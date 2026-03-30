Αποκάλυψη για Κάρολο - Νταϊάνα: Το πραγματικό τρίτο πρόσωπο στον γάμο τους δεν ήταν η Καμίλα

Snapshot Η ατάκα της Νταϊάνα για τους «τρεις ανθρώπους στον γάμο» πιθανόν αναφερόταν στον Μπάρι Μάνακι, έναν αστυνομικό της προσωπικής της ασφάλειας, και όχι στην Καμίλα.

Η σχέση της Νταϊάνα με τον Μάνακι ξεκίνησε το 1984, όταν εκείνος της πρόσφερε συμπαράσταση μετά από ατύχημα που της προκάλεσε ο Κάρολος.

Ο θάνατος του Μάνακι σε τροχαίο το 1987 θεωρήθηκε από την Νταϊάνα ύποπτος και συνέβαλε στην παράνοια και στους φόβους της για συνωμοσίες του Στέμματος.

Η αποκάλυψη της σχέσης της Νταϊάνα με τον Μόρτον και η δημόσια συνέντευξή της οδήγησαν στο διαζύγιο της με τον Κάρολο, μετά από παρέμβαση της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο Πρίγκιπας Φίλιππος προσπάθησε να μεσολαβήσει για συμφιλίωση, αλλά απέτυχε λόγω της κλιμάκωσης των αποκαλύψεων και της έντασης στη σχέση του ζευγαριού.

Ο θυελλώδης γάμος του βασιλιά Καρόλου και της εκλιπούσας Νταϊάνα έχει καταγραφεί στη συλλογική μνήμη ως ένα παραμύθι που μετατράπηκε σε εφιάλτη, με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς να διατηρεί μόνιμα τον ρόλο της «πέτρας του σκανδάλου».

Ωστόσο, ο έγκριτος βιογράφος Χιούγκο Βίκερς, μέσα από την έρευνά του για τη ζωή της Βασίλισσας Ελισάβετ, φωτίζει μια διαφορετική πτυχή της κατάρρευσης αυτής της σχέσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του, η περίφημη ατάκα της Νταϊάνα για τους «τρεις ανθρώπους σε αυτόν τον γάμο» ίσως δεν αναφερόταν εξαρχής στην Καμίλα, αλλά σε έναν άνδρα που η παρουσία του υπήρξε καθοριστική και το τέλος του τραγικό.

Ο Μπάρι Μάνακι και η «ανεπανόρθωτη» ρήξη

Το 1984, μετά τη γέννηση του πρίγκιπα Χάρι, ο γάμος του Καρόλου με τη Νταϊάνα βρισκόταν ήδη σε ελεύθερη πτώση. Η αγαπημένη Πριγκίπισσα των Βρετανών, βυθισμένη στην επιλόχεια κατάθλιψη και τη βουλιμία, βρήκε παρηγοριά στο πρόσωπο του Μπάρι Μάνακι, ενός αστυνομικού της προσωπικής της ασφάλειας. Η σχέση τους ξεκίνησε με αφορμή ένα μικρό ατύχημα, όπου ο Μάνακι έδειξε στην πριγκίπισσα τη συμπόνια που ένιωθε ότι της στερούσε ο σύζυγός της.

Ήταν μία μέρα που ο Κάρολος είχε βγει για ψάρεμα σολομού, ενώ η Νταϊάνα διάβαζε ένα βιβλίο εκεί κοντά. Κάποια στιγμή, άφησε κάτω το βιβλίο της και έκανε μια βόλτα κατά μήκος της όχθης του ποταμού. Μη γνωρίζοντας πού βρισκόταν, ο Κάρολος έριξε με το ψαροντούφεκο και χτύπησε την Νταϊάνα ακριβώς πάνω από το μάτι της

Η Νταϊανα με τον Μπάρι Μάνακι

Εκείνη την ημέρα, ο τρίτος ντετέκτιβ της, ο 37χρονος Μάνακι, ήταν σε βάρδια. Αυτός ήταν που συνόδευσε την τραυματισμένη πριγκίπισσα πίσω στο σπίτι. Δεν χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο, αλλά χρειαζόταν συμπαράσταση- και ο Μάνακι της την έδωσε.

