Κωνσταντίνος Χριστοφόρου για ONE: «Πλέον συμπεριφερόμαστε σαν οικογένεια, ξέρω τα κουμπιά τους»

Για την περίοδο που είχαν απομακρυνθεί και για τις σχέσεις τους σήμερα μίλησαν τα μέλη του boy band ONE σε συνέντευξή τους στην ΕΡΤ.

«Η σχέση μας είναι καλύτερη από ποτέ. Εγώ θεωρώ ό,τι αξίζει στον χρόνο δικαιώνεται. Άξιζε να μείνουμε», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.

«Θα έλεγα ουδέτερες, όχι ότι υπήρχαν κακές σχέσεις. Υπήρχε απλά μία περίοδος που απλά δεν είχαμε τόση επαφή. Όταν ξεκινήσαμε δημιουργήσαμε τόσες ωραίες αναμνήσεις, τόσα ωραία πράγματα που όλο αυτό έχει αρχίσει να εκτιμάται. Καθένας προσωπικά εκτιμάει όλο αυτό το οποίο έζησε. Και το ότι έχουμε αυτή την αρμονία που περιέγραφες προηγουμένως, είναι αυτό το πράγμα. Ότι όλο αυτό το οποίο ζήσαμε πλέον μπορούμε να το μοιραζόμαστε και μεταξύ μας», ανέφερε ο Πάνος Τσερπές.

«Από το ’20 και μετά. Το ’19, αν θέλει ο Φίλιππος, υπήρξε ένα κενό… ήταν τεράστιο το κενό. Θα μπορούσε να μην μπορεί να δέσει. Να είχε ατονήσει. Να μην μπορούσαμε να δοθούμε ο ένας στον άλλον, να μην ταιριάζαν τα χνώτα μας. Κι όμως, έγινε πιο δυνατό. Υπάρχουν και οι εντάσεις, υπάρχουν και οι παρεξηγήσεις, αλλά αυτά δεν κάνουν οι οικογένειες; Γι’ αυτό πλέον σαν οικογένειες συμπεριφερόμαστε», συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.

«Εγώ πλέον, μετά από τόσα χρόνια, ειδικά… ξέρω τα κουμπιά τους απ’ έξω κι ανακατωτά. Δεν υπάρχει… Όπως κι αυτοί τα δικά μου θαρρώ», είπε με τη σειρά τους ο Φίλιππος-Κωσταντίνος Φίλιππου.

