Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Βάσια Παναγοπούλου, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό

Η περιπέτεια της ηθοποιού σε πτήση από Κωνσταντινούπολη προς Αθήνα - Η οργισμένη ανάρτηση στα social media

Την απόλυτη ταλαιπωρία βίωσε η Βάσια Παναγοπούλου σε πτήση από Μαϊάμι προς Κωνσταντινούπολη με τελικό προορισμό την Αθήνα, όταν κατά την αποβίβασή της από το αεροσκάφος υπέστη κάταγμα στον αστράγαλο.

Η καλή φίλη της ηθοποιού, Ευρυδίκη Πόθου Σφακιανάκη περιέγραψε με μακροσκελή ανάρτησή της στα social media τις στιγμές αγωνίας που έζησαν στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή αδιαφορία από τους υπευθύνους.

Δείτε την οργισμένη ανάρτηση:

«Oλα τα ωραία δυστυχώς δεν τελειώνουν πάντα καλά. Η επιστροφή μας απο το Miami μετατράπηκε σε εφιάλτη! Με την φίλη μου και όχι μόνο, Βάσια Παναγοπούλου ταξιδεύαμε με την πτήση Maiami-Instabul με τελικό προορισμό στην Αθήνα. Μετά απο 11 ώρες πτήσης, κατά την αποβίβαση, η σκάλα δεν εφάρμοζε σωστά στο αεροπλάνο (υποχρέωση τους ήταν η φυσούνα σε τέτοιου μεγέθους αεροσκάφη). Το πόδι της Βάσιας βρέθηκε στο κενό και έπεσε με φοβερή δύναμη στο κεφαλόσκαλο. Έντρομη γύρισα και την αντίκρισα πεσμένη κάτω, το μισό πόδι μεσα στο κενό και να ουρλιάζει απο τους πόνους. Αμέσως ζητούσα απεγνωσμένα βοήθεια. Ανταπόκριση καμία, αλλά καμία. Φανταστείτε ότι με πολύ κόπο μπήκαμε στο λεωφορείο μεταφοράς επιβατών με παντελώς αδιάφορη αντιμετώπιση, τόσο απο το staff του αεροσκάφους, άλλο τόσο και από τους υπόλοιπους υπαλλήλους της Εταιρείας. Υπόψιν: ταξιδεύαμε business.

Με δυσκολία κλήθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αντί όμως για σωστή ιατρική αντιμετώπιση η νοσοκόμος, η οποία δήλωσε γιατρός, άρχισε να κάνει μαλάξεις στο πρησμένο και μελανό πόδι, ενώ ο αστράγαλος είχε φύγει από την θέση του. Η Βάσια, ούρλιαζε από τους πόνους και ζητήσαμε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η απάντηση που λάβαμε μετά από όλη αυτή την αισχρή συμπεριφορά: “Θα χάσετε την πτήση σας, θα πληρώσετε όλα τα έξοδα του Νοσοκομείου μόνοι σας”. Οκ, μείναμε άναυδες.

Επιπλέον: “Δεν έχεις τίποτα, μην προσπαθείς να μας δημιουργήσεις πρόβλημα” Όσοι γνωρίζετε το νέο αεροδρόμιο της instabul ξέρετε πόσο μεγάλο είναι. Ζήτησα αναπηρικό αμαξίδιο, μου το αρνήθηκαν γιατί δεν είχαν report για γυναίκα με σπασμένο πόδι και συνοδό. Αναγκάστηκε να περπατήσει μέχρι την πύλη δέκα λεπτά περίπου μπορεί και περισσότερο, ανάπηρη. Με αφόρητους πόνους! Ευτυχώς η αντιμετώπιση των Ελλήνων ήταν άμεση αφού προσωπικά τους εξιστόρισα τι είχε συμβεί! Κατευθείαν στο ΚΑΤ. Διάγνωση: κάταγμα στον αστράγαλο. 50 ημέρες στο γύψο. Τι σημαίνει για ένα άνθρωπο-ηθοποιό που έχει γυρίσματα! Αυτή η απάνθρωπη, αδιάφορη και επικίνδυνη συμπεριφορά δεν θα μείνει σιωπηλή. Θα επανέλθω σύντομα αποκαλύπτοντας κ την εταιρεία που φέρει την ευθύνη. Γιατί η ανθρώπινη ζωή κ αξιοπρέπεια των επιβατών δεν είναι διαπραγματεύσιμες!», έγραψε φίλη της στο Facebook.

