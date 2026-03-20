Η άγνωστη ιστορία πίσω από το δαχτυλίδι αρραβώνων που έδωσε ο βασιλιάς Κάρολος στην Καμίλα

Όταν ο τότε πρίγκιπας Κάρολος έκανε πρόταση γάμου στην Καμίλα τον Φεβρουάριο του 2005, της χάρισε ένα πλατινένιο δαχτυλίδι 5 καρατίων, το οποίο πιστεύεται ότι ανήκε παλαιότερα στη γιαγιά του, τη βασιλομήτορα Ελισάβετ.

Ο βασιλιάς Κάρολος είναι ένας από τους πολλούς γαλαζοαίματους που επέλεξαν οικογενειακά κειμήλια ως δαχτυλίδια αρραβώνων. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ χρησιμοποίησε το εμβληματικό δαχτυλίδι με ζαφείρι 12 καρατίων της πριγκίπισσας Νταϊάνα, όταν ζήτησε από την Κέιτ Μίντλετον να τον παντρευτεί.

Ο πρίγκιπας Χάρι επέλεξε επίσης δύο διαμάντια από τη συλλογή της μητέρας του για να πλαισιώσουν το κεντρικό διαμάντι από τη Μποτσουάνα στο δαχτυλίδι της Μέγκαν Μαρκλ. Ο πρίγκιπας Φίλιππος, από την άλλη, δημιούργησε το δαχτυλίδι αρραβώνων της βασίλισσας Ελισάβετ χρησιμοποιώντας διαμάντια από μια τιάρα της μητέρας του.

Δύο μήνες μετά τον αρραβώνα τους, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα παντρεύτηκαν. Στην τελετή παρευρέθηκαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο πρίγκιπας Χάρι, καθώς και τα παιδιά της Καμίλα από τον πρώτο της γάμο — ο γιος της Τομ Πάρκερ Μπόουλς και η κόρη της Laura Lopes.

Όσα δεν γνωρίζαμε για το δαχτυλίδι αρραβώνων της βασίλισσας Καμίλα

Περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη τους γνωριμία, ο βασιλιάς Κάρολος έκανε πρόταση γάμου στη βασίλισσα Καμίλα, όπως ανακοίνωσε το παλάτι σε δελτίο Τύπου στις 10 Φεβρουαρίου 2005.

Αν και οι περισσότερες λεπτομέρειες της πρότασης παραμένουν ιδιωτικές, η Καμίλα επιβεβαίωσε λίγες ημέρες αργότερα στην «The Telegraph» ότι ο Κάρολος γονάτισε, λέγοντας: «Φυσικά. Τι άλλο;»

Η βασίλισσα Καμίλα δείχνει στον φωτογραφικό φακό το δαχτυλίδι του αρραβώνα της με τον βασιλιά Κάρολο το 2005 / Πηγή: Getty Images

Την ίδια περίοδο, η εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ εξέδωσε ανακοίνωση συγχαίροντας το νεόνυμφο ζευγάρι. «Ο Δούκας του Εδιμβούργου κι εγώ είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο πρίγκιπας της Ουαλίας και η κυρία Πάρκερ Μπόουλς πρόκειται να παντρευτούν. Τους στέλνουμε τις θερμότερες ευχές μας για το κοινό τους μέλλον».

Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε την πρόταση με ένα δαχτυλίδι 5 καρατίων.

Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε πρόταση γάμου στην Καμίλα με ένα δαχτυλίδι 5 καρατίων με διαμάντι κοπής σμαραγδιού (emerald-cut), διακοσμημένο με τρία διαμάντια baguette σε κάθε πλευρά, σε σχέδιο Art Deco.

Η gemologist Ντέμπορα Πάπας από το Prestige Pawnbrokers είχε δηλώσει στο «Brides» ότι η αξία του δαχτυλιδιού εκτιμάται περίπου στα 288.000 δολάρια.

Η βασίλισσα Καμίλα φορώντας το δαχτυλίδι των αρραβώνων της με τον βασιλιά Κάρολο / AP

Το δαχτυλίδι πιστεύεται ότι πέρασε από τη γιαγιά του βασιλιά Καρόλου.

Την εποχή του αρραβώνα τους, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε ότι το δαχτυλίδι της Καμίλα ήταν οικογενειακό κειμήλιο, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το κόσμημα, σύμφωνα με το Brides.

Ωστόσο, το διαμάντι κοπής σμαραγδιού θεωρείται ευρέως ότι ανήκε στη γιαγιά του, τη Βασιλομήτορα, η οποία πέθανε τον Μάρτιο του 2002. Είχε εμφανιστεί να το φορά σε διάφορες εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και σε μια παράσταση του έργου «Rookery Nook» στο Λονδίνο το 1986.

Στις 10 Φεβρουαρίου 2005, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα γιόρτασαν τον αρραβώνα τους στο Κάστρο του Ουίνδσορ, με μια δεξίωση κάτω από τον φωτισμένο Round Tower, σύμφωνα με τον Guardian.

All About Queen Camilla's 5-Carat Engagement Ring from King Charles https://t.co/8yMdvG2KkS — People (@people) March 20, 2026

Η εκδήλωση αποτέλεσε την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους μετά τον αρραβώνα. Η Καμίλα φόρεσε ένα μακρύ κόκκινο φόρεμα με ντεκολτέ σε σχήμα V και το συνδύασε με μαργαριτάρια για την περίσταση.

Παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2005

Ο Κάρολος και η Καμίλα παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις 9 Απριλίου 2005, στο Windsor Guildhall. Μετά την τελετή, έλαβαν ευλογία για τον γάμο τους στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, παρουσία της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η νύφη φόρεσε ένα ιβουάρ μεταξωτό φόρεμα μέχρι το γόνατο με ασορτί tailored παλτό, δημιουργία της Anna Valentine, καθώς και ένα λευκό καπέλο με φαρδύ γείσο.

Για την τελετή ευλογίας άλλαξε σε ένα μακρύ μπλε φόρεμα με μπλε και χρυσό παλτό, επίσης της Anna Valentine, και ένα χρυσό headpiece με φτερά, σχεδιασμένο από τον Philip Treacy.

Μετά τον γάμο της, η Καμίλα έλαβε τον τίτλο «Αυτής Βασιλική Υψηλότητα, Δούκισσα της Κορνουάλης».

Η βασίλισσα Καμίλα και ο βασιλιάς Κάρολος / AP

Η βέρα από ουαλικό χρυσό

Όπως και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, η βασίλισσα Καμίλα και ο βασιλιάς Κάρολος αντάλλαξαν βέρες από ουαλικό χρυσό την ημέρα του γάμου τους.

Η παράδοση αυτή, που προέρχεται από το ορυχείο Clogau-St. David’s στην Ουαλία, κρατά πάνω από έναν αιώνα, ξεκινώντας από τη Βασιλομήτορα.

Την ίδια παράδοση ακολούθησαν επίσης η βασίλισσα Ελισάβετ, η πριγκίπισσα Νταϊάνα, η Κέιτ Μίντλετον και η Μέγκαν Μαρκλ.

