Χειροπέδες από τη ΔΙ.ΑΣ. σε καταζητούμενο Ρουμάνο: Είχε ενταλμα για άγριο ξυλοδαρμό υπαλλήλου

Από τον ξυλοδαρμό ο υπάλληλος υπέστη σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων σπασμένα δόντια

Κατερίνα Ρίστα

Χειροπέδες από τη ΔΙ.ΑΣ. σε καταζητούμενο Ρουμάνο: Είχε ενταλμα για άγριο ξυλοδαρμό υπαλλήλου
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας Ρουμάνος καταζητούμενος με ένταλμα σύλληψης για βαριά σωματική βλάβη συνελήφθη από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Αθηνών.
  • Η ποινή που εκκρεμούσε σε βάρος του ήταν πέντε χρόνια φυλάκιση.
  • Ο συλληφθείς συμμετείχε σε επίθεση κατά υπαλλήλου σούπερ μάρκετ που προσπάθησε να αποτρέψει κλοπή.
  • Ο υπάλληλος υπέστη σοβαρά τραύματα, όπως σπασμένα δόντια, από την επίθεση.
  • Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο τακτικών ελέγχων για εντοπισμό παραβατών και φυγόποινων στην Αθήνα.
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Στα χέρια αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Αθηνών έπεσε, λίγες ώρες νωρίτερα, ένας Ρουμάνος υπήκοος που καταζητούνταν με ένταλμα σύλληψης και εκκρεμούσε σε βάρος του ποινή φυλάκισης πέντε ετών για υπόθεση βαριάς σωματικής βλάβης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που διενεργούν καθημερινά οι ομάδες της ΔΙ.ΑΣ. στους δρόμους της πρωτεύουσας, με στόχο τον εντοπισμό παραβατικών ατόμων και φυγόποινων που εξακολουθούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς είχε εμπλακεί σε σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε μετά από κλοπή σε σούπερ μάρκετ. Ο ίδιος, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς του, έγιναν αντιληπτοί από εργαζόμενο του καταστήματος. Όταν εκείνος επιχείρησε να τους σταματήσει, δέχθηκε βίαιη επίθεση.

Από τον ξυλοδαρμό ο υπάλληλος υπέστη σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων σπασμένα δόντια.

Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια ελέγχου, ταυτοποίησαν τον άνδρα και προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του, περνώντας του χειροπέδες.

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