Snapshot Δύο πετρελαιοφόρα δέχθηκαν πλήγματα από αδιευκρίνιστης προέλευσης βλήματα στα Στενά του Ορμούζ, κοντά στην πόλη Χασάμπ του Ομάν.

Το πρώτο πλοίο χτυπήθηκε στην πρύμνη και το δεύτερο στο μηχανοστάσιο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Τα Στενά του Ορμούζ ήταν κρίσιμη διαδρομή για το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών υδρογονανθράκων πριν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Μετά την έναρξη του πολέμου, η Ισλαμική Δημοκρατία στοχοθετεί πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Snapshot powered by AI

Πλήγματα σε δύο πετρελαιοφόρα σημειώθηκαν στα Στενά του Ορμούζ σήμερα από «αδιευκρίνιστης προέλευσης βλήματα», ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Το πρώτο δεξαμενόπλοιο επλήγη στην πρύμνη και το δεύτερο στο επίπεδο του μηχανοστασίου, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία σε δύο ξεχωριστές ανακοινώσεις της, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν ανοιχτά της πόλης Χασάμπ του Ομάν.

Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα.

Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να τα διασχίσουν χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

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