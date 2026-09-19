Άγιος Παντελεήμονας: Εντοπίστηκε «καβάτζα» κλεμμένων ηλεκτρικών συσκευών - Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί

Snapshot Στον Άγιο Παντελεήμονα εντοπίστηκε αποθήκη με κλεμμένες ηλεκτρικές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ και κάμερες.

Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί ηλικίας 49 και 61 ετών για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Στην αποθήκη βρέθηκαν εργαλεία για παράνομη επεξεργασία κινητών και εξοπλισμός για παράνομη παρασκευή αλκοόλ.

Κατασχέθηκαν συνολικά 11 κινητά, 22 κάμερες, 5 φορητοί υπολογιστές, 9.200 ευρώ και διάφορα άλλα αντικείμενα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα που εντοπίστηκαν. Snapshot powered by AI

Αποθήκη με πλήθος κλεμμένων ηλεκτρικών συσκευών εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, το περασμένο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα της αστυνομίας, οι ηλεκτρικές συσκευές ήταν κλεμμένες, ενώ δύο αλλοδαποί, ηλικίας 49 και 61 ετών, συνελήφθησαν για αποδοχή και διάθεση των προϊόντων. Μάλιστα, όπως ανακάλυψαν οι Αρχές, οι συλληφθέντες είχαν εργαλεία για να παρασκευάζουν παράνομα προϊόντα αλκοόλ.

Η υπόθεση ξετυλίχθηκε ύστερα από καταγγελία για κλοπή ηλεκτρικής συσκευής, με τους αστυνομικούς να καταλήγουν στη συγκεκριμένη αποθήκη-«καβάτζα».

Κατά τον έλεγχο στο σημείο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

11- κινητά τηλέφωνα,

22- κάμερες κινητών τηλεφώνων,

5- φορητοί υπολογιστές,

3- μπαταρίες κινητών τηλεφώνων,

φορητή ταμπλέτα,

ασύρματα ακουστικά κινητού τηλεφώνου,

μηχάνημα για ανάγνωση εγκεφάλου κινητών τηλεφώνων,

πλήθος εργαλείων και εξαρτημάτων επεξεργασίας κινητών τηλεφώνων,

το χρηματικό ποσό των -9.200- ευρώ,

πιστόλι θερμού αέρα και

drone.

Παράλληλα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αποστακτήρας, μποτίλια υγραερίου και μπιτόνι με αλκοόλ, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την παράνομη παρασκευή αλκοόλ.

Σε βάρος των δύο αλλοδαπών σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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