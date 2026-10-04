Διακοπές νερού την Κυριακή (4/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Κυριακή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ)
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας και Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας
- ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Αγ.Λαύρας και Λυκούργου
- ΚΗΦΙΣΙΑ (ΚΕΦΑΛΑΡΙ)
Ξενίας και Αύρας
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