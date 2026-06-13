Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

Πάνω από ένα μήνα θα διαρκέσουν οι θερινές εκπτώσεις

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι θερινές εκπτώσεις 2026 ξεκινούν στις 13 Ιουλίου και διαρκούν έως τις 31 Αυγούστου.
  • Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, από τις 11 π.μ. έως τις 6 μ.μ.
  • Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναγράφουν σαφώς την αρχική και τη μειωμένη τιμή των προϊόντων, με βάση τις τιμές των τελευταίων 30 ή 10 ημερών.
  • Όταν οι εκπτώσεις καλύπτουν πάνω από το 60% των προϊόντων, το ποσοστό έκπτωσης πρέπει να αναγράφεται στη βιτρίνα.
  • Οι καταναλωτές πρέπει να ξεχωρίζουν τις «εκπτώσεις» από τις «προσφορές» και να μην παρασύρονται από μεγάλα ποσοστά έκπτωσης σε λίγα προϊόντα.
Snapshot powered by AI

Τις θερινές εκπτώσεις αναμένουν οι καταναλωτές, προκειμένου να κάνουν τις καλοκαιρινές τους αγορές με καλύτερες τιμές.

Θα χρειαστεί, όμως, να περιμένουν για ένα διάστημα, καθώς η περίοδος των εκπτώσεων ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή στις 13 Ιουλίου. Θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, όμως, καθώς θα λήξει στις 31 Αυγούστου.

Σημειώνεται ότι τα εμπορικά καταστήματα, τα μαγαζιά και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να είναι ανοιχτά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Τι ισχύει με τις τιμές και τις προσφορές

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο στο λιανεμπόριο, στις θερινές εκπτώσεις 2026 υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις σε κλάδους όπως ένδυση και υπόδηση. Αναλυτικά:

  • Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια τόσο την αρχική όσο και τη νέα, μειωμένη τιμή των προϊόντων, είτε πάνω στα είδη είτε στα ράφια.
  • Ως αρχική τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλήθηκε το προϊόν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες ή κατά τις τελευταίες 10 ημέρες, εφόσον το προϊόν κυκλοφορεί λιγότερο από έναν μήνα.
  • Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης, όπως «-50%», είναι προαιρετική. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται, πρέπει να γίνεται σαφές ότι πρόκειται για έκπτωση.
  • Σε περιπτώσεις όπου οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, το ποσοστό πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στη βιτρίνα. Αν υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά ανά κατηγορία προϊόντων, πρέπει να αναφέρεται το εύρος των εκπτώσεων, όπως π.χ. «από 15% έως 45%».
  • Τα καταστήματα τύπου stock ή outlet πρέπει να διαγράφουν την παλιά τιμή και να εμφανίζουν ευκρινώς τη νέα, χαμηλότερη τιμή.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί συστήνουν στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους την περίοδο των θερινών εκπτώσεων 2026 και να γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ «εκπτώσεων» και «προσφορών».

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν συνήθως προϊόντα της τρέχουσας σεζόν, ενώ οι προσφορές σχετίζονται κυρίως με είδη παλαιότερων περιόδων και συνοδεύονται συχνά από πολύ μεγαλύτερες μειώσεις τιμών. Στις προσφορές πρέπει να αναγράφονται η αρχική και η τελική τιμή και όχι απαραίτητα το ποσοστό έκπτωσης, ενώ αρκετές φορές δεν επιτρέπονται αλλαγές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Τριάδα... φωτιά και πρωταθλητής ο Ολυμπιακός

20:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι πρέπει να προσέξετε πριν αγοράσετε καινούριο κινητό

20:12ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί ξυπνάμε κουρασμένοι και πώς θα κερδίσουμε ξανά τον ύπνο μας

20:03TRAVEL

Πώς να βρίσκεις τα πιο φθηνά αεροπορικά εισιτήρια

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Λήγει η προθεσμία για τη δήλωση των ασανσέρ - Τα πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι 3D εκτυπωτές στο «στόχαστρο»: Νέος νόμος θα «κόβει» την κατασκευή όπλων

