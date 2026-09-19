Τρομακτικά πλάνα: Ο βαθμός στα μαθηματικά την εξόργισε - Μαθήτρια ορμάει με μαχαίρι στην καθηγήτρια

Snapshot Μία 17χρονη μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι στη μαθηματικό Μπετάνια ντε Αλμέιδα μετά τη βαθμολόγηση των μαθηματικών της σε δημόσιο σχολείο στη Βραζιλία.

Η μαθήτρια συνελήφθη επί τόπου και δήλωσε ότι επιτέθηκε λόγω αντιπάθειας προς την καθηγήτρια.

Η καθηγήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, αλλά δεν υπήρξε σοβαρή βλάβη σε ζωτικά όργανα.

Η ανήλικη δεν θεωρείται ποινικά υπεύθυνη και αναμένεται να της επιβληθεί περιοριστικό μέτρο.

Η Ένωση Εργαζομένων Δημόσιας Εκπαίδευσης της Πάρα κατήγγειλε την επίθεση και ζήτησε διερεύνηση από τις αρχές. Snapshot powered by AI

Πλάνα από κλειστό κύκλωμα μέσα από μία σχολική αίθουσα έχουν καταγράψει την άγρια πάλη μίας καθηγήτριας με μία 17χρονη μαθήτρια, η οποία προσπαθούσε να τη μαχαιρώσει μετά τη βαθμολόγηση των μαθηματικών της.

Το τρομακτικό περιστατικό συνέβη στις 11 Σεπτεμβρίου σε δημόσιο σχολείο σε περιοχή της πολιτεία Πάρα στη Βραζιλία.

Το τρομακτικό βίντεο δείχνει το 17χρονο κορίτσι, το όνομα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί επειδή είναι ανήλικη, να στέκεται κοντά στο γραφείο της Μπετάνια ντε Αλμέιδα σε μια άδεια τάξη όταν αρχίζει να ταράζεται με τα μαλλιά της.

Ξαφνικά, η νεαρή βγάζει ένα κυνηγετικό μαχαίρι και ορμάει στη σοκαρισμένη από την αντίδραση εκπαιδευτικό, η οποία απεγνωσμένα προσπαθεί να αποσπάσει το μαχαίρι από την έξαλλη μαθήτρια, προτού δεχθεί χτυπήματα στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια, η Ντε Αλμέιδα φεύγει από την τάξη με τη διαταραγμένη μαθήτρια να την καταδιώκει.

Η μαθήτρια, η οποία είναι στην 11η τάξη, συνελήφθη επί τόπου και είπε στον αστυνομικό ότι επιτέθηκε στην ντε Αλμέιδα επειδή την αντιπαθούσε, σύμφωνα με έκθεση της Πολιτικής Αστυνομίας της Πάρα.

Η Ντε Αλμέιδα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Καμέτα, όπου της έγιναν ράμματα και πήρε εξιτήριο το Σάββατο, σύμφωνα με το σχολείο. Μια αξονική τομογραφία έδειξε ότι το τραύμα από μαχαίρι δεν επηρέασε κανένα από τα όργανά της.

🚨 Estado do Pará - Brasil



Na sexta 11/09/2026, em Cametá (PA), na Escola Estadual Dr. Gerson dos Santos Peres, uma aluna do 3º ano do ensino médio esfaqueou a professora de matemática Betânia Almeida Prestes nas costas com faca de caça. Estavam sozinhas na sala enquanto ela… — FREE BUBBLE (@FreeBubble40637) September 13, 2026

Ένα έκπληκτο μέλος της οικογένειας είπε στο βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό πρακτορείο G1 ότι η ντε Αλμέιδα είχε ολοκληρώσει τη βαθμολόγηση του τεστ της μαθήτριας όταν παραλίγο να χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα και τη συμβουλή νομικών, η ανήλικη δεν είναι «ποινικά υπεύθυνη» λόγω ηλικίας και θα της επιβληθεί πιθανότατα κάποιο περιοριστικό μέτρο.

Η Ένωση Εργαζομένων Δημόσιας Εκπαίδευσης της Πάρα κατήγγειλε την επίθεση και κάλεσε τις αρχές επιβολής του νόμου να διερευνήσουν το περιστατικό.