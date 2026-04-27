Επιχείρηση γοητείας από τον βασιλιά Κάρολο στις ΗΠΑ: Η δύσκολη «διπλωματική αποστολή» του

Ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τη βασίλισσα Καμίλα και την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ στη διάρκεια της επίσημης δεξίωσης στο Κάστρο του Γουίνδσορ. Σεπτέμβριος 2025

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ φτάνει στην Ουάσινγκτον σήμερα (27/4) για να γιορτάσει δημόσια τα 250 χρόνια από τότε που μια αναδυόμενη αμερικανική δημοκρατία εκδίωξε τους προγόνους του και να διασφαλίσει ιδιωτικά ότι μια διατλαντική σχέση που βρίσκεται σε φθίνουσα τροχιά μπορεί να αντεπεξέλθει σε άλλα δύο και πλέον χρόνια προεδρίας Τραμπ, γράφει η Wall Street Journal.

Η τετραήμερη επίσκεψη, που χαρακτηρίζεται ως η πιο έντονη διπλωματική πράξη του Καρόλου από τότε που κάθισε στον θρόνο, θα περιλαμβάνει μια ομιλία στο Κογκρέσο, την πρώτη φορά που ένας Βρετανός μονάρχης μιλάει εκεί από το 1991, μια ιδιωτική ακρόαση με τον Τραμπ και ένα κρατικό δείπνο στην Ουάσινγκτον, καθώς και ταξίδια στη Νέα Υόρκη και τη Βιρτζίνια.

Η απόπειρα επίθεσης στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου έριξε σκιά στην επίσκεψη. Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δήλωσαν την Κυριακή ότι βρίσκονται σε επαφή με αξιωματούχους ασφαλείας των ΗΠΑ για να διαπιστώσουν εάν είναι απαραίτητες τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα του βασιλιά.Αξιωματούχος του παλατιού δήλωσε επίσης ότι ο Κάρολος επικοινώνησε με τον Τραμπ για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του σε όλους τους πληγέντες. Ο Τραμπ είναι ενθουσιασμένος που καλωσορίζει τον 77χρονο βασιλιά, λέγοντας τις τελευταίες ημέρες ότι «θα περάσουμε υπέροχα».

Πολλά διακυβεύονται από αυτό το ταξίδι. Η «Ειδική Σχέση» μεταξύ των ΗΠΑ και της Βρετανίας βρίσκεται στο ναδίρ, λόγω των αυξανόμενων τριβών για τα πάντα, από το εμπόριο μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις απειλές του Τραμπ να καταλάβουν τη Γροιλανδία. Η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν έχει επίσης προκαλέσει εκτόξευση των τιμών της ενέργειας, ζημιώνοντας τη βρετανική οικονομία και εξοργίζοντας τη βρετανική κυβέρνηση, η οποία θεωρεί ότι ο πόλεμος είναι παράνομος και παράλογος. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ επικρίνει τακτικά τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επειδή δεν στηρίζει τις στρατιωτικές του προσπάθειες στη Μέση Ανατολή, αλλά και για την έμφαση της βρετανικής κυβέρνησης στην αιολική ενέργεια, την οποία μισεί.

Οι αναφορές ότι το Πεντάγωνο καταρτίζει σχέδια για να τιμωρήσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ επανεξετάζοντας την υποστήριξη προς τις «αυτοκρατορικές κτήσεις» τους, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των Νήσων Φώκλαντ κοντά στην Αργεντινή από τη Βρετανία, αύξησαν περαιτέρω τις εντάσεις.

Ο Κάρολος —που ταξιδεύει με τη βασίλισσα Καμίλα— χρησιμοποιείται ως μία απεγνωσμένη προσπάθεια της τελευταίας στιγμής από τη βρετανική κυβέρνηση, όχι μόνο για να ελαφρύνει το κλίμα μεταξύ του προέδρου και του πρωθυπουργού, αλλά και για να υπενθυμίσει σιωπηλά στον Τραμπ τη σημασία των συμμάχων, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου και άλλων πολυμερών θεσμών που στηρίζουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια. «Συνήθως αυτές οι επισκέψεις είναι ένα ένδοξο χτύπημα στην πλάτη», δήλωσε ο Άντριου Ρόμπερτς , Βρετανός ιστορικός και βασιλικός βιογράφος. «Αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό από αυτό».

Η ειρωνεία ότι οι διατλαντικοί δεσμοί βασίζονται πλέον στην απόδοση του τρισέγγονου του Βασιλιά Γεωργίου Γ΄ δεν θα περάσει απαρατήρητη από το παλάτι, δήλωσε ο Ρόμπερτς, προσθέτοντας ότι ο μονάρχης πιθανότατα θα αντιμετωπίσει το θέμα με τον πιο βρετανικό δυνατό τρόπο: με φλεγματικό χιούμορ. Πράγματι, όταν η Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον το 1976 για να γιορτάσει δύο αιώνες ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, εκφώνησε μια ομιλία δηλώνοντας ότι «με ιδιαίτερο προσωπικό ενδιαφέρον βλέπω αυτά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν από 200 χρόνια».

Στο πρόσωπο του Καρόλου, η βρετανική κυβέρνηση βλέπει έναν από τους λίγους συμμάχους του Τραμπ στην Ευρώπη μετά από μια ταραχώδη δεύτερη θητεία. Ο Τραμπ έχει μια γνωστή αδυναμία στη βρετανική μοναρχία, την οποία η μητέρα του σεβόταν ιδιαίτερα, και είναι ο μόνος πρόεδρος των ΗΠΑ που έχει προσκληθεί σε δύο βασιλικές επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, η προετοιμασία για την επίσκεψη δεν ήταν ομαλή. Αρκετοί Βρετανοί βουλευτές κάλεσαν την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία οργανώνει τέτοιες επισκέψεις, να την ακυρώσει για να γλιτώσει τον βασιλιά από την αμηχανία να χρειαστεί να επικοινωνήσει με έναν πρόεδρο των ΗΠΑ που είναι βαθιά αντιδημοφιλής στους Βρετανούς. Σε απάντηση, αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ μετέφεραν μηνύματα στην Ντάουνινγκ Στριτ ότι οποιαδήποτε ακύρωση θα γινόταν εξαιρετικά αρνητικά δεκτή από τον Τραμπ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Έτσι, η επίσκεψη προχωρά.

