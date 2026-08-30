Κερύνεια: «Τους λέγαμε γυρίστε πίσω και μας αγνοούσαν» - Σοκάρουν οι περιγραφές των ναυαγών

Τουλάχιστον 8 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και 17 αγνοούνται μετά το ναυάγιο κοντά στην κατεχόμενη Κερύνεια

Μιχάλης Παπαδάκος

Κερύνεια: «Τους λέγαμε γυρίστε πίσω και μας αγνοούσαν» - Σοκάρουν οι περιγραφές των ναυαγών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι επιβάτες κατήγγειλαν ότι το προσωπικό και ο καπετάνιος αγνόησαν τις εκκλήσεις για επιστροφή στο λιμάνι παρά το μπάζον νερό στο καταμαράν.
  • Υπήρξε έλλειψη σωσιβίων και ενημέρωσης προς τους επιβάτες κατά τη διάρκεια της βύθισης, με το πλήρωμα να φεύγει πρώτο.
  • Τουλάχιστον 8 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και 17 αγνοούνται μετά το ναυάγιο κοντά στην κατεχόμενη Κερύνεια.
  • Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται στην επιφάνεια και αναμένεται κατάδυση για έλεγχο του ναυαγίου στον πυθμένα.
  • Το καταμαράν ήταν παλιό, κακοσυντηρημένο και είχε παροπλιστεί λόγω οικονομικών προβλημάτων της πλοιοκτήτριας εταιρείας.
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Οι επιβάτες που διασώθηκαν από το ναυαγισμένο καταμαράν στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας καταγγέλλουν το προσωπικό του σκάφους και τον καπετάνιο, καθώς παρά τις εκκλήσεις τους, δεν γύρισαν το ταχύπλοο στο λιμάνι, ενώ έμπαζε νερά.

«Τους λέγαμε μπάζει νερά, και μας χλεύαζαν. Μας έλεγαν να γυρίσουμε στις θέσεις μας κι ότι δεν τρέχει τίποτα. Τους ζητούσαμε να πουν στον καπετάνιο να επιστρέψουμε στο λιμάνι γιατί έμπαζε συνεχώς νερά και μας αγνοούσαν».

Με τα παραπάνω λόγια πολλοί από τους διασωθέντες του ναυαγίου του ταχυπλόου Express της εταιρείας Filo Jet κατήγγειλαν τους ναυτικούς και τον πλοίαρχο για το γεγονός ότι θα μπορούσαν ίσως και να σώσουν τους ανθρώπους που χάθηκαν αν επέστρεφαν άμεσα το καράβι πίσω στο λιμάνι, καθώς έμπαζε νερά.

«Ο καπετάνιος επέμενε να βγει πρώτος - Δεν γυρνούσε το πλοίο παρότι έμπαζε νερά»

Ένας εκ των επιζώντων ανέφερε χαρακτηριστικά στο CNN Turk: «Όταν ξεκινήσαμε, το πλοίο άρχισε να χτυπάει δυνατά. Είπαμε στο μέλος του πληρώματος "η καμπίνα μπάζει νερό" και εκείνος είπε, "εσύ δεν το έχεις συνηθίσει, εμείς το έχουμε συνηθίσει, όλα θα πάνε καλά”».

Παράλληλα άλλοι επιβάτες έκαναν λόγο για έλλειψη σωσιβίων, αλλά και πληροφοριών την ώρα της βύθισης. «Είπαν “φεύγουμε αμέσως” και αυτοί έφυγαν τρέχοντας πρώτοι. Οι επιβάτες έμειναν μέσα. Κανείς δεν φορούσε σωσίβιο. Σε κανέναν δεν δόθηκε καμία πληροφορία», κατήγγειλε έτερος επιβάτης.

«Όταν τα παράθυρα έσπασαν και οι άνθρωποι βυθίστηκαν κάτω από το νερό, οι περισσότεροι δεν μπόρεσαν να βγουν. Παιδιά και άλλοι παγιδεύτηκαν κάτω από τα καθίσματα και δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν.

Υπήρχαν 400 άτομα στο πλοίο, είχε πολύ κόσμο. Τρέξαμε όλοι στην πίσω πόρτα ένας προς έναν. Όσοι μπορούσαν να βρουν σωσίβια το έκαναν, όσοι δεν μπορούσαν πήδηξαν χωρίς αυτά», είπε άλλος επιβάτης. «Ο καπετάνιος επέμεινε να φύγει πρώτος», πρόσθεσε.

Τουλάχιστον 8 νεκροί, φόβοι ότι θα αυξηθούν

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση έχουν ανασυρθεί επτά σοροί, ενώ αγνοούνται 17 επιβάτες, που πιθανότατα βούλιαξαν μαζί με το ταχύπλοο σε βάθος περίπου 500 μέτρων, στον πυθμένα της θάλασσας.

Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται, αλλά μόνο στην επιφάνεια της θάλασσας, και όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, δύτες θα κατέβουν στον βυθό για να ελέγξουν το κουφάρι του ταχυπλόου.

Το καταμαράν που είχε χτιστεί το 2000 στη Γαλλία ήταν κακοσυντηρημένο και τα τελευταία χρόνια ήταν παροπλισμένο, καθώς λόγω χρεών της πλοιοκτήτριας δεν εκτελούσε δρομολόγια.

Κρατείται ο καπετάνιος κι άλλοι 7 ναυτικοί

Στα χέρια των κατοχικών Αρχών βρίσκεται ο ο καπετάνιος και άλλοι 7. Ο «υπουργός μεταφορών» του ψευδοκράτους, Ερχάν Αρικλί, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι μέχρι στιγμής 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 ακόμη ατόμων. O καπετάνιος και άλλα επτά πρόσωπα τέθηκαν υπό κράτηση από τις κατοχικές Αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος.

Νωρίτερα, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, ανέφερε ότι οι διασωθέντες επιβάτες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε ο ίδιος από τους αρμόδιους, η κατάσταση της υγείας τους δεν φαίνεται να είναι σοβαρή.

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