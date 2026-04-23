Τραμπ για βασιλιά Κάρολο: «Είναι φανταστικός - Η επίσκεψη του στις ΗΠΑ θα έχει θετικό αντίκτυπο»

Είναι ένας γενναίος άνθρωπος και ένας σπουδαίος άνθρωπος, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον βασιλιά Κάρολο φανταστικό και τόνισε ότι η προσεχή επίσκεψή του στις ΗΠΑ θα έχει θετικό αντίκτυπο στις διμερείς σχέσεις.
  • Ο Τραμπ γνωρίζει τον βασιλιά Κάρολο προσωπικά και τον περιέγραψε ως γενναίο και σπουδαίο άνθρωπο.
  • Ο Τραμπ αμφισβήτησε τις πολιτικές του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ειδικά όσον αφορά τη μετανάστευση και την ενεργειακή πολιτική στη Βόρεια Θάλασσα.
  • Υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ Τραμπ και Στάρμερ για τον πόλεμο στο Ιράν, με τον Τραμπ να εκφράζει δυσαρέσκεια για την υποστήριξη της Βρετανίας και τον Στάρμερ να απορρίπτει την εμπλοκή σε ευρύτερο πόλεμο.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν χρειαζόταν τη συμμετοχή των συμμάχων στον πόλεμο με το Ιράν, αλλά ήθελε να δει αν θα εμπλακούν, ενώ ο Στάρμερ τόνισε ότι αποφάσεις λαμβάνει με γνώμονα το εθνικό συμφέρον της Βρετανίας.
Με θερμά λόγια μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα σε μία απόπειρα να βελτιωθούν οι σχέσεις Λονδίνου – Ουάσινγκτον.

Όταν ρωτήθηκε σε τηλεφωνική συνέντευξη με το BBC αν η επίσκεψη θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκατάσταση των σχέσεων των δύο χωρών, ο Τραμπ απάντησε: «Απολύτως. Είναι φανταστικός. Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος. Η απάντηση είναι σίγουρα ναι.»

«Τον γνωρίζω καλά, τον ξέρω εδώ και χρόνια. Είναι ένας γενναίος άνθρωπος και ένας σπουδαίος άνθρωπος. Η επίσκεψη θα έχει σίγουρα θετικό αντίκτυπο», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είχε γίνει δεκτός με πάσα επισημότητα από τον βασιλιά Κάρολο στο Μπάκιγχαμ τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε επίσης για τη σχέση του με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Σταρμερ, ο οποίος, όπως είπε, θα μπορούσε να «ανακάμψει» μόνο αν άλλαζε στάση στο θέμα της μετανάστευσης.

Οι δύο ηγέτες φαίνεται να διαφωνούν σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ ο Σερ Κιρ Στάρμερ δέχεται αυξανόμενη πίεση λόγω της απόφασής του να διορίσει τον Λόρδο Μάντελσον ως πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ.

Ντόναλντ Τραμπ βασιλιάς Κάρολος

Ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τη βασίλισσα Καμίλα και την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ στη διάρκεια της επίσημης δεξίωσης στο Κάστρο του Γουίνδσορ. Σεπτέμβριος 2025

ΑΡ

Η κόντρα Τραμπ με Στάρμερ: «Δεν χρειαζόμουν κανέναν»

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Λόρδος Μάντελσον ήταν «πολύ κακή επιλογή», αλλά ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε «άφθονο χρόνο να ανακάμψει».

Σε ερώτηση τι εννοούσε με αυτή την ανάρτηση, ο Τραμπ είπε: «Αν ανοίξει τη Βόρεια Θάλασσα και αν οι μεταναστευτικές του πολιτικές γίνουν αυστηρές, κάτι που προς το παρόν δεν ισχύει, μπορεί να ανακάμψει, αλλά αν δεν το κάνει, δεν νομίζω ότι έχει καμία ελπίδα».

Ο Τραμπ έχει καλέσει επανειλημμένα τη Βρετανία να αυξήσει την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα.

Έχει επίσης επικρίνει την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλους συμμάχους για την αντίδρασή τους στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» με το επίπεδο υποστήριξης που προσφέρει η Βρετανία, ενώ ο Κιρ Στάρμερ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί σε έναν «ευρύτερο πόλεμο».

Ερωτηθείς γιατί χρειαζόταν τη συμμετοχή συμμάχων όπως η Βρετανία ο Τραμπ τόνισε: «Δεν τους χρειαζόμουν καθόλου, αλλά θα έπρεπε να ήταν εκεί. Δεν τους χρειαζόμουν, προφανώς. Έχουμε εξοντώσει τον στρατό του Ιράν. Δεν χρειαζόμουν κανέναν».

«Ήθελα να δω αν θα εμπλακούν ή όχι», είπε ο Τραμπ, περιγράφοντας τις εκκλήσεις του για υποστήριξη από τους συμμάχους ως «περισσότερο μια δοκιμασία». «Λαμβάνω τις αποφάσεις μου με βάση το εθνικό συμφέρον της Βρετανίας και όχι με βάση το τι λένε ή κάνουν οι άλλοι», είπε ο Κιρ Στάρμερ για τα σχόλια του Τραμπ στο BBC.

«Γι' αυτό και πήρα την απόφαση να μην παρασυρθούμε στον πόλεμο στο Ιράν. Δεν πρόκειται να αποσπαστώ ή να παρεκκλίνω από αυτό, ό,τι κι αν λέει οποιοσδήποτε άλλος», σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Αναφορικά με την απειλή του ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» αν το Ιράν δεν κάνει συμφωνία και αν αυτή αφορούσε επίθεση με πυρηνικά ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «η άλλη πλευρά πεθαίνει να κάνει μια συμφωνία. Οπότε, ό,τι κι αν λέω ή ό,τι κι αν κάνω, φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά».

