Snapshot Η Black Friday 2026 ξεκινά στις 27 Νοεμβρίου, ενώ οι προσφορές επεκτείνονται σε όλη την εβδομάδα έως την Cyber Monday στις 30 Νοεμβρίου.

Οι τιμές αναφοράς για τις εκπτώσεις πρέπει να βασίζονται στη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών, ώστε να αποφεύγονται παραπλανητικές πρακτικές.

Οι καταναλωτές πρέπει να ελέγχουν την πραγματική τιμή, τη διαθεσιμότητα, τα έξοδα αποστολής και τους όρους επιστροφής πριν από κάθε αγορά.

Στις ηλεκτρονικές αγορές ισχύει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών, ενώ για αγορές σε φυσικά καταστήματα η επιστροφή εξαρτάται από την πολιτική του καταστήματος.

Οι καταναλωτές μπορούν να καταγγείλουν παραπλανητικές πρακτικές μέσω της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Snapshot powered by AI

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Black Friday 2026 έχει ξεκινήσει, με τους καταναλωτές να αναζητούν τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε προϊόντα τεχνολογίας, ηλεκτρικές συσκευές, ρούχα, παπούτσια και είδη σπιτιού.

Η φετινή Black Friday πέφτει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ωστόσο η περίοδος των προσφορών δεν περιορίζεται πλέον σε ένα μόνο 24ωρο. Πολλές εμπορικές επιχειρήσεις έχουν ήδη ενεργοποιήσει προωθητικές ενέργειες, ενώ άλλες αναμένεται να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο της λεγόμενης Black Week.

Το ενδιαφέρον αναμένεται να παραμείνει αυξημένο έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, οπότε και πραγματοποιείται η Cyber Monday, η ημέρα που έχει συνδεθεί κυρίως με τις διαδικτυακές αγορές.

Πίσω, ωστόσο, από τις εντυπωσιακές διαφημίσεις και τα μεγάλα ποσοστά έκπτωσης, οι καταναλωτές χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς μια προσφορά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το συγκεκριμένο προϊόν πωλείται στην καλύτερη δυνατή τιμή.

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Πόσο διαρκούν οι προσφορές

Η Black Friday πραγματοποιείται παραδοσιακά την επόμενη ημέρα από την Ημέρα των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες εμπορικές περιόδους και στην Ελλάδα.

Παρότι η επίσημη ημερομηνία είναι η 27η Νοεμβρίου, αρκετές αλυσίδες λιανικής και ηλεκτρονικά καταστήματα επιλέγουν να ξεκινήσουν τις προσφορές αρκετές ημέρες νωρίτερα.

Η λεγόμενη Black Week αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο μέρος της αγοραστικής κίνησης από τις 23 Νοεμβρίου, ενώ ορισμένες επιχειρήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει τις δικές τους καμπάνιες από τις αρχές του μήνα.

Δεν υπάρχει, πάντως, ενιαία ημερομηνία έναρξης ή λήξης των προσφορών για όλες τις επιχειρήσεις. Κάθε κατάστημα καθορίζει τη διάρκεια των προωθητικών ενεργειών του, τηρώντας τους κανόνες για τη διαφάνεια των τιμών.

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Τι ισχύει για τις εκπτώσεις – Ο κανόνας των 30 ημερών

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές αφορά τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται και παρουσιάζεται μια έκπτωση.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όταν ένα κατάστημα ανακοινώνει μείωση τιμής, η τιμή αναφοράς πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να είναι η χαμηλότερη τιμή στην οποία διέθετε το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες.

Αυτό σημαίνει ότι μια επιχείρηση δεν μπορεί να αυξήσει τεχνητά την τιμή ενός προϊόντος λίγες ημέρες πριν από τη Black Friday και στη συνέχεια να παρουσιάσει την επαναφορά της στην προηγούμενη τιμή ως μεγάλη έκπτωση.

Για παράδειγμα, εάν ένα προϊόν πωλούνταν στα 100 ευρώ, αλλά κάποια στιγμή μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες η τιμή του είχε μειωθεί στα 80 ευρώ, η επιχείρηση δεν μπορεί κατά κανόνα να χρησιμοποιήσει τα 100 ευρώ ως τιμή αναφοράς για μια νέα ανακοίνωση έκπτωσης.

Για τις διαδοχικές μειώσεις τιμών ισχύουν ειδικότερες ρυθμίσεις, ενώ υπάρχουν και ορισμένες εξαιρέσεις.

Στόχος του νομοθετικού πλαισίου είναι να αποτρέπονται οι παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές και να γνωρίζει ο καταναλωτής ποιο είναι το πραγματικό οικονομικό όφελος από την αγορά του.

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Οι παγίδες που κρύβονται πίσω από τις μεγάλες προσφορές

Οι εκπτώσεις της Black Friday μπορούν να προσφέρουν πραγματικές ευκαιρίες, ιδιαίτερα σε προϊόντα υψηλής αξίας. Ωστόσο, η έντονη διαφημιστική προβολή και η πίεση για άμεση αγορά αυξάνουν τον κίνδυνο παρορμητικών αποφάσεων.

Μια προσφορά που εμφανίζεται ως «μοναδική ευκαιρία» ή «διαθέσιμη μόνο για λίγες ώρες» δεν είναι απαραίτητα η συμφερότερη της αγοράς.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να εξετάζουν όχι μόνο το ποσοστό της έκπτωσης, αλλά κυρίως την τελική τιμή που καλούνται να πληρώσουν.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις όπου η χαμηλή τιμή συνοδεύεται από υψηλά έξοδα αποστολής, πρόσθετες χρεώσεις ή περιορισμένη διαθεσιμότητα.

