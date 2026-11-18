Snapshot Ανακρίνεται 20χρονος ασιατικής καταγωγής για τη δολοφονία 44χρονης και την απόπειρα φόνου 40χρονης στη Λευκωσία.

Ο ύποπτος φέρεται να αποτυπώθηκε σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας κοντά στον τόπο του εγκλήματος.

Η 44χρονη βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα που λειτουργούσε ως ινστιτούτο μασάζ, με τραύματα στον λαιμό και το κεφάλι.

Η 40χρονη που επιβίωσε νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και η μαρτυρία της θεωρείται κρίσιμη για τις έρευνες. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των κυπριακών Αρχών για την άγρια δολοφονία μιας 44χρονης γυναίκας από το Βιετνάμ και την απόπειρα φόνου σε βάρος μιας 40χρονης συμπατριώτισσάς της, στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου στη Λευκωσία. Στο πλαίσιο των ανακρίσεων, οι αστυνομικοί εξετάζουν 20χρονο ασιατικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός ανακρίνεται στα γραφεία του ΤΑΕ Λευκωσίας, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να είναι το πρόσωπο που αποτυπώθηκε σε βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης να απομακρύνεται από την πολυκατοικία όπου σημειώθηκε το έγκλημα, το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου.

Οι ανακριτές είχαν στρέψει την προσοχή τους σε συγκεκριμένο άτομο ασιατικής καταγωγής, αναζητώντας μαρτυρίες και οπτικό υλικό που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του.

Μάλιστα, κάμερα ασφαλείας κοντά στην πολυκατοικία φέρεται να κατέγραψε ανδρική φιγούρα να εγκαταλείπει το σημείο. Η ποιότητα του συγκεκριμένου βίντεο, ωστόσο, δεν ήταν επαρκής για την ασφαλή αναγνώριση του προσώπου. Για τον λόγο αυτό, οι Αρχές εξασφάλισαν επιπλέον υλικό από κάμερες της ευρύτερης περιοχής, επιχειρώντας να συνθέσουν τη διαδρομή του υπόπτου.

Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης

Η υπόθεση ήρθε στο φως περίπου στις 23:30 το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου, όταν μια γυναίκα εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στη συμβολή των λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος που τους οδήγησαν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Εκεί βρέθηκε νεκρή η 44χρονη γυναίκα από το Βιετνάμ, η οποία έφερε τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος χώρος φέρεται να λειτουργούσε ως ινστιτούτο μασάζ. Οι ανακριτές εξετάζουν πλέον τις επαφές και τις δραστηριότητες των δύο γυναικών, ενώ αξιολογούν και τα τεκμήρια που περισυνελέγησαν από το διαμέρισμα.

Την ίδια ώρα, η 40χρονη που δέχθηκε την επίθεση και κατάφερε να επιβιώσει νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εξιχνίαση της υπόθεσης και την αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η αιματηρή επίθεση.

Η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πρόσωπο ανακρίνεται στο ΤΑΕ Λευκωσίας, σημειώνοντας ότι νεότερες πληροφορίες για την πορεία των ερευνών αναμένεται να δοθούν αργότερα.

Διαβάστε επίσης