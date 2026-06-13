Αυστραλία: Νύφη πλήρωσε 6 δολάρια για «ξόρκι ηλιοφάνειας» – Και ο γάμος έγινε χωρίς σταγόνα βροχής

Snapshot Η νύφη Eloise Tonkin πλήρωσε 6 δολάρια για ένα διαδικτυακό «ξόρκι ηλιοφάνειας» πριν από τον γάμο της στο Σίδνεϊ.

Το τελετουργικό, που περιλάμβανε κεριά, βότανα και αρωματικά έλαια, έγινε από μια γυναίκα που αυτοαποκαλείται «μάγισσα» και στόχευε στην απομάκρυνση της βροχής.

Την ημέρα του γάμου ο καιρός ήταν καθαρός, παρά τις προβλέψεις κακοκαιρίας, και η τελετή πραγματοποιήθηκε κανονικά χωρίς βροχή.

Η νύφη αναγνώρισε ότι το τελετουργικό την βοήθησε να μειώσει το άγχος της, χωρίς να υποστηρίζει ότι επηρέασε πραγματικά τον καιρό.

Η «μάγισσα» Elena διέκοψε τις δημόσιες διαδικτυακές της δραστηριότητες λίγους μήνες μετά την τελετή. Snapshot powered by AI

Λίγες ημέρες πριν από τον γάμο της στο Σίδνεϊ, μια γυναίκα αποφάσισε να δοκιμάσει μια ασυνήθιστη υπηρεσία μέσω διαδικτύου, πληρώνοντας μόλις 6 δολάρια για ένα «ξόρκι ηλιοφάνειας». Η εξέλιξη του καιρού την ημέρα της τελετής τροφοδότησε συζητήσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι καιρικές προβλέψεις απειλούσαν να ανατρέψουν τον σχεδιασμό ενός γάμου στο Σίδνεϊ, ωθώντας μια μέλλουσα νύφη να αναζητήσει μια εντελώς διαφορετική λύση από τις συνηθισμένες.

Η Eloise Tonkin και ο σύζυγός της Alexander Tonkin είχαν οργανώσει τις εκδηλώσεις του γάμου τους με φόντο το λιμάνι του Σίδνεϊ. Ωστόσο, η κακοκαιρία και οι προβλέψεις για νέες βροχοπτώσεις ανάγκασαν τους διοργανωτές να μεταφέρουν μέρος του προγράμματος σε εσωτερικούς χώρους.

Μέσα στην πίεση των τελευταίων ημερών πριν από την τελετή, φίλες της νύφης τής πρότειναν να δοκιμάσει μια ασυνήθιστη διαδικτυακή υπηρεσία. Έτσι, η Tonkin απευθύνθηκε σε μια γυναίκα που παρουσιαζόταν ως «μάγισσα» στο διαδίκτυο και προσέφερε τελετουργικά που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, μπορούσαν να επηρεάσουν ευνοϊκά τις καιρικές συνθήκες.

Η υπηρεσία, με την ονομασία «Sunshine Blessing», κόστιζε μόλις 6,04 δολάρια. Η αυτοαποκαλούμενη μάγισσα, γνωστή ως Elena, ενημέρωσε τη νύφη ότι θα πραγματοποιούσε το σχετικό τελετουργικό το βράδυ πριν από τον γάμο, με στόχο να απομακρύνει τη βροχή και να ευνοήσει την ηλιοφάνεια.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια, η διαδικασία περιλάμβανε κεριά, βότανα και αρωματικά έλαια, ενώ η τελετουργία ήταν αφιερωμένη συμβολικά στα στοιχεία της φύσης που σχετίζονται με τον καιρό.

Παρά τον αρχικό της σκεπτικισμό, η Eloise Tonkin δήλωσε αργότερα στο περιοδικό People ότι αποφάσισε να το δοκιμάσει, θεωρώντας πως δεν είχε τίποτα να χάσει. Μάλιστα, όπως είπε, ανησύχησε όταν πληροφορήθηκε ότι το τελετουργικό θα γινόταν λίγες μόνο ώρες πριν από την τελετή, όμως η Elena την διαβεβαίωσε ότι ο χρόνος ήταν επαρκής.

Το αποτέλεσμα προκάλεσε έκπληξη. Την ημέρα του γάμου, ξύπνησε με καθαρό ουρανό και καλές καιρικές συνθήκες, παρά το γεγονός ότι οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις έδιναν περίπου 50% πιθανότητα βροχής.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε κανονικά στο παρεκκλήσι του St Aloysius’ College στο Kirribilli, σχολείο στο οποίο είχε φοιτήσει ο γαμπρός, ενώ ακολούθησε δεξίωση με θέα το εμβληματικό λιμάνι της αυστραλιανής πόλης.

Σήμερα η νύφη αντιμετωπίζει το περιστατικό με χιούμορ. Αν και δεν υποστηρίζει ότι το τελετουργικό επηρέασε πραγματικά τον καιρό, αναγνωρίζει πως λειτούργησε ως ένας τρόπος να μειώσει το άγχος της λίγο πριν από μια από τις σημαντικότερες ημέρες της ζωής της.

Η ιστορία απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν, σύμφωνα με την ίδια, η Elena σταμάτησε λίγους μήνες αργότερα κάθε δημόσια διαδικτυακή παρουσία, εξαφανιζόμενη από τις πλατφόρμες όπου διαφήμιζε τις υπηρεσίες της.

Η Tonkin σχολίασε αστειευόμενη ότι η «μάγισσα» ολοκλήρωσε την αποστολή της και χάθηκε, αφήνοντας πίσω μόνο μια ηλιόλουστη ανάμνηση από τον γάμο της.

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