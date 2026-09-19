Φθινοπωρινές αποδράσεις: Τρεις μαγικοί προορισμοί για το Σαββατοκύριακο

Η ηπειρωτική Ελλάδα μεταμορφώνεται στο τέλειο σκηνικό για σύντομες εξορμήσεις

Ζωή Μακρυγιάννη

Φθινοπωρινές αποδράσεις: Τρεις μαγικοί προορισμοί για το Σαββατοκύριακο
TRAVEL
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Καρπενήσι και η Ευρυτανία προσφέρουν φθινοπωρινά τοπία με πυκνά ελατοδάση, παραδοσιακά χωριά και το μοναστήρι του Προυσού ως κύριο αξιοθέατο.
  • Η Ναύπακτος συνδυάζει το ενετικό λιμανάκι και το κάστρο με ορεινές εκδρομές στην Ορεινή Ναυπακτία, προσφέροντας θάλασσα και βουνό σε κοντινή απόσταση.
  • Τα Τρίκαλα Κορινθίας είναι προσβάσιμα από την Αθήνα και διαθέτουν φυσική ομορφιά με έλατα, τη λίμνη Δόξα και παραδοσιακές γεύσεις σε ένα ήσυχο περιβάλλον.
  • Οι προορισμοί προσφέρουν πεζοπορία, πολιτιστικά αξιοθέατα και τοπικές γαστρονομικές εμπειρίες σε φθινοπωρινό σκηνικό με δροσερό κλίμα.
Snapshot powered by AI

Το φθινόπωρο είναι αναμφισβήτητα η ιδανική εποχή για να ετοιμάσεις βαλίτσες και να αποδράσεις από τη ρουτίνα και τη ζέστη της πόλης. Καθώς η φύση φοράει τα χρυσαφένια και καφέ της χρώματα και η θερμοκρασία πέφτει σε πιο απολαυστικά, δροσερά επίπεδα, η ηπειρωτική Ελλάδα μεταμορφώνεται στο τέλειο σκηνικό για σύντομες εξορμήσεις.

Αν ψάχνεις ιδέες για το επόμενο Σαββατοκύριακο και θέλεις να ανακαλύψεις μέρη γεμάτα παράδοση, φύση και ζεστή φιλοξενία, οι παρακάτω τρεις προορισμοί θα σε κερδίσουν από την πρώτη στιγμή.

1. Καρπενήσι & Ευρυτανία: Η αγκαλιά του ελάτου και της ιστορίας

Το Καρπενήσι και η γύρω περιοχή της Ευρυτανίας αποτελούν τον απόλυτο ορισμό του φθινοπωρινού τοπίου, κερδίζοντας δικαίως τον τίτλο της «Ελβετίας της Ελλάδας».

Καταπράσινα, πυκνά δάση γεμάτα έλατα αγκαλιάζουν τα ορεινά χωριά, ενώ τα ορμητικά ποτάμια και οι πηγές δημιουργούν μια ατμόσφαιρα απόλυτης ηρεμίας. Τα παραδοσιακα πετρόκτιστα χωριά, όπως το Μεγάλο και το Μικρό Χωριό, διατηρούν αναλλοίωτη την παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους.

Τι να κάνεις: Ξεκίνα τη μέρα σου με πεζοπορία στα σηματοδοτημένα μονοπάτια μέσα στα ελατοδάση ή δίπλα στον Καρπενησιώτη ποταμό. Στη συνέχεια, αξίζει οπωσδήποτε να επισκεφθείς το ιστορικό και θρησκευτικό αξιοθέατο της περιοχής, το επιβλητικό μοναστήρι του Προυσού, χτισμένο απότομα πάνω σε βράχο.

Μετά την εξερεύνηση, οι τοπικές ταβέρνες σε περιμένουν στις πλατείες των χωριών για να δοκιμάσεις αυθεντικές, χειροποίητες πίτες, τοπικά κρέατα και παραδοσιακά προϊόντα, απολαμβάνοντας τη ζεστασιά από τα τζάκια που αρχίζουν να ανάβουν.

2. Ναύπακτος: Όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα

Η Ναύπακτος είναι μια από τις πιο γραφικές και καλοδιατηρημένες καστροπολιτείες της Ελλάδας, ικανή να σε ταξιδέψει σε άλλες εποχές από τα πρώτα λεπτά της επίσκεψής σου.

Το σήμα κατατεθέν της πόλης είναι το εντυπωσιακό ενετικό λιμανάκι της, με τα αιωνόβια πλατάνια και τα πέτρινα τείχη που καταλήγουν στη θάλασσα. Ψηλά στον λόφο δεσπόζει το κάστρο, προσφέροντας πανοραμική θέα στον Πατραϊκό κόλπο.