Εξίσου σημαντικό είναι να ελέγχουν εάν το προϊόν είναι πράγματι διαθέσιμο για άμεση παράδοση ή εάν ο χρόνος αποστολής ενδέχεται να παραταθεί σημαντικά.

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Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές πριν αγοράσουν

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή συνιστά ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της Black Friday και της Cyber Monday, ειδικά στις ηλεκτρονικές αγορές.

Πριν από οποιαδήποτε αγορά, είναι χρήσιμο οι καταναλωτές να ακολουθούν ορισμένα βασικά βήματα:

Να ερευνούν την πραγματική τιμή του προϊόντος. Η σύγκριση σε περισσότερα καταστήματα και ο έλεγχος του ιστορικού τιμών μπορούν να αποκαλύψουν εάν πρόκειται για ουσιαστική έκπτωση.

Να ελέγχουν την αξιοπιστία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Πρέπει να εμφανίζονται σαφή στοιχεία της επιχείρησης, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και όροι συναλλαγών.

Να προσέχουν τις υπερβολικά χαμηλές τιμές. Προσφορές που αποκλίνουν σημαντικά από τις τιμές της υπόλοιπης αγοράς χρειάζονται πρόσθετη διερεύνηση.

Να επιβεβαιώνουν τη διαθεσιμότητα και τον χρόνο παράδοσης. Η ένδειξη «άμεσα διαθέσιμο» πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Να ελέγχουν την τελική χρέωση. Έξοδα αποστολής, αντικαταβολής ή άλλες επιβαρύνσεις μπορεί να περιορίσουν το πραγματικό όφελος.

Να διαβάζουν τους όρους επιστροφής. Ιδιαίτερα σε προϊόντα ένδυσης, υπόδησης και τεχνολογίας, πρέπει να γνωρίζουν τι ισχύει σε περίπτωση αλλαγής γνώμης.

Να διατηρούν αποδεικτικά στοιχεία. Η απόδειξη αγοράς, η επιβεβαίωση παραγγελίας και τυχόν γραπτή επικοινωνία με την επιχείρηση μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμα σε περίπτωση προβλήματος.

Ειδικά στις διαδικτυακές αγορές, συστήνεται η αποφυγή συναλλαγών μέσω ύποπτων συνδέσμων που αποστέλλονται με SMS, email ή αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Τι ισχύει για τις επιστροφές προϊόντων που αγοράστηκαν στη Black Friday

Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα αφορά το δικαίωμα επιστροφής προϊόντων που αγοράστηκαν με έκπτωση.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσοι πραγματοποιούν αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν, κατά κανόνα, δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσουν την απόφασή τους.

Το δικαίωμα αυτό ισχύει και για προϊόντα που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια της Black Friday, με τις προβλεπόμενες από τον νόμο εξαιρέσεις.

Αντίθετα, για αγορές από φυσικά καταστήματα δεν προβλέπεται γενικό δικαίωμα επιστροφής μόνο και μόνο επειδή ο καταναλωτής άλλαξε γνώμη. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται η εμπορική πολιτική του καταστήματος.

Διαφορετική είναι η κατάσταση όταν το προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στα συμφωνημένα χαρακτηριστικά του.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο καταναλωτής διατηρεί τα νόμιμα δικαιώματά του, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αγόρασε το προϊόν σε προσφορά.

Η νόμιμη εγγύηση για τα καταναλωτικά αγαθά είναι κατά κανόνα τουλάχιστον δύο ετών και δεν καταργείται λόγω Black Friday.

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Cyber Monday 2026: Πότε έρχεται η δεύτερη μεγάλη ημέρα προσφορών

Μετά τη Black Friday, ακολουθεί η Cyber Monday, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.

Η συγκεκριμένη ημέρα έχει συνδεθεί παραδοσιακά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις διαδικτυακές εκπτώσεις, αν και πλέον πολλές επιχειρήσεις εφαρμόζουν κοινές προωθητικές ενέργειες τόσο στα φυσικά όσο και στα ηλεκτρονικά τους καταστήματα.

Η Cyber Monday μπορεί να προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία για όσους δεν πραγματοποίησαν τις αγορές τους την Παρασκευή.

Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι ένα προϊόν θα διατίθεται σε χαμηλότερη τιμή τη Δευτέρα ή ότι θα παραμείνει διαθέσιμο.

Για τον λόγο αυτόν, οι καταναλωτές καλό είναι να παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών και να αποφεύγουν αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά στην πίεση της χρονικής προθεσμίας.

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι καταναλωτές για καταγγελίες

Σε περίπτωση παραπλανητικής έκπτωσης, αθέμιτης εμπορικής πρακτικής ή άλλης πιθανής παραβίασης της καταναλωτικής νομοθεσίας, οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου διαθέτει ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής καταγγελιών, ενώ λειτουργεί και η Γραμμή Καταναλωτή 1520.

Για ατομικές διαφορές με επιχειρήσεις, οι πολίτες μπορούν επίσης να ζητήσουν τη συνδρομή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της ανεξάρτητης αρχής.

Η Black Friday μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων, ιδιαίτερα όταν οι αγορές έχουν προγραμματιστεί εγκαίρως.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπτωση δεν είναι απαραίτητα και η καλύτερη αγορά. Η σύγκριση τιμών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων και η γνώση των καταναλωτικών δικαιωμάτων παραμένουν τα σημαντικότερα εργαλεία για ασφαλείς και πραγματικά συμφέρουσες αγορές.

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