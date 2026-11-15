Λευκωσία: Νεκρή 44χρονη με τραύματα στο κεφάλι - Δεύτερη γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη και νοσηλεύεται

Snapshot Στη Λευκωσία, δύο γυναίκες ασιατικής καταγωγής βρέθηκαν τραυματισμένες, με τη μία να πεθαίνει και την άλλη να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η 44χρονη γυναίκα από το Βιετνάμ βρέθηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα με τραύματα στο κεφάλι και τον λαιμό.

Η δεύτερη γυναίκα εντοπίστηκε αιμόφυρτη στη συμβολή των λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση ως φόνου εκ προμελέτης και απόπειρας φόνου, με τις έρευνες να συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λευκωσίας.

Τα σημεία όπου βρέθηκαν οι δύο γυναίκες παραμένουν υπό αστυνομική φρούρηση μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Snapshot powered by AI

Σοκαριστική υπόθεση δολοφονίας ερευνά η Αστυνομία στη Λευκωσία, όπου δύο γυναίκες ασιατικής καταγωγής εντοπίστηκαν τραυματισμένες σε διαφορετικά σημεία, με τη μία να χάνει τελικά τη ζωή της και τη δεύτερη να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η μία γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη σε εξωτερικό χώρο, ενώ η δεύτερη εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε η τραυματίας.

Όπως μετέδωσε η Cyprus Times, η Αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης και απόπειρας φόνου. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι η γυναίκα που έχασε τη ζωή της ήταν 44 ετών και καταγόταν από το Βιετνάμ.

Πώς εντοπίστηκαν οι δύο γυναίκες στη Λευκωσία

Σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου στις 23:30 το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, οι Αρχές έλαβαν πληροφορία για τραυματισμένη γυναίκα στη συμβολή των λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος, στη Λευκωσία.

Αστυνομικοί έσπευσαν αμέσως στο σημείο και εντόπισαν γυναίκα ασιατικής καταγωγής, η οποία έφερε τραύματα στον λαιμό και στην πλάτη. Ασθενοφόρο τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Ωστόσο, η έρευνα στην περιοχή οδήγησε τους αστυνομικούς σε ένα δεύτερο, ακόμη πιο σοβαρό εύρημα.

Οι κηλίδες αίματος οδήγησαν στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν η νεκρή γυναίκα

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν στο σημείο όπου εντοπίστηκε η τραυματίας, τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν κηλίδες αίματος έξω από πολυκατοικία.

Ακολουθώντας τα ίχνη, έφτασαν σε συγκεκριμένο διαμέρισμα, στο εσωτερικό του οποίου βρήκαν μία γυναίκα αναίσθητη στο πάτωμα. Έφερε τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι.

Στο σημείο κλήθηκαν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου, οι οποίοι διενήργησαν αυτοψία και διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Οι δύο σκηνές παραμένουν υπό αστυνομική φρούρηση, ενώ συνεχίζονται οι εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα δύο περιστατικά.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση, επιχειρώντας να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που θα ρίξουν φως στην αιματηρή υπόθεση.

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