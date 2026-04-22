Eurovision: Το πρώτο βίντεο του Akyla με την Παρθένα Χοροζίδου

Το μεσημέρι της Τρίτης, στη συνέντευξη Τύπου της ΕΡΤ για τη φετινή Eurovision, ανακοινώθηκε ότι στο stage με τον Akyla θα βρεθεί μεταξύ άλλων η Παρθένα Χοροζίδου.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός ανέφερε ότι, δίπλα στον εκπρόσωπο της Ελλάδας, θα βρίσκονται η ηθοποιός, καθώς και οι Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Καρυπίδης.

Αναφερόμενος στη σκηνική παρουσία, τόνισε: «Αυτοί είναι 4 χαρακτήρες, που θα συναντήσουν τον ήρωά μας μέσα της διάρκεια της τρίλεπτης αυτής ιστορίας. Κρατάμε πάντα τον χαρακτήρα που δημιούργησε ο Akylas μαζί με την ομάδα του, στο video game».

Πριν από λίγη ώρα, μάλιστα, ο Akylas ανήρτησε το πρώτο του βίντεο με την Παρθένα Χοροζίδου. Στo post του τραγουδιστή, η Παρθένα Χοροζίδου εμφανίζεται φορώντας μαύρο μαντήλι στο κεφάλι και λέει κοιτάζοντας την κάμερα: «Φέρτο». Ο Akylas τότε αναφωνεί: «Μαμά;», με την ίδια να του απαντά αστειευόμενη: «Τι μαμά παιδάκι μου; Μαζί δεν πήγαμε πενταήμερη; Συνομήλικοι δεν είμαστε;»…

