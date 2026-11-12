Τα «τουρκικά αστέρια» παραβίασαν με ακροβατικά το FIR Λευκωσίας- «Πρόβα για ψευδοκράτος»

Snapshot Τα αεροσκάφη της τουρκικής ακροβατικής ομάδας «Τουρκικά αστέρια» παραβίασαν το FIR Λευκωσίας πραγματοποιώντας πτήση πρόβα πάνω από την Κερύνεια.

Η πτήση έγινε ενόψει των εορτασμών για την 43η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους στις 15 Νοεμβρίου.

Τα «Τουρκικά αστέρια» ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν ακόμη μία πρόβα στις 14 Νοεμβρίου και πτήση επίδειξης στις 15 Νοεμβρίου.

Η ενέργεια σχετίζεται με τους εορτασμούς του ψευδοκράτους και προβάλλεται από τουρκοκυπριακά μέσα ως έκφραση υπερηφάνειας. Snapshot powered by AI

Πτήση πρόβα πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί αεροσκάφη της ακροβατικής ομάδας της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας «Τουρκικά αστέρια» πάνω από την Κερύνεια ενόψει των εορτασμών για την επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους στις 15 Νοεμβρίου, παραβιάζοντας το FIR Λευκωσίας.

Τουρκοκυπριακά μέσα μεταδίδουν ανάρτηση στον λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης των «τουρκικών αστεριών» πως βρίσκονται στους ουρανούς της Κερύνειας «με ενθουσιασμό και υπερηφάνεια καθώς γιορτάζουμε την 43η επέτειο από την ίδρυση» του ψευδοκράτους.

Αναφέρεται επίσης ότι τα τουρκικά ακροβατικά αεροσκάφη θα κάνουν πρόβα και αύριο στις 3:30 μμ ενώ η πτήση επίδειξης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 3:30 μμ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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