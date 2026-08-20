ΗΠΑ: Δικαστήριο επιτρέπει τη χρήση νέων χαρτών για την εκλογική περιφέρεια του Μιζούρι

Snapshot Δικαστήριο του Μιζούρι επέτρεψε τη χρήση νέων εκλογικών περιφερειών για τις εκλογές του Νοεμβρίου, απορρίπτοντας αίτημα για δημοψήφισμα.

Οι νέοι χάρτες ευνοούν τους Ρεπουμπλικάνους, επεκτείνοντας την 5η Περιφέρεια προς περιοχές με ρεπουμπλικανική πλειοψηφία και μεταφέροντας τμήματα του Κάνσας Σίτι σε γειτονικές ρεπουμπλικανικές περιφέρειες.

Το Σύνταγμα του Μιζούρι δεν προβλέπει ρητά τη δυνατότητα δημοψηφίσματος για ανακατανομή περιφερειών, γεγονός που οδήγησε στη δικαστική απόφαση υπέρ των νέων χαρτών.

Οι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίζουν ότι η αλλαγή του εκλογικού χάρτη πριν τις εκλογές αποτρέπει σύγχυση στους ψηφοφόρους και προστατεύει την εμπιστοσύνη στην εκλογική διαδικασία.

Η υπόθεση του Μιζούρι αποτελεί μέρος ευρύτερης προσπάθειας των Ρεπουμπλικάνων να επανασχεδιάσουν εκλογικές περιφέρειες σε πολλές πολιτείες προς όφελός τους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Snapshot powered by AI

«Πράσινο φως» έδωσε δικαστήριο του Μιζούρι, ΗΠΑ, για τη χρήση των νέων εκλογικών περιφερειών της Βουλής των Αντιπροσώπων στις επερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το Associated Press, το δικαστήριο απέρριψε προσφυγή που ζητούσε να τεθεί ο χάρτης σε δημοψήφισμα πρώτα. Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντική νίκη για τους Ρεπουμπλικάνους, όμως αναμένεται να προσβληθεί σε ανώτατο επίπεδο.

Οι αναθεωρημένες περιφέρειες του Μιζούρι χρησιμοποιήθηκαν ήδη στις προκριματικές εκλογές του Αυγούστου. Την ίδια ημέρα, ο Ρεπουμπλικάνος υπουργός Εξωτερικών της πολιτείας, Ντένι Χόσκινς, απέρριψε αίτηση που συνοδευόταν από χιλιάδες υπογραφές και ζητούσε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος τον Νοέμβριο για την ακύρωση του νέου χάρτη.

Ο Χόσκινς υποστήριξε ότι το Σύνταγμα του Μιζούρι δεν προβλέπει τη δυνατότητα δημοψηφίσματος για την ανακατανομή των περιφερειών του Κογκρέσου. Ο δικαστής υιοθέτησε τη συγκεκριμένη ερμηνεία, επιτρέποντας έτσι να παραμείνει σε ισχύ ο νέος χάρτης.

Οι νέοι χάρτες της κυβέρνησης Τραμπ

Η αναδιαμόρφωση των περιφερειών θεωρείται ότι έχει σχεδιαστεί με τρόπο που ενισχύει τις πιθανότητες των Ρεπουμπλικάνων να εκτοπίσουν τον Δημοκρατικό βουλευτή Εμάνουελ Κλίβερ από το Κάνσας Σίτι.

Η σημερινή αντιπροσωπεία του Μιζούρι στη Βουλή των Αντιπροσώπων αποτελείται από έξι Ρεπουμπλικάνους και δύο Δημοκρατικούς. Ο νέος χάρτης μεταφέρει τμήματα του Κάνσας Σίτι σε δύο γειτονικές περιφέρειες που εκπροσωπούνται από Ρεπουμπλικάνους, ενώ διευρύνει την 5η Περιφέρεια του Κλίβερ προς ανατολικές, αγροτικές περιοχές με έντονη ρεπουμπλικανική παρουσία.

Σύμφωνα με εκτίμηση του Associated Press, περίπου το 59% των ψηφοφόρων στη νέα 5η Περιφέρεια είναι διαφορετικοί από εκείνους που ψήφισαν στην προηγούμενη εκδοχή της.

Τι προβλέπεται για δημοψήφισμα

Ο πολιτειακός γερουσιαστής Ρικ Μπράτιν κέρδισε το ρεπουμπλικανικό χρίσμα στη νέα περιφέρεια στις προκριματικές εκλογές του Αυγούστου, ενώ ο Κλίβερ δεν αντιμετώπισε αντίπαλο για το χρίσμα των Δημοκρατικών.Η διαμάχη για το δημοψήφισμα

Το Σύνταγμα του Μιζούρι δεν αναφέρει ρητά εάν μπορεί να διεξαχθεί δημοψήφισμα για την ανακατανομή των περιφερειών του Κογκρέσου, αλλά ούτε και το απαγορεύει. Η ασάφεια αυτή αποτέλεσε τη βάση της δικαστικής διαμάχης.

Η Ρεπουμπλικανή γενική εισαγγελέας Κάθριν Χάναγουεϊ, η οποία εκπροσώπησε τον υπουργό Εξωτερικών στο δικαστήριο, υποστήριξε ότι ο καθορισμός των περιφερειών του Κογκρέσου αποτελεί νομοθετική αρμοδιότητα και δεν μπορεί να τεθεί σε δημοψήφισμα χωρίς συγκεκριμένη συνταγματική πρόβλεψη.

Οι Ρεπουμπλικάνοι υποστήριξαν παράλληλα ότι η αλλαγή του εκλογικού χάρτη λίγο πριν από τις εκλογές θα προκαλούσε σοβαρή αναστάτωση. Ο δικηγόρος των εθνικών, κοινοβουλευτικών και πολιτειακών Ρεπουμπλικανικών επιτροπών, Τζον Γκορ, προειδοποίησε για «ευρεία σύγχυση στους ψηφοφόρους» και πιθανή υπονόμευση της εμπιστοσύνης στην εκλογική διαδικασία.

Η μάχη για τους εκλογικούς χάρτες

Η υπόθεση του Μιζούρι αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μάχης για την αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Το Μιζούρι ήταν η δεύτερη πολιτεία, μετά το Τέξας, που ανταποκρίθηκε στην έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ προς τις πολιτείες που ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικάνους να επανασχεδιάσουν τις περιφέρειες του Κογκρέσου προς όφελος του κόμματός του.

Νέοι χάρτες έχουν επίσης θεσπιστεί σε Βόρεια Καρολίνα, Οχάιο, Φλόριντα, Τενεσί, Λουιζιάνα και Αλαμπάμα. Οι Ρεπουμπλικάνοι εκτιμούν ότι οι αλλαγές στις οκτώ αυτές πολιτείες θα μπορούσαν να τους αποφέρουν έως και 16 επιπλέον έδρες στη Βουλή.

Από την άλλη πλευρά, οι Δημοκρατικοί εκτιμούν ότι μπορούν να αντισταθμίσουν μέρος των απωλειών, διεκδικώντας έως και έξι επιπλέον έδρες από νέους χάρτες στην Καλιφόρνια και τη Γιούτα.

Παρά τις προσπάθειες αναδιαμόρφωσης των εκλογικών περιφερειών, παραμένει αβέβαιο κατά πόσο οι νέοι χάρτες θα αποδώσουν τα αναμενόμενα οφέλη στους Ρεπουμπλικάνους.

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