Το «σπάσιμο» των αρθρώσεων των δακτύλων μπορεί να… ακούγεται ανησυχητικό, ειδικά αν μεγαλώσατε ακούγοντας ότι αυτή η συνήθεια θα οδηγήσει τελικά σε αρθρίτιδα.

Ωστόσο, οι μελέτες δεν έχουν εντοπίσει κάποια πειστική συσχέτιση με την οστεοαρθρίτιδα των χεριών. Το πιο σημαντικό ερώτημα είναι αν το «κρακ» γίνεται χωρίς πόνο ή αν απαιτεί υπερβολική δύναμη.

Τι προκαλεί τον ήχο «κρακ» στις αρθρώσεις των δακτύλων;

Οι αρθρώσεις των δακτύλων περιέχουν αρθρικό υγρό, το οποίο λιπαίνει τις επιφάνειες που κινούνται μεταξύ τους. Όταν τραβάτε ή τεντώνετε ελαφρά μια άρθρωση, η πίεση στο εσωτερικό της μεταβάλλεται και μπορεί να σχηματιστεί γρήγορα μια κοιλότητα γεμάτη αέριο η οποία σκάει, παράγοντας τον γνωστό χαρακτηριστικό ήχο.

Σε μια μελέτη του 2015, στην οποία χρησιμοποιήθηκε μαγνητική τομογραφία (MRI), οι ερευνητές παρατήρησαν ότι ο ήχος προκύπτει τη στιγμή που δημιουργείται μια κοιλότητα/φούσκα ανάμεσα στις επιφάνειες της άρθρωσης. Αυτό εξηγεί γιατί ο συνηθισμένος ήχος στις αρθρώσεις δεν οφείλεται σε τριβή μεταξύ των οστών ή σε φθορά του χόνδρου.

Η διαδικασία αυτή διαφέρει από τον επίμονο τριγμό ή τους ήχους που ακούγονται κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής κίνησης, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν άλλες αιτίες.

Αυξάνει το «κρακ» των αρθρώσεων τον κίνδυνο αρθρίτιδας;

Τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Σε μια μελέτη του 2011, στην οποία συμμετείχαν 215 ενήλικες, οι ερευνητές συνέκριναν άτομα με και χωρίς οστεοαρθρίτιδα στα χέρια, εξετάζοντας το ιστορικό τους όσον αφορά το «σπάσιμο» των αρθρώσεων.

Δεν διαπιστώθηκε καμία σημαντική συσχέτιση μεταξύ αυτής της συνήθειας και της οστεοαρθρίτιδας, ακόμη και όταν ελήφθησαν υπόψη η συχνότητα με την οποία οι συμμετέχοντες «έσπαγαν» τις αρθρώσεις τους, καθώς και η χρονική διάρκεια αυτής της πρακτικής.

Άλλες μελέτες έχουν καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα. Ωστόσο, τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από σχετικά μικρές μελέτες παρατήρησης και όχι από πειράματα που εξετάζουν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του σκόπιμου «σπασίματος» των αρθρώσεων. Επομένως, είναι πιο ακριβές να πούμε ότι δεν υπάρχουν πειστικές ενδείξεις για σύνδεση με την αρθρίτιδα, παρά να ισχυριστούμε ότι κάθε μορφή «σπασίματος» των αρθρώσεων είναι απολύτως ακίνδυνη.

Η οστεοαρθρίτιδα περιλαμβάνει αλλαγές που επηρεάζουν ολόκληρη την άρθρωση, συμπεριλαμβανομένου του χόνδρου και των οστών, ενώ η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μια φλεγμονώδης αυτοάνοση πάθηση. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποια από τις δύο προκαλείται από τον ίδιο τον χαρακτηριστικό ήχο που παράγεται κατά το «κρακ».

Μπορεί το «κρακ» στα δάχτυλα να προκαλέσει άλλα προβλήματα;

Συνήθως, το απαλό, ανώδυνο «τράνταγμα» των αρθρώσεων δεν προκαλεί προφανή βλάβη. Αλλά το δυνατό τράβηγμα, η περιστροφή ενός δακτύλου πέρα από το βολικό του εύρος ή η επανειλημμένη πίεση μιας άρθρωσης να σπάσει μπορεί να τραυματίσει τους περιβάλλοντες ιστούς, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων.

Παλαιότερες έρευνες υποδεικνύουν, ότι το συνηθισμένο «κροτάλισμα» των αρθρώσεων μπορεί να προκαλέσει περισσότερο πρήξιμο στα χέρια ή ασθενέστερη δύναμη λαβής. Μεταγενέστερες μελέτες δεν αναπαρήγαγαν με συνέπεια αυτά τα ευρήματα, επομένως ΔΕΝ έχει τεκμηριωθεί η διαρκής απώλεια δύναμης λαβής ως συνέπεια της συνήθειας.

Εάν το «κρακ» στα δάχτυλα γίνει επώδυνο, σταματήστε να πιέζετε την κίνηση. Δεν υπάρχει αποδεδειγμένο όφελος για την υγεία από την όλη συνήθεια.

Πότε πρέπει να ελέγχεται μια άρθρωση που παράγει ήχους;

Ένα ανώδυνο «κροτάλισμα» χωρίς άλλα συμπτώματα γενικά δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Προγραμματίστε μια ιατρική αξιολόγηση εάν συνοδεύεται από:

επίμονο πόνο

πρήξιμο

δυσκαμψία

μειωμένη κίνηση των δακτύλων

δυσκολία στο πιάσιμο αντικειμένων

Ζητήστε επειγόντως ιατρική συμβουλή για μια ξαφνικά ζεστή, κόκκινη, πολύ επώδυνη ή έντονα πρησμένη άρθρωση, ιδιαίτερα με πυρετό. Η εμφανής παραμόρφωση ή ο έντονος πόνος μετά από τραυματισμό χρήζει επίσης άμεσης αξιολόγησης.

Αυτά τα συμπτώματα χρήζουν προσοχής είτε τρίζετε τακτικά τις αρθρώσεις σας είτε όχι.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί το «κρακ» στις αρθρώσεις να τις κάνει μόνιμα μεγαλύτερες;

Δεν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι το συνηθισμένο, ανώδυνο κροτάλισμα μεγεθύνει μόνιμα τις αρθρώσεις των δακτύλων. Το πρήξιμο μετά από έντονο χειρισμό, ωστόσο, μπορεί να υποδηλώνει τραυματισμό και δεν πρέπει να αγνοείται.

Γιατί δεν μπορώ να κάνω «κρακ» για δεύτερη συνεχόμενη φορά αμέσως στην ίδια άρθρωση;

Μετά από ένα κροτάλισμα, οι συνθήκες πίεσης και αερίου στην άρθρωση χρειάζονται χρόνο, για να επανέλθουν πριν ξανακουστεί ο ίδιος τύπος ήχου.

Συμπέρασμα

Η γνωστή προειδοποίηση ότι το «κρακ» στα δάχτυλα προκαλεί αρθρίτιδα δεν υποστηρίζεται από τα επιστημονικά ευρήματα. Αλλά η έλλειψη σύνδεσης με την αρθρίτιδα δεν καθιστά τον βίαιο χειρισμό της άρθρωσης ακίνδυνο: το ανώδυνο κροτάλισμα είναι συνήθως ασήμαντο, αλλά ο πόνος, το πρήξιμο και η απώλεια κινητικότητας δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται.

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