο ξεκίνησε επί κυβέρνησης Γκόρντον Μπράουν και χρειάστηκαν 18 χρόνια, επτά διαφορετικοί Πρωθυπουργοί και ειδική νομοθεσία για να φτάσει στο σημερινό στάδιο.

Παρόλο που μεγάλο μέρος της διαδρομής προϋπήρχε, δημιουργήθηκαν περισσότερα από 1.600 χιλιόμετρα νέων μονοπατιών, ενώ κατασκευάστηκαν γέφυρες, ξύλινοι διάδρομοι πάνω από βάλτους και αφαιρέθηκαν εμπόδια για να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα. Σήμερα, το 80% της διαδρομής είναι ήδη ανοιχτό για το κοινό, με το υπόλοιπο τμήμα να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Ένα από τα πιο καινοτόμα χαρακτηριστικά του μονοπατιού είναι η πρόβλεψη για την κλιματική αλλαγή. Για πρώτη φορά στην αγγλική νομοθεσία, υπάρχει διάταξη που επιτρέπει στο μονοπάτι να μετακινείται προς την ενδοχώρα σε περίπτωση διάβρωσης των ακτών ή κατολισθήσεων.

Η χρησιμότητα αυτής της πρόβλεψης αποδείχθηκε πρόσφατα στο Ντόρσετ, όπου μια μεγάλη κατολίσθηση κατέστρεψε τμήμα του μονοπατιού. Χάρη στη νέα διάταξη, η διαδρομή μετακινήθηκε κατά 15 μέτρα μέσα σε λίγες εβδομάδες, αποφεύγοντας πολύμηνες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις με τους ιδιοκτήτες γης.

Ενιαία διαδρομή

Το αγγλικό μονοπάτι συνδέεται πλέον με το αντίστοιχο της Ουαλίας (μήκους 1.400 χλμ.), το οποίο το 2012 ήταν το πρώτο στον κόσμο που κάλυψε μια ολόκληρη εθνική ακτογραμμή. Αν προστεθεί και η προσβάσιμη ακτογραμμή της Σκωτίας, δημιουργείται η προοπτική για έναν συνεχή περίπατο γύρω από ολόκληρο το νησί της Μεγάλης Βρετανίας, συνολικού μήκους περίπου 14.500 χιλιομέτρων.

Για έναν μέσο πεζοπόρο που διανύει 24 χιλιόμετρα την ημέρα χωρίς ανάπαυση, ο πλήρης γύρος της Βρετανίας θα απαιτούσε σχεδόν δύο χρόνια συνεπούς βαδίσματος.

*Με πληροφορίες από BBC