Στο Λονδίνο, η ομάδα προστασίας της σύντομα παρατήρησε μια αλλαγή στη συμπεριφορά της κάθε φορά που βρισκόταν δίπλα του.

Η οικειότητα μεταξύ τους έγινε γρήγορα αντιληπτή από την ασφάλεια στο Παλάτι. Παρά τις προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που διέτρεχε η φήμη της, η Νταϊάνα συνέχισε τη σχέση. Όταν τελικά η διοίκηση αποφάσισε τη μετάθεση του Μάνακι, ο Κάρολος, αγνοώντας την πραγματική φύση της σχέσης του, προσπάθησε αρχικά να τον κρατήσει, εκτιμώντας τη δουλειά του. Όταν όμως η αλήθεια αποκαλύφθηκε, η αντίδραση ήταν ακαριαία. Ο Βίκερς υποστηρίζει ότι ήταν η υπόθεση Μάνακι εκείνη που οδήγησε τον Κάρολο στο συμπέρασμα πως ο γάμος του είχε διαλυθεί ανεπανόρθωτα, ωθώντας τον να αναζητήσει ξανά την Καμίλα.

Ένας Μυστηριώδης Θάνατος και η Σκιά της Συνωμοσίας

Το υστερόγραφο αυτής της σχέσης γράφτηκε με αίμα στην άσφαλτο. Στις 15 Μαΐου του 1987, ο Μπάρι Μάνακι σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο ανατολικό Λονδίνο, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Η είδηση του θανάτου του συγκλόνισε την Νταϊάνα, η οποία ενημερώθηκε από τον ίδιο τον Κάρολο κατά τη διάρκεια μιας πτήσης.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα / AP

Η πριγκίπισσα δεν πίστεψε ποτέ ότι επρόκειτο για ατύχημα. Βυθισμένη στην παράνοια και τον φόβο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Μάνακι είχε δολοφονηθεί από τις υπηρεσίες ασφαλείας για να «προστατευθεί» το κύρος του Στέμματος. Παρόλο που οι έρευνες έδειξαν ένα καθαρό δυστύχημα, η Νταϊάνα μετέφερε αυτή την καχυποψία σε κάθε μετέπειτα πτυχή της ζωής της, θεωρώντας τον εαυτό της στόχο των ίδιων σκοτεινών δυνάμεων.

Η Παρέμβαση του Φιλίππου και το Πικρό Τέλος

Η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά το 1992 με την έκδοση του βιβλίου του Άντριου Μόρτον, το οποίο αποκάλυπτε τα δεινά και τις δυσκολίες της Νταϊάνα και την ύπαρξη της Καμίλα. Ο Πρίγκιπας Φίλιππος, αν και αρχικά προσπάθησε να λειτουργήσει πυροσβεστικά μέσω μιας σειράς επιστολών, απογοητεύτηκε από τη στάση της νύφης του. Στην αλληλογραφία τους, ο Φίλιππος υπενθύμιζε στην Νταϊάνα τις δικές του θυσίες όταν παντρεύτηκε την Ελισάβετ, ενώ δεν δίσταζε να σημειώσει σαρκαστικά πως δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ο γιος του προτιμούσε την Καμίλα από εκείνη.

Ωστόσο, η αποκάλυψη της σχέσης της Νταϊάνα με τον Μόρτον και αργότερα η πολυσυζητημένη συνέντευξη στο Panorama, έθεσαν τέλος σε κάθε προσπάθεια συμφιλίωσης. Η Βασίλισσα, βλέποντας τον θεσμό να κλυδωνίζεται, διέταξε το διαζύγιο. Ο Βίκερς καταγράφει μια σκληρή πραγματικότητα: η μοναρχία επιβίωσε, αλλά ο δρόμος προς την τραγωδία του Παρισιού είχε ήδη στρωθεί με μυστικά, προδοσίες και την ανάμνηση ενός σωματοφύλακα που, για την Νταϊάνα, υπήρξε ο μόνος άνθρωπος που την «κατάλαβε» πραγματικά.

