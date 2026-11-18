Snapshot Ο Χάρισον Φορντ είναι υποψήφιος για τον ρόλο του «κακού» στη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ, με αντίπαλο τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Η Amazon MGM Studios εξετάζει την πιθανότητα να εμπλέξει τον Φορντ ως βασικό ανταγωνιστή, χωρίς επίσημη συμφωνία μέχρι στιγμής.

Ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ, που συνεργάζεται ξανά με τον Φορντ στη νέα ταινία, είχε προηγούμενη συνεργασία μαζί του στο Blade Runner 2049.

Η επιλογή του Φορντ ενισχύεται από την προτίμηση του Βιλνέβ να συνεργάζεται με ηθοποιούς με τους οποίους έχει ήδη δημιουργική σχέση. Snapshot powered by AI

Ένας κινηματογραφικός θρύλος ενδέχεται να περάσει στην αντίπερα όχθη και να αναλάβει τον ρόλο του «κακού» σε μία από τις πιο πολυαναμενόμενες παραγωγές του Χόλιγουντ. Ο λόγος για τον Χάρισον Φορντ, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, συζητείται ως πιθανός αντίπαλος του νέου Τζέιμς Μποντ, Ρόμπερτ Πάτινσον.

Η επιλογή του 40χρονου Βρετανού ηθοποιού για τον εμβληματικό ρόλο του πράκτορα 007 ανακοινώθηκε επίσημα στις 16 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής για το δημοφιλές κινηματογραφικό franchise.

Ο Χάρισον Φορντ / AP

Ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο πρόσωπο που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο νέος Μποντ. Και, όπως φαίνεται, η Amazon MGM Studios δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να επιστρατεύσει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία του κινηματογράφου.

Ο Χάρισον Φορντ βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων για τον ρόλο του κεντρικού ανταγωνιστή, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη συμφωνία ή ανακοίνωση για τη συμμετοχή του.

Η σχέση του Χάρισον Φορντ με τον Ντενί Βιλνέβ

Ένα από τα στοιχεία που φαίνεται να ενισχύουν το ενδεχόμενο συμμετοχής του Χάρισον Φορντ είναι η προηγούμενη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη της νέας ταινίας, Ντενί Βιλνέβ.

Οι δύο άνδρες είχαν συνεργαστεί το 2017 στην ταινία επιστημονικής φαντασίας Blade Runner 2049, στην οποία ο Φορντ επέστρεψε στον εμβληματικό ρόλο του Ρικ Ντέκαρντ, περισσότερα από τριάντα χρόνια μετά την πρώτη ταινία.

Η συνεργασία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Βιλνέβ είναι γνωστός για την προτίμησή του να συνεργάζεται επανειλημμένα με ηθοποιούς με τους οποίους έχει αναπτύξει δημιουργική σχέση.

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