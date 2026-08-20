Λιβερία: Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της χώρας για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών

Πρόσφατα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 4 τόνοι κοκαΐνης πριν φτάσουν στο αεροδρόμιο

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Λιβερία: Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της χώρας για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η πρώην αντιπρόεδρος της Λιβερίας, Τζούελ Χάουαρντ Τέιλορ, συνελήφθη για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εισαγωγή και πώληση ναρκωτικών.
  • Πρόσφατα κατασχέθηκαν 4 τόνοι κοκαΐνης, η μεγαλύτερη ποσότητα στην ιστορία της Λιβερίας, με εκτιμώμενη αξία 317 εκατομμύρια δολάρια, σε επιχείρηση κοντά στο αεροδρόμιο Ρόμπερτς.
  • Τρία ακόμη άτομα με υπηκοότητες Κροατίας και Ουκρανίας κατηγορούνται και αναζητούνται για την ίδια υπόθεση.
  • Η κυβέρνηση της Λιβερίας εντείνει τις προσπάθειες καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης διευθυντών και καθαίρεσης δημόσιων λειτουργών μετά από μεγάλες κατασχέσεις.
  • Η σύλληψη της Τζούελ Τέιλορ έγινε κατά την προσπάθειά της να εγκαταλείψει τη χώρα μέσω του διεθνούς αεροδρομίου Μονρόβια.
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Η πρώην αντιπρόεδρος της Λιβερίας, Τζούελ Χάουαρντ Τέιλορ, συνελήφθη εχθές, Τετάρτη, στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας και οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα, όπου της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εμπλοκή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Η 63 ετών Τέιλορ διετέλεσε αντιπρόεδρος της χώρας της δυτικής Αφρικής από το 2018 έως το 2024 και είναι η πρώην σύζυγος του άλλοτε πολέμαρχου και προέδρου Τσαρλς Τέιλορ (1997-2003), καταδικασμένου για εγκλήματα πολέμου.

Ακόμη τρία πρόσωπα, δυο με υπηκοότητα Κροατίας κι ένα με υπηκοότητα Ουκρανίας, κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση και αναζητούνται, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσιοποιήθηκε χθες Τετάρτη. Η χώρα κατάσχεσε περίπου 4 τόνους κοκαΐνης πρόσφατα, τη μεγαλύτερη ποσότητα του ναρκωτικού που έχει εντοπιστεί ποτέ. Η επιχείρηση έγινε σε δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο Ρόμπερτς, κάπου 30 χιλιόμετρα από τη Μονρόβια και η αξία εκτιμάται σε 317 εκατομμύρια δολάρια.

Η πρώην αντιπρόεδρος συνελήφθη την Τετάρτη στο διεθνές αεροδρόμιο Ρόμπερτς στην πρωτεύουσα Μονρόβια καθώς ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη χώρα, σύμφωνα με το υπουργείο. Οδηγήθηκε στο γενικό αρχηγείο της αστυνομίας, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Σε βάρος της «απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες συνδεόμενες με έρευνα σε εξέλιξη για φερόμενο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δρούσε στο εσωτερικό και εκτός της Λιβερίας», αναφέρει η ανακοίνωση. Κατηγορείται για «εισαγωγή» και «πώληση» ναρκωτικών.

Η υπόθεση έρχεται στο φως καθώς η σημερινή κυβέρνηση υπογραμμίζει τον αγώνα που διεξάγει εναντίον της διακίνησης ουσιών, έπειτα από κατάσχεση της μεγαλύτερης ποσότητας στην ιστορία της χώρας. Ο πρόεδρος Τζόσεφ Νιούμα Μποακάι ονόμασε τη 10η Αυγούστου νέο διευθυντή στη λιβεριανή υπηρεσία καταπολέμησης των ναρκωτικών.

Στις 7 Ιουνίου κατασχέθηκαν 237,6 κιλά κοκαΐνης --εκτιμώμενης αξίας 19 εκατ. δολαρίων-- κρυμμένης μέσα σε φορτίο εμπορευμάτων προς εξαγωγή που επίσης μεταφερόταν στο αεροδρόμιο Ρόμπερτς.

Στα τέλη Ιουλίου, ο πρόεδρος Μποακάι καθαίρεσε πάνω από δέκα δημόσιους λειτουργούς και διέταξε να αρχίσουν να διενεργούνται έρευνες σε βάρος τους έπειτα από μεγάλες κατασχέσεις ποσοτήτων ναρκωτικών.

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