Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά καταργούν την απαγόρευση των μεταγγίσεων αίματος

Η απαγόρευση διατηρείται μόνο στις λεγόμενες μεταγγίσεις «πλήρους αίματος»

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά καταργούν την απαγόρευση των μεταγγίσεων αίματος
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά καταργούν την απαγόρευση μεταγγίσεων αίματος, εκτός από τις μεταγγίσεις πλήρους αίματος που παραμένουν απαγορευμένες.
  • Η αποδοχή μεταγγίσεων συστατικών αίματος αποτελεί πλέον προσωπική συνείδηση κάθε πιστού και δεν παρεμβαίνουν οι τοπικές εκκλησίες.
  • Η αλλαγή βασίζεται σε επανεξέταση των βιβλικών εδαφίων και την αναγνώριση ότι η Αγία Γραφή δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε μεταγγίσεις μεμονωμένων συστατικών αίματος.
  • Στο παρελθόν, αρνήσεις μετάγγισης αίματος οδήγησαν σε θανάτους πιστών και ανήλικων ασθενών λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων.
  • Υπάρχουν εναλλακτικές θεραπείες αντί για μετάγγιση αίματος, που στηρίζουν τους Μάρτυρες στο να διατηρούν καθαρή συνείδηση.
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Σε μία αναπροσαρμογή της μέχρι σήμερα θέσης τους προχωρούν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, καθώς η διεθνής ηγεσία της αυστηρά θρησκευτικής κοινότητας ανακοίνωσε ότι καταργείται η απαγόρευση μεταγγίσεων αίματος και η αποδοχή μίας τέτοιας ενέργειας αποτελεί πλέον θέμα προσωπικής συνείδησης για τους πιστούς.

Η απαγόρευση διατηρείται μόνο στις λεγόμενες μεταγγίσεις «πλήρους αίματος», κατά τις οποίες χορηγείται ολόκληρο το αίμα. Ωστόσο, αυτού του είδους οι μεταγγίσεις είναι σπάνιες.

Ο διεθνής εκπρόσωπος Πολ Γκίλις είπε: «Το αίμα παραμένει ιερό για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι συνεχίζουν να θεωρούν τη ζωή και το αίμα πολύτιμα δώρα από τον Θεό». Πρόσθεσε ότι οι ιατρικές αποφάσεις που αφορούν συστατικά του αίματος είναι ζητήματα συνείδησης μεταξύ των Μαρτύρων και του Ιεχωβά. Ανέφερε επίσης ότι οι τοπικές εκκλησίες δεν θα παρεμβαίνουν στις προσωπικές αποφάσεις των μελών και θα συνεχίσουν να τις σέβονται και να τις υποστηρίζουν.

Σε σχεδόν όλες τις μεταγγίσεις αίματος, χορηγούνται μόνο συγκεκριμένα συστατικά του αίματος, όπως ερυθρά αιμοσφαίρια, πλάσμα ή αιμοπετάλια. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια καρδιοχειρουργικής επέμβασης, καισαρικής τομής ή μετά από σοβαρό ατύχημα.

Στο παρελθόν, έχουν πεθάνει Μάρτυρες του Ιεχωβά αφού αρνήθηκαν να υποβληθούν σε μετάγγιση αίματος. Επίσης, ανήλικοι ασθενείς, στους οποίους οι γονείς τους δεν επέτρεψαν να υποβληθούν σε μετάγγιση αίματος, πέθαναν μετά την άρνησή τους.

Το γεγονός ότι η κεντρική διοίκηση των Μαρτύρων του Ιεχωβά τροποποιεί την απαγόρευση της μετάγγισης αίματος σχετίζεται με μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και καιρό στην κοινότητα. Προηγουμένως, για παράδειγμα, είχε ήδη καταστεί δυνατό να χορηγηθεί μέσω μετάγγισης το ίδιο το αίμα του ασθενούς. Το αίμα αυτό συλλεγόταν πριν από τη χειρουργική επέμβαση και μπορούσε να επιστραφεί κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, η κεντρική έδρα με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες επανεξέτασε επίσης τα βιβλικά εδάφια στα οποία βασιζόταν η απαγόρευση.

Πρόκειται για την Πράξη 15:20, όπου αναφέρεται ότι οι πιστοί δεν πρέπει να τρώνε ή να πίνουν αίμα. Σύμφωνα με τους Μάρτυρες του Ιεχωβά, η μετάγγιση ολικού αίματος εμπίπτει επομένως επίσης σε αυτή την απαγόρευση.

«Για δεκαετίες πιστεύαμε ότι αυτό αφορούσε και τα τέσσερα κύρια συστατικά του αίματος (ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια και πλάσμα, σημ.). Ωστόσο, επειδή η Αγία Γραφή δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτά τα συστατικά, κάθε Μάρτυρας του Ιεχωβά πρέπει να αποφασίσει αν θα δεχτεί αίμα από άλλο άτομο», δηλώνει ένας διεθνής εκπρόσωπος της κεντρικής έδρας σε ένα βίντεο στο Instagram.

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος τονίζει επίσης ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για τις μεταγγίσεις αίματος. Τέτοιου είδους εναλλακτικές θεραπείες παρέχονται, για παράδειγμα, στο νοσοκομείο Amphia. «Κατά τη λήψη της απόφασης, είναι ιδιαίτερα σημαντική η επιθυμία των Μαρτύρων του Ιεχωβά να διατηρήσουν καθαρή συνείδηση ενώπιον του Θεού τους», λέει ο εκπρόσωπος.

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