Υπάρχει επίσης κίνδυνος σε ένα άλλο μέτωπο για τη βασιλική οικογένεια, μέσω του αδελφού του Καρόλου, Άντριου, και των δεσμών του με τον εκλιπόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν . Αξιωματούχοι του Μπάκιγχαμ λένε ότι ο μονάρχης δεν μπορεί να συναντήσει επιζώντες της κακοποίησης του Έπσταϊν, καθώς οι αστυνομικές έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τους δεσμούς του Άντριου με τον πρώην χρηματιστή. Ο Άντριου, του οποίου οι πριγκιπικοί τίτλοι έχουν αφαιρεθεί από τον Κάρολο, έχει αρνηθεί στο παρελθόν κάθε αδίκημα.

«Αυτό είναι ένα πολύ πιο περίπλοκο βασιλικό ταξίδι από οτιδήποτε ζητήθηκε να πραγματοποιήσει η μητέρα του καθ' όλη τη διάρκεια της 70χρονης βασιλείας της όσον αφορά τις επισκέψεις στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ντέιβιντ Τσάρτερ , συγγραφέας του βιβλίου «Βασιλικό Κοινό: 70 Χρόνια, 13 Πρόεδροι—Η Ειδική Σχέση μιας Βασίλισσας με την Αμερική».

Ο Κάρολος έχει ήδη κάνει ο,τι μπορεί για να βελτιώσει την ιδιαίτερη σχέση με τον Τραμπ. Φιλοξένησε τον πρόεδρο πέρυσι στο Κάστρο του Ουίνδσορ, παρουσιάζοντας μια επική επίδειξη μεγαλοπρέπειας προσαρμοσμένη στα γούστα του Αμερικανού προέδρου, η οποία περιελάμβανε την παρακολούθηση μιας επίδειξης στρατιωτών με καπέλα από δέρμα αρκούδας που παρέλασαν υπό τους ήχους μιας στρατιωτικής μπάντας που έπαιζε το «YMCA». Ο Τραμπ χαρακτήρισε την εκδήλωση ως την τιμή μιας ζωής.

Οι Βρετανοί αξιωματούχοι ανησυχούν, ωστόσο, ότι η βασιλική λάμψη μειώνεται γρήγορα. Μια ευνοϊκή δασμολογική συμφωνία που είχε χορηγηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Τραμπ έχει αποδυναμωθεί και οι υποσχέσεις δισεκατομμυρίων επενδύσεων από τις ΗΠΑ, μια συμφωνία που υπέγραψε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας λαμπερής τελετής στην αγγλική ύπαιθρο, δεν έχουν υλοποιηθεί. Εν τω μεταξύ, οι σχέσεις μεταξύ των δύο κυβερνήσεων έχουν επιδεινωθεί.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ απέφυγαν τις μάχες στην πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν, κάτι που προκάλεσε ιδιαίτερη αναστάτωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου 457 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους σε αυτήν τη σύγκρουση. Ο Τραμπ αργότερα ανακάλεσε τη δήλωση και είπε ότι αγαπούσε το Ηνωμένο Βασίλειο. Και τις πρώτες ώρες του πολέμου στο Ιράν, η βρετανική κυβέρνηση αρχικά αρνήθηκε να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις για να εξαπολύσουν την επίθεση. «Δεν έχουμε να κάνουμε με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για την απόφαση του Στάρμερ.

Ενώ ο Τραμπ έχει χλευάσει την κυβέρνηση, συνέχισε να επαινεί τον Κάρολο. «Τον γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό. Είναι ένας υπέροχος, υπέροχος άνθρωπος», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Sky News νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Ο Τραμπ επέμεινε ότι η τεταμένη σχέση του με τον Στάρμερ «καθόλου» δεν θα επισκίαζε την βασιλική επίσκεψη.

Οι Βρετανοί μονάρχες έχουν διαχειριστεί με επιτυχία τις εντάσεις με την Αμερική και στο παρελθόν. Το 1957, η νεαρή βασίλισσα Ελισάβετ εστάλη στη Νέα Υόρκη για να κατευνάσει τον εξαγριωμένο πρόεδρο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, αφότου η Βρετανία, μαζί με το Ισραήλ και τη Γαλλία, εισέβαλαν στην Αίγυπτο χωρίς να ενημερώσουν τις ΗΠΑ. Την υποδέχτηκαν ενθουσιασμένα πλήθη και ο Αϊζενχάουερ μαλάκωσε.

Ακόμα και ο Γεώργιος Γ΄, ο τελευταίος βασιλιάς των αμερικανικών αποικιών, έκανε ειρήνη με τους πρώην υπηκόους του. «Θα είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας. Ήμουν ο τελευταίος που συναίνεσε στον Διαχωρισμό», δήλωσε στον Τζον Άνταμς το 1785. «Αλλά επειδή ο Διαχωρισμός έγινε και έγινε αναπόφευκτος, πάντα έλεγα, όπως λέω και τώρα, ότι θα ήμουν ο πρώτος που θα εκτιμούσε τη Φιλία των Ηνωμένων Πολιτειών ως ανεξάρτητη Δύναμη».

