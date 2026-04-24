Eurovision: «Φουντώνουν» οι αντιδράσεις - Οι επιστολές, τα «καρφιά» και η Ισπανία ρίχνει «μαύρο»

Σε τρεις εβδομάδες τα φώτα στην αρένα Wiener Stadthalle θα ανάψουν και θα πέσει το σήμα έναρξης της φετινής… και πολυσυζητημένης Eurovision. Η Βιέννη, αλλά και οι Eurofans με τις 35 συμμετέχουσες χώρες, μπορεί να κινούνται στους ρυθμούς της διοργάνωσης, όμως συνεχίζουν να υπάρχουν έντονες αντιδράσεις.

Περισσότεροι από 1.100 μουσικοί και πολιτιστικοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων τα δημοφιλή συγκροτήματα Primal Scream, Paloma Faith, Massive Attack, Sigur Ros, Mogwai και Kneecap, ζητούν μποϊκοτάζ του διαγωνισμού λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Η επιστολή, που συντάχθηκε από την ομάδα της εκστρατείας No Music For Genocide (NMFG) και έχει υπογραφεί ακόμη και από πρώην νικητές στη Eurovision όπως οι Έμελι ντε Φόρεστ και Τσάρλι ΜακΓκέτιγκαν, παροτρύνει τις χώρες να ακολουθήσουν τα βήματα των εθνικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων της Ιρλανδίας, της Ισλανδίας, της Σλοβενίας, της Ολλανδίας και της Ισπανίας, αποσύροντας τη συμμετοχή τους από τη φετινή Eurovision.

Την ίδια ώρα, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ισπανίας επιβεβαίωσε ότι θα αρνηθεί να μεταδώσει τους ημιτελικούς και τον τελικό. Οι υπεύθυνοι της RTVE δήλωσαν ότι το κανάλι δεν θα μεταδώσει τον τελικό, που έχει προγραμματιστεί για τις 16 Μαΐου, ούτε τους δύο ημιτελικούς που έχουν οριστεί για τις 12 και 14 Μαΐου. Πέρυσι, η RTVE είχε δηλώσει ότι η χώρα θα μποϊκοτάρει την επόμενη διοργάνωση του διαγωνισμού, εκτός εάν το Ισραήλ αποκλειστεί λόγω του πολέμου στη Γάζα.

«Η κατάσταση στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός και την έγκριση της ειρηνευτικής διαδικασίας, καθώς και η εκμετάλλευση του διαγωνισμού από το Ισραήλ για πολιτικούς σκοπούς, καθιστούν όλο και πιο δύσκολο να διατηρηθεί η Eurovision ως ουδέτερη πολιτιστική εκδήλωση», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της RTVE, Αλφόνσο Μοράλες.

Να σημειωθεί ότι, λόγω της προαναφερθείσας κατάστασης, έχουν ληφθεί ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας. «Προτεραιότητά μας είναι να έχουμε μια ασφαλή εκδήλωση και αυτό θα πρέπει να το εγγυηθούμε», είπε ο διευθυντής καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της αυστριακής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ORF, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πριν λίγο καιρό. Καθημερινά, μόνο στην αίθουσα όπου θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός, θα αναπτύσσονται 500 πράκτορες ασφαλείας. Το κοινό δεν θα επιτρέπεται να φέρει καμία τσάντα στον χώρο. Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι θα αναπτυχθούν επίσης στην πόλη, πριν ακόμη από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.