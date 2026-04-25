Γκάφα με σημαίες στην Ουάσιγκτον πριν την άφιξη του Βασιλιά Καρόλου:Έβαλαν σημαίες της Αυστραλίας

Οι αρχές των ΗΠΑ τοποθέτησαν κατά λάθος σημαίες της Αυστραλίας αντί για τη βρετανική "Union Jack" ενόψει της επίσημης επίσκεψης του Καρόλου την επόμενη εβδομάδα.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Οι προετοιμασίες στην καρδιά των ΗΠΑ για την υποδοχή του Βασιλιά Καρόλου την ερχόμενη εβδομάδα πήραν μια απρόσμενη τροπή, καθώς το κλίμα φιλοξενίας "μπερδεύτηκε" με την άλλη πλευρά της υδρογείου. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Τμήμα Μεταφορών της Περιφέρειας της Κολούμπια, 15 σημαίες της Αυστραλίας τοποθετήθηκαν εκ παραδρομής κοντά στον Λευκό Οίκο. Οι υπεύθυνοι αντιλήφθηκαν το σφάλμα και έσπευσαν να αντικαταστήσουν τα λάθος σύμβολα με τη σωστή βρετανική σημαία, διασφαλίζοντας ότι όλα θα είναι έτοιμα για το μεγάλο ραντεβού.

Οι αυστραλιανές σημαίες εντοπίστηκαν ανάμεσα στις περισσότερες από 230 σημαίες που είχαν προγραμματιστεί να κοσμήσουν τους δρόμους της Ουάσιγκτον για να καλωσορίσουν τον μονάρχη. Κι όμως, αν και ο Κάρολος παραμένει ο αρχηγός κράτους της Αυστραλίας, ο ρόλος του εκεί είναι κυρίως εθιμοτυπικός και η παρουσία της συγκεκριμένης σημαίας σε μια επίσημη επίσκεψη εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου θα θεωρούνταν σημαντικό διπλωματικό ατόπημα. Οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν άμεσα.

Μια ιστορική επίσκεψη

Η συγκεκριμένη περιοδεία του Καρόλου δεν είναι μια τυπική διπλωματική αποστολή. Όπως ανακοινώθηκε, το ταξίδι πραγματοποιείται με αφορμή την επέτειο των 250 ετών από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ από τη βρετανική κυριαρχία. Πρόκειται για την πιο προβεβλημένη και υψηλού επιπέδου επίσκεψη που έχει πραγματοποιήσει ο Βασιλιάς μέχρι σήμερα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, γεγονός που εξηγεί την έντονη κινητικότητα και την προσοχή στη λεπτομέρεια που απαιτείται από την πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:26ΕΛΛΑΔΑ

Ευρωπαία Εισαγγελέας: Η άγνωστη επίσκεψη της Κοβέσι στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ελλάς - Γαλλία, συμμαχία»: Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα - Σήμερα η επίσκεψη στην Φρεγάτα Κίμων

06:04ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:53ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 25 Απριλίου

05:38ΚΟΣΜΟΣ

Γκάφα με σημαίες στην Ουάσιγκτον πριν την άφιξη του Βασιλιά Καρόλου:Έβαλαν σημαίες της Αυστραλίας

05:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης πληρωμών έως τις 30 Απριλίου

04:42ΚΟΣΜΟΣ

Στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Κολομβίας και Βενεζουέλας ενάντια στι ςσυμμορίες

04:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η προσφώνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Τασούλα στον Μακρόν

03:45ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Σε κρησφύγετο με σοβαρά τραύματα ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

03:15ΚΟΣΜΟΣ

νακοίνωση του Λευκού Οίκου για την Γενοκτονία των Αρμενίων χωρίς τον όρο «γενοκτονία»

02:45ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 13 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ

02:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

S&P: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

01:51ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έξι νεκροί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς

01:25ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση Αραγκτσι με Αμερικανούς αξιωματούχους

00:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Google: Επένδυση 40 δισ. δολαρίων στην Anthropic

00:28ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η G7 "ανησυχεί" για την ενίσχυση των πυρηνικών οπλοστασίων της Ρωσίας και της Κίνας

00:06ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: EΔΕ για τα επεισόδια έξω από το Εφετείο Αθηνών

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Σε άδεια μητρότητας η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου - Περιμένει το δεύτερο παιδί της

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Τεχνητή νοημοσύνη: Το μεγάλο στοίχημα του επιχειρηματικού μετασχηματισμού

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Νεκρός 74χρονος από λεπτοσπείρωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

20:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός με δύο πρόσωπα το σαββατοκύριακο: Πού θα βρέξει, πού θα έχει ηλιοφάνεια

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μας έφυγε αλλά η οικογένεια μας μεγάλωσε», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

21:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος της Γαλλίας με τη σύζυγό του - Μακρόν: Ελλάς-Γαλλία, συμμαχία

06:04ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: «Δεν μπορούσε να δεχθεί το χωρισμό, μιλούσα και με τους δύο», είπε η 20χρονη σύντροφος του 20χρονου

18:11LIFESTYLE

«Δεν μπορείς να γίνεις καλύτερος από εμένα»: Η αφοπλιστική ατάκα του Μανώλη Μητσιά στον γιο του

16:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Πρόβλεψη Παπαδόπουλου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό - Σε βάθος τριετίας

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Γαύδο: Κατεδαφίστηκαν 23 παραπήγματα – Μία σύλληψη

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σοκ προκαλούν οι εικόνες με τους υποσιτισμένους στρατιώτες στο Κουπιάνσκ

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας - Η ημέρα που θα δούμε 26άρια στην Αττική

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελευθερίας Γιακουμάκη: Ο γρίφος για το «δεύτερο πρόσωπο» - Καρέ καρέ οι κινήσεις του 40χρονου δράστη και αυτόχειρα

07:58WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του «χρυσού αυγού»: Οι επιστήμονες εντόπισαν τελικά την πραγματική του ταυτότητα

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακρόν σε Μητσοτάκη στη Ρωμαϊκή Αγορά - Η Γαλλία θα είναι εδώ αν η Ελλάδα απειληθεί από την Τουρκία

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Νεκρός εντοπίστηκε 46χρονος κρατούμενος μέσα στο κελί του

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Έσκαβαν 22 χρόνια οι Σοβιετικοί: Η βαθύτερη τρύπα στον κόσμο και τι βρήκαν 12 χιλιόμετρα κάτω

21:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιπλέον 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

22:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Μονακό αντίπαλος του Ολυμπιακού στα playoffs: «Λύγισε» την Μπαρτσελόνα με «διπλό» Τζέιμς

05:53ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 25 Απριλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