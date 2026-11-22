Ο Ολυμπιακός πέρασε από μια δύσκολη δοκιμασία στην Καρδίτσα, επικρατώντας με 81-75 για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι Πειραιώτες δεν παρουσίασαν το καλύτερό τους πρόσωπο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ωστόσο με ένα εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο κατάφεραν να πάρουν τη νίκη και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα από τους γηπεδούχους, οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί και κατάφεραν να προηγηθούν ακόμη και με επτά πόντους στην τρίτη περίοδο (55-48). Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, αντέδρασε, με τους Βεζένκοφ και Νετζήπογλου να δίνουν σημαντικές λύσεις, διατηρώντας την ομάδα τους κοντά στο σκορ.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στην τελευταία περίοδο, όταν οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την έντασή τους και με ένα σερί 10-0 πήραν ξανά τον έλεγχο του αγώνα. Ο Φουρνιέ ήταν καθοριστικός στο φινάλε, ενώ οι Τζόζεφ και Χολ έδωσαν τις απαραίτητες λύσεις στα κρίσιμα σημεία, οδηγώντας τον Ολυμπιακό σε ένα σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Τζόζεφ με 15 πόντους, όσους σημείωσε και ο Φουρνιέ, ενώ από 13 πρόσθεσαν οι Βεζένκοφ και Νετζήπογλου. Για την Καρδίτσα ξεχώρισε ο Φράνσις με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ, με τον ΜακΡέι να ακολουθεί με 17 πόντους.

Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 7-1, έχοντας ωστόσο την αφαίρεση δύο βαθμών από την προηγούμενη σεζόν, ενώ η Καρδίτσα υποχώρησε στο 4-4 της Stoiximan GBL.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 41-43, 59-56, 75-81.