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν προβλέπεται να υπογραφεί αύριο

19:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ενοικίου: Πώς να κάνετε την αίτηση στον ΟΠΕΚΑ

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Αγρίνιο: Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε σε χωράφι

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Διαδηλωτές γκρεμίζουν φράχτες εργοταξίων - Οργή για το τουριστικό σχέδιο του γαμπρού Τραμπ

19:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε πληρώνεται η τρίτη δόση

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εμφάνιση του πρίγκιπα Χάρι την ώρα που η βασιλική οικογένεια παρήλαυνε στο Λονδίνο

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες από τη ΔΙ.ΑΣ. σε καταζητούμενο Ρουμάνο: Είχε ενταλμα για άγριο ξυλοδαρμό υπαλλήλου μετά από κλοπή σε σούπερ μάρκετ

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: 57χρονος βρέθηκε νεκρός σε ποιμνιοστάσιο

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι εντόπισαν τη «χαμένη Ατλαντίδα» της Ευρώπης έπειτα από 8.500 χρόνια

19:00ΥΓΕΙΑ

Ξυπνάτε με ταχυπαλμία; Γιατί η κολπική μαρμαρυγή μπορεί να εμφανιστεί τη νύχτα

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Νύφη πλήρωσε 6 δολάρια για «ξόρκι ηλιοφάνειας» – Και ο γάμος έγινε χωρίς σταγόνα βροχής

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στη φυλακή ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό – «Δεν τους σκότωσα εγώ», επιμένει

18:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τραγωδία στα Φαλάσαρνα – Νεκρός άνδρας που έπεσε από βράχια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:09ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι εντόπισαν τη «χαμένη Ατλαντίδα» της Ευρώπης έπειτα από 8.500 χρόνια

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι τον Αύγουστο

17:43ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR (89-85): Δεν τα κατάφεραν παρά την υπερπροσπάθεια οι πράσινοι

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Βραβευμένος ο φαρμακοποιός που συνελήφθη για παράνομα σκευάσματα - Αυτός είναι ο ειδικός

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Σάλος με τον Μητροπολίτη που έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στη φυλακή ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό – «Δεν τους σκότωσα εγώ», επιμένει

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ασφυκτικός θάνατος: Πύθωνας 7,5 μέτρων έπνιξε και καταβρόχθισε 44χρονη - Τη βρήκε ο σύζυγός της

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δίωξη για κακούργημα στον παππού του 18 μηνών βρέφους που «έσβησε» στο ΠΑΓΝΗ

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν προβλέπεται να υπογραφεί αύριο

13:00ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Τι θα νιώσετε αν το φάτε ή σας δαγκώσει - Πρώτες Βοήθειες

16:55TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τις πρώτες βουτιές του Ιουνίου

08:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καρπούζι: Φεύγει απ' το χωράφι στα €0,10 και πωλείται €1,40 σε λαϊκές και σούπερ μάρκετ - «Δεν βγαίνει η χρονιά», λένε οι αγρότες στο Newsbomb

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε πέφτει το «Φεγγάρι της Φράουλας»

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: 57χρονος βρέθηκε νεκρός σε ποιμνιοστάσιο

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εξέλιξη: Τι αποκάλυψε το τεστ DNA για τον άνδρα που ισχυρίστηκε ότι είναι ο «χαμένος» Μπεν

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Λήγει η προθεσμία για τη δήλωση των ασανσέρ - Τα πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες

07:45LIFESTYLE

Ηθοποιοί που επιστρέφουν, μετά από πολλά χρόνια, στην τηλεόραση

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Διαδηλωτές γκρεμίζουν φράχτες εργοταξίων - Οργή για το τουριστικό σχέδιο του γαμπρού Τραμπ

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Χαμένα δέματα: Οι τρεις... Ολλανδέζες που έκαναν μόδα το unboxing απωλεσθέντων

18:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