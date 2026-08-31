Νέο συγκλονιστικό βίντεο από το καταμαράν που βυθίστηκε στην Κερύνεια: Επιβάτες προσπαθούν να σωθούν

Τουλάχιστον οκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους ενώ 18 εξακολουθούν να αγνοούνται, μετά την ανατροπή και βύθιση του καταμαράν στα ανοιχτά της Κερύνειας

Newsroom

Νέο συγκλονιστικό βίντεο από το καταμαράν που βυθίστηκε στην Κερύνεια: Επιβάτες προσπαθούν να σωθούν
ΚΟΣΜΟΣ
5'
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Νέες συγκλονιστικές εικόνες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι οποίες καταγράφουν τις τρομακτικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες του καταμαράν που βυθίστηκε στα ανοιχτά της Κερύνειας στα Κατεχόμενα.

Τουλάχιστον οκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους ενώ 18 εξακολουθούν να αγνοούνται τη Δευτέρα, με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το πλοίο, το οποίο μετέφερε 267 επιβάτες, βυθίστηκε την Κυριακή, με τους επιζώντες να καταγγέλλουν ότι ο καπετάνιος αγνόησε τις προειδοποιήσεις τους ότι το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά.

Να σημειωθεί ότι ο καπετάνιος, επτά μέλη του πληρώματος και ένας μέτοχος της εταιρείας που εκμεταλλεύεται το πλοίο συνελήφθησαν και παρουσιάστηκαν ενώπιον δικαστηρίου τη Δευτέρα.

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Επιβάτες αγκαλιάζονται στο νερό

Βίντεο που καταγράφηκε από το εσωτερικό του σκάφους, δείχνει τον πανικό που επικράτησε -επιβάτες να προσπαθούν απεγνωσμένα να σωθούν, ενώ γύρω τους ακούγονται κραυγές και φωνές.

Σε ένα σημείο, ένας άνδρας φαίνεται να έχει σκαρφαλώσει στο πλάι του πλοίου, το οποίο έχει πάρει κλίση, κρατώντας ένα τηλέφωνο στο αυτί του, προσπαθώντας να καλέσει για βοήθεια, ενώ άλλοι επιβάτες σπρώχνονται για να βρουν έναν τρόπο διαφυγής.

Άλλες συγκλονιστικές εικόνες καταγράφουν τις στιγμές μετά την ανατροπή, όπου επιζώντες φαίνονται να επιπλέουν στα ταραγμένα νερά δίπλα στο μερικώς βυθισμένο πλοίο. Κάποιοι αγκαλιάζονται μεταξύ τους μέσα στο νερό, ενώ άλλοι προσπαθούν να τραβήξουν επιβάτες από το εσωτερικό του πλοίου. Σε ένα άλλο βίντεο καταγράφεται ένα ελικόπτερο διάσωσης να πετάει πάνω από το σημείο.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Αγωνία για τους αγνοούμενους - Οικογένειες, μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι ανάμεσά τους

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για οκτώ νεκρούς, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνοουμένων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ανάμεσα στους 18 ανρώπους είναι και η 12χρονη Miray, και ο 6χρονος αδερφός της, Mehmet Asaf, οι οποίοι αγνοούνται καθώς διασώστες συνεχίζουν να ερευνούν μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή, η οποία φτάνει τα 500 μέτρα σε βάθος.

Μιλώντας στην Daily Mail, η μητέρα των δύο παιδιών, Ayten Bicer, περιέγραψε πώς γλίστρησε η κόρη της από τα χέρια της την ώρα που το πλοίο βυθιζόταν.

«Μου έλεγε: “Μην με αφήσεις”. Και δεν άφησα την κόρη μου. To oρκίζομαι, δεν την άφησα», είπε η Ayten Bicer με λυγμούς.

Ωστόσο, καθώς μια βαλίτσα έπεσε πάνω της, η Ayten Bicer έχασε την λαβή της. Κατάφερε να πιάσει το πόδι της κόρης, όμως τελικά γλίστρησε από τα χέρια της.

Η 12χρονη Miray Biçer και ο 6χρονος αδελφός της, Mehmet Asaf Biçer:

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Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι υπόλοιποι αγνοούμενοι είναι:

Ο Nihat Pancar

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Ο Elif Bayır, η Mehmet Bayhan και η 14χρονη Nisa Törer

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Η Nurcan Hilaloğlu, ο Asel Hilaloğlu και η Nazife Özbolat

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Οι Elmas Demir, Gülcan Gülay, Şerife Özdemir και Hüseyin Özdemir

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Η Nurcan Hilaloğlu και η κόρη της, ο Mehmet Nuri Ayran και ο Özgür Gönül

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Ο İsmail Kurt

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Και ο Süleyman Erdoğan

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«Τους λέγαμε γυρίστε πίσω και μας αγνοούσαν - Ο καπετάνιος επέμεινε να φύγει πρώτος»

Οι επιβάτες που διασώθηκαν από το ναυαγισμένο καταμαράν καταγγέλλουν το προσωπικό του σκάφους και τον καπετάνιο, καθώς παρά τις εκκλήσεις τους, δεν γύρισαν το ταχύπλοο στο λιμάνι, ενώ έμπαζε νερά.

«Τους λέγαμε μπάζει νερά, και μας χλεύαζαν. Μας έλεγαν να γυρίσουμε στις θέσεις μας κι ότι δεν τρέχει τίποτα. Τους ζητούσαμε να πουν στον καπετάνιο να επιστρέψουμε στο λιμάνι γιατί έμπαζε συνεχώς νερά και μας αγνοούσαν», είπε ένας από τους επιζώντες.

Ένας άλλος ανέφερε χαρακτηριστικά στο CNN Turk ότι: «Όταν ξεκινήσαμε, το πλοίο άρχισε να χτυπάει δυνατά. Είπαμε σε ένα μέλος του πληρώματος "η καμπίνα μπάζει νερό" και εκείνος είπε, "εσύ δεν το έχεις συνηθίσει, εμείς το έχουμε συνηθίσει, όλα θα πάνε καλά”».

Την ίδια στιγμή, άλλοι επιβάτες έκαναν λόγο για έλλειψη σωσιβίων, αλλά και πληροφοριών την ώρα της βύθισης. «Είπαν “φεύγουμε αμέσως” και αυτοί έφυγαν τρέχοντας πρώτοι. Οι επιβάτες έμειναν μέσα. Κανείς δεν φορούσε σωσίβιο. Σε κανέναν δεν δόθηκε καμία πληροφορία», κατήγγειλε ένας άλλος επιβάτης.

«Όταν τα παράθυρα έσπασαν και οι άνθρωποι βυθίστηκαν κάτω από το νερό, οι περισσότεροι δεν μπόρεσαν να βγουν. Παιδιά και άλλοι παγιδεύτηκαν κάτω από τα καθίσματα και δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν. Υπήρχαν 400 άτομα στο πλοίο, είχε πολύ κόσμο. Τρέξαμε όλοι στην πίσω πόρτα ένας προς έναν. Όσοι μπορούσαν να βρουν σωσίβια το έκαναν, όσοι δεν μπορούσαν πήδηξαν χωρίς αυτά», είπε άλλος επιβάτης. «Ο καπετάνιος επέμεινε να φύγει πρώτος», πρόσθεσε.

Ένας από τους επιζώντες, ο Αχμέτ Ασί, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε στη θάλασσα. Όπως ανέφερε, δεν γνώριζε κολύμπι, ωστόσο αναγκάστηκε να πηδήξει στο νερό, φορώντας σωσίβιο που του έδωσε άλλος επιβάτης.

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