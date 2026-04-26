Ένοπλη επίθεση Ουάσινγκτον: Εύσημα του διαδικτύου στους υπουργούς που προστάτευσαν τις συζύγους τους

Snapshot Κατά την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκούίκου, ο σύμβουλος Εσωτερικής Ασφάλειας Στίβεν Μίλερ έσπευσε προστατεύσει την έγκυο σύζυγό του και να την απομακρύνει από την αίθουσα.

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ στάθηκε δίπλα στη σύζυγό του καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού για να την προστατεύσει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, ενώ φάνηκε να πέφτει προσωρινά στο έδαφος πριν σηκωθεί και φύγει.

Η Μελάνια Τραμπ ήταν εμφανώς ταραγμένη από το περιστατικό και ο πρόεδρος περιέγραψε την κατάσταση ως τραυματική για εκείνη.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έδωσε το σακάκι του στη σύζυγό του μετά την επίθεση, ενώ ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ εκκένωσε την αίθουσα χωρίς να πάρει μαζί του τη σύζυγό του.

Μία δύσκολη ημέρα ξημέρωσε στην Ουάσινγκτον καθώς όλοι προσπαθούν να κάνουν έναν απολογισμό της ένοπλης επίθεσης και να απαντήσουν πώς κατάφερε ένας ένοπλος να εισέλθει στην αίθουσα του ξενοδοχείου Χίλτον όπου πραγματοποιούνταν το δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου με τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ και πολυάριθμων μελών και στελεχών της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ήδη στο Χ οι χρήστες σχολιάζουν τα βίντεο και τις φωτογραφίες από την ένοπλη επίθεση και κυρίως το πώς αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ και οι υπουργοί του. Αρκετοί χρήστες έδωσαν εύσημα στον σύμβουλο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Στίβεν Μίλερ ο οποίος την ώρα που κατάλαβε το περιστατικό έσπευσε να προστατεύσει την έγκυο σύζυγό του και να την οδηγήσει έξω από την αίθουσα.

Επίσης σχολιάζεται θετικά ότι ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ στάθηκε πάνω από την σύζυγό του η οποία καθόταν σε τραπέζι για να είναι στο πλευρό της καθώς εκδηλωνόταν το περιστατικό.

Παράλληλα βίντεο δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που τον απομακρύνουν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι πέφτει στο έδαφος για λίγα δευτερόλεπτα και μετά σηκώνεται μαζί με τους πράκτορες και περπατάει προς την έξοδο. Κάποιοι χρήστες στο Χ πιθανολογούν ότι ο Τραμπ έπεσε στο έδαφος προκειμένου να σηκώσει και να πάρει μαζί του την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Η σύζυγος του προέδρου φάνηκε έντονα ταραγμένη από το περιστατικό. Στη συνέντευξη Τύπου του Τραμπ μετά την επίθεση ρωτήθηκε αν ήθελε κάτι να πει και απάντησε μονολεκτικά: «Όχι». Τότε ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε ότι ήταν η πρώτη που κατάλαβε τι συνέβαινε και ήταν μια τραυματική κατάσταση για εκείνη.

«Η Μελάνια είχε πλήρη επίγνωση, νομίζω, του τι συνέβη. Νομίζω ότι κατάλαβε αμέσως τι συνέβη. Έλεγε: “Αυτό είναι ένας άσχημος θόρυβος’’. Ήταν μια μάλλον τραυματική εμπειρία για εκείνη», είπε ο Τραμπ.

Σε άλλη φωτογραφία που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο σε εξωτερικό χώρο του Λευκού Οίκου μαζί με τη σύζυγό του. Οι χρήστες σχολίασαν τον ιπποτισμό του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ο οποίος έδωσε το σακάκι του στη σύζυγό του, που ήταν συγκλονισμένη από τα όσα συνέβησαν.

Ταυτόχρονα οι χρήστες δεν άφησαν ασχολίαστο και το γεγονός ότι ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ακολούθησε γρήγορα τους άνδρες της ασφάλειας του και εκκένωσε την αίθουσα αλλά φάνηκε να μην παίρνει μαζί την σύζυγό του.

