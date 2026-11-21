Snapshot Σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών στην Σιουδάδ ντελ Έστε της Παραγουάης σημειώθηκαν τσακωμοί και ξύλο λόγω των εκπτώσεων της Black Friday.

Οι εκπτώσεις έφτασαν μέχρι και 70%, προκαλώντας έντονο συνωστισμό και ανταγωνισμό μεταξύ των καταναλωτών.

Χιλιάδες Βραζιλιάνοι πέρασαν από τη Γέφυρα της Φιλίας για να επωφεληθούν των προσφορών που ξεκίνησαν την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν έως την Κυριακή 22 Νοεμβρίου.

Σε πολυκατάστημα καλλυντικών καταγράφηκαν καβγάδες μεταξύ πελατών, οι οποίοι διαλύθηκαν από το πλήθος.

Πολλοί καταναλωτές περίμεναν από τις πρώτες πρωινές ώρες έξω από τα καταστήματα, αν και δεν είναι βέβαιο αν ορισμένα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα μέχρι το τέλος των εκπτώσεων. Snapshot powered by AI

Τρέξιμο, τσακωμοί ακόμα και ξύλο σημειώθηκε σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στην πόλη στην πόλη Σιουδάδ ντελ Έστε της Παραγουάης, λόγω των χαμηλών προσφορών της Black Friday.

Βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου δείχνουν τον κόσμο να τρέχει πάνω σε στίβα με τηλεοράσεις, κινητά και λάπτοπ, προκειμένου να προλάβει να τα αγοράσει σε τιμές ευκαιρίας, που έφτασαν μέχρι και 70% έκπτωση.

Παράλληλα, χιλιάδες Βραζιλιάνοι πέρασαν τα σύνορα από τη Γέφυρα της Φιλίας, ώστε να επωφεληθούν των προσφορών που ξεκίνησαν από την Πέμπτη 19/ 11 και θα διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή 22/11.

Σε άλλο βίντεο μέσα σε πολυκατάστημα καλλυντικών, δύο άντρες πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια με γροθιές, πριν τους χωρίσει ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί γύρω τους.

Ο κόσμος είχε συγκεντρωθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης έξω από καταστήματα, περιμένοντας να ανοίξουν οι πόρτες, ώστε να ξεκινήσει αγώνα δρόμου για να προλάβει τις προσφορές που διαρκούν τέσσερις συνολικά μέρες, αν και είναι άγνωστο αν θα υπάρχουν ορισμένα προϊόντα μέχρι τότε.

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