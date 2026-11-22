Snapshot Ο Λιούις Που κολύμπησε 15 χιλιόμετρα στο Στενό του Ορμούζ για να αναδείξει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του πολέμου στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της κολύμβησης, βρέθηκε κοντά σε εκρήξεις σε πετρελαιοφόρα και παρακολούθησε επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.

Η διαρροή πετρελαίου από τα κατεστραμμένα δεξαμενόπλοια απειλεί μακροπρόθεσμα τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τις ακτές της περιοχής.

Η προσπάθεια του Που πραγματοποιήθηκε σε τμήματα μέσα σε τρεις ημέρες για λόγους ασφαλείας με συνολικό χρόνο κολύμβησης περίπου έξιμιση ώρες.

Ο Που έχει αφιερώσει δεκαετίες στην κολύμβηση σε ακραίες περιοχές για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία των θαλασσών και της βιοποικιλότητας. Snapshot powered by AI

Ο Βρετανός κολυμβητής αντοχής Λιούις Που έχει κολυμπήσει στον Βόρειο Πόλο και στην Ανταρκτική για να επιστήσει την προσοχή σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Αυτή τη φορά επέλεξε το πιο επικίνδυνο θαλάσσιο μέρος του κόσμου για να αναδείξει τις επιπτώσεις του πολέμου στον βιότοπο και την άγρια ζωή της περιοχής. Το Στενό του Ορμούζ, εν μέσω δεξαμενόπλοιων, ανατινάξεων και επιθέσεων.

Το Associated Press δημοσίευσε την πρώτη περιγραφή της κολύμβησης.

I have just completed a three-day swim through the Strait of Hormuz to draw attention to the devastating environmental consequences of war. Just 30 minutes after I began swimming, an oil tanker was struck a few kilometres away. The explosions rocked the sea around me. Over the following days, I witnessed further attacks on commercial shipping and saw vessels engulfed in flames. War causes immense human suffering. Lives are lost, families are torn apart, and homes are destroyed. But there is another casualty that receives far too little attention: nature itself. The Strait of Hormuz is one of the most beautiful places I have ever visited. Towering mountains rise above spectacular fjords. There are coral reefs and mangrove forests, and waters home to dolphins, sea turtles and dugongs. It is one of the great natural wonders of the world. Yet this extraordinary place is now caught in the middle of a war. Oil tankers, gas carriers and other merchant ships are being attacked. The environmental consequences will last for decades. My message is simple: Stop the fighting. Open the Strait. Clean up the pollution. Please help share this message. #HormuzSwim — Lewis Pugh (@LewisPugh) November 21, 2026

Φορώντας μόνο μαγιό, γυαλιά κολύμβησης και ένα σκουφάκι με το λογότυπο του ΟΗΕ, ο αθλητής ξεκίνησε από τη χερσόνησο Μουσαντάμ, στο νότιο άκρο του στενού, και τερμάτισε περνώντας από το Ακρωτήριο Χορμούζ, καλύπτοντας συνολικά περίπου 15 χιλιόμετρα.

Ο κολυμβητής είπε ότι λίγα λεπτά αφότου μπήκε στο νερό τη Δευτέρα, άκουσε δύο δυνατές εκρήξεις που συγκλόνισαν τη θάλασσα. «Κοίταξα προς τα πάνω και είδα ότι ένα πετρελαιοφόρο σε απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων είχε χτυπηθεί», δήλωσε στο Associated Press μετά την επιστροφή του στο Λονδίνο. «Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή, δύο κρότοι, και στη συνέχεια εμφανίστηκαν μαχητικά αεροσκάφη. Και εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να φύγουμε από εκεί αμέσως.»

I have just completed a three-day swim through the Strait of Hormuz. I went there to bring attention to the devastating environmental cost of war. Associated Press has published the first account of the swim. Please read it, and help share it. https://t.co/qfxN1qLPZ3 Photos: Kelvin Trautman / Lewis Pugh Foundation #HormuzSwim — Lewis Pugh (@LewisPugh) November 21, 2026

Ο Που, 56 ετών, κατάφερε να ολοκληρώσει το κατόρθωμά του μετά από αρκετές διακοπές και επανεκκινήσεις, μεταξύ των οποίων και η προσπέραση ενός άλλου σκάφους που έστελνε φλογερές σφαίρες στον ουρανό μετά την επίθεση που δέχτηκε.

Επίσης προειδοποίησε ότι η διαρροή πετρελαίου από τις δεκάδες δεξαμενόπλοια που έχουν υποστεί ζημιές από τον Φεβρουάριο θα μπορούσε να δημιουργήσει μακροχρόνια προβλήματα για τα ζώα της περιοχής, καθώς και για τις ακτές, τους κοραλλιογενείς υφάλους και τα δάση μαγγρόβια.

Το εγχείρημά του για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε σε τμήματα κατά τη διάρκεια τριών ημερών, με συνολικό χρόνο κολύμβησης περίπου έξιμισι ώρες.

Ο Που έχει περάσει μεγάλο μέρος των τελευταίων 40 ετών κολυμπώντας σε περιοχές από την Ανταρκτική έως την Ερυθρά Θάλασσα και το Αγγλικό Κανάλι, προκειμένου να προτρέψει τη λήψη περισσότερων μέτρων για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων από την κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση και την απώλεια της βιοποικιλότητας.

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