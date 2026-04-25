Γκάφα με σημαίες στην Ουάσιγκτον πριν την άφιξη του Βασιλιά Καρόλου:Έβαλαν σημαίες της Αυστραλίας

Οι προετοιμασίες στην καρδιά των ΗΠΑ για την υποδοχή του Βασιλιά Καρόλου την ερχόμενη εβδομάδα πήραν μια απρόσμενη τροπή, καθώς το κλίμα φιλοξενίας "μπερδεύτηκε" με την άλλη πλευρά της υδρογείου. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Τμήμα Μεταφορών της Περιφέρειας της Κολούμπια, 15 σημαίες της Αυστραλίας τοποθετήθηκαν εκ παραδρομής κοντά στον Λευκό Οίκο. Οι υπεύθυνοι αντιλήφθηκαν το σφάλμα και έσπευσαν να αντικαταστήσουν τα λάθος σύμβολα με τη σωστή βρετανική σημαία, διασφαλίζοντας ότι όλα θα είναι έτοιμα για το μεγάλο ραντεβού.

Οι αυστραλιανές σημαίες εντοπίστηκαν ανάμεσα στις περισσότερες από 230 σημαίες που είχαν προγραμματιστεί να κοσμήσουν τους δρόμους της Ουάσιγκτον για να καλωσορίσουν τον μονάρχη. Κι όμως, αν και ο Κάρολος παραμένει ο αρχηγός κράτους της Αυστραλίας, ο ρόλος του εκεί είναι κυρίως εθιμοτυπικός και η παρουσία της συγκεκριμένης σημαίας σε μια επίσημη επίσκεψη εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου θα θεωρούνταν σημαντικό διπλωματικό ατόπημα. Οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν άμεσα.

Μια ιστορική επίσκεψη

Η συγκεκριμένη περιοδεία του Καρόλου δεν είναι μια τυπική διπλωματική αποστολή. Όπως ανακοινώθηκε, το ταξίδι πραγματοποιείται με αφορμή την επέτειο των 250 ετών από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ από τη βρετανική κυριαρχία. Πρόκειται για την πιο προβεβλημένη και υψηλού επιπέδου επίσκεψη που έχει πραγματοποιήσει ο Βασιλιάς μέχρι σήμερα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, γεγονός που εξηγεί την έντονη κινητικότητα και την προσοχή στη λεπτομέρεια που απαιτείται από την πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης.