Τι να κάνεις: Περπάτησε στα γραφικά, πλακόστρωτα καλντερίμια της παλιάς πόλης ανάμεσα σε αρχοντικά σπίτια. Απόλαυσε τον καφέ σου δίπλα στα κύματα στο λιμάνι και κάνε μια ημερήσια εξόρμηση στην κοντινή Ορεινή Ναυπακτία (όπως στην πανέμορφη Άνω Χώρα), όπου το φθινοπωρινό σκηνικό με τα καστανόδασα θα σε μαγέψει.

Η Ναύπακτος σου δίνει τη σπάνια δυνατότητα να συνδυάσεις τη χαλαρωτική βόλτα δίπλα στη θάλασσα με ορεινές εξερευνήσεις υψηλής αισθητικής σε ελάχιστη απόσταση οδήγησης.

3. Τρίκαλα Κορινθίας: Η κοντινή πολυτέλεια του βουνού

Σε απόδραση «αναπνοής» από την Αθήνα, τα Τρίκαλα Κορινθίας αποτελούν σταθερή αξία για όσους αναζητούν βουνό, καθαρό αέρα και ποιοτικές ανέσεις χωρίς πολύωρα ταξίδια.

Trikala Korinthias

Αρχείου - Eurokinissi

Χτισμένα στις πλαγιές της Ζήρειας, τα Τρίκαλα χωρίζονται σε τρεις ξεχωριστές, πανέμορφες συνοικίες: τα Κάτω, τα Μεσαία και τα Άνω Τρίκαλα. Η περιοχή είναι γεμάτη πυκνά δάση από έλατα, τρεχούμενα νερά και πέτρινες βρύσες.

Τι να κάνεις: Ανακάλυψε τη μαγευτική Λίμνη Δόξα σε κοντινή απόσταση –ένα αλπικό τοπίο σπάνιας ομορφιάς– και επισκέψου το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου (το «Ποντισμένο Μοναστήρι») που βρίσκεται μέσα στο νερό. Κάνε βόλτες ανάμεσα στα πλατάνια και χαλάρωσε στις πλατείες των χωριών.

Με εξαιρετικές επιλογές σε boutique ξενώνες, παραδοσιακές ταβέρνες με τοπικές γεύσεις και εύκολη πρόσβαση, είναι ιδανικός προορισμός για ένα ξεκούραστο και γεμάτο εικόνες Σαββατοκύριακο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:35ΚΟΣΜΟΣ

Εθνική κρίση σε δημοφιλή εξωτικό προορισμό για τον HIV: Πέθαναν 18 από τα 59 νεογέννητα με τον ιό

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχαηλίδου: Η Ελλάδα επενδύει στην επιστροφή των Ελλήνων του εξωτερικού

16:26TRAVEL

Φθινοπωρινές αποδράσεις: Τρεις μαγικοί προορισμοί για το Σαββατοκύριακο

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ή ζωντανός: Εντολή «σύλληψης και σφαγής» για τον λευκό καρχαρία που κατασπάραξε κολυμβητή

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ - Ακυρώθηκαν πτήσεις

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Ικαρία: Επιχείρηση διάσωσης 57χρονου από τις Ράχες

16:10ΕΛΛΑΔΑ

«Βρίσκω οτιδήποτε έχει αυτό το κάτι, το ιδιαίτερο, που να γράφει σωστά στην κάμερα»

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παρέα ανηλίκων 12 και 13 ετών επιτέθηκαν σε 13χρονη

15:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί που επιτέθηκαν σε ηλικιωμένο για να τον ληστέψουν

15:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την επόμενη εβδομάδα

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα «25 σημαντικότερα επιτεύγματα» της θητείας του Τραμπ - Τι ανέβασε ο ίδιος

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: 64χρονη λουόμενη γλίστρησε από βράχο στις Καβουρότρυπες και τραυματίστηκε

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Έτσι δρούσε η σπείρα που ρήμαζε σπίτια - Το «σταμπάρισμα» με την κόλλα και η οικιακή βοηθός

15:30LIFESTYLE

Ελένη Πετρουλάκη για ηλικιακό ρατσισμό: «Δεν χρωστάω σε κανέναν να παραμένω ίδια»

15:16ΠΑΙΔΕΙΑ

Φοιτητές: Εντός του Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων μετεγγραφής

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Ήρωας ετών 10: Αγόρι με αυτισμό έσωσε την οικογένειά του από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Deutsche Welle: Ανακλήθηκε το «λουκέτο» - Θα συνεχίσει να «μιλά» ελληνικά

14:53ΚΑΙΡΟΣ

Στο κατώφλι νέου ρεκόρ το El Niño: Εκτοξεύεται η θερμοκρασία - Τι δείχνουν τα στοιχεία

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τραγικό τέλος για τον 78χρονο τουρίστα που αγνοούνταν - Εντοπίστηκε νεκρός στο Μαδέ

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: 82χρονος οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου -Ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική επιδείνωση τα επόμενα 24ωρα - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Οι VIPs που «παρήλασαν» στην Καρνεάδου - Τηλεπαρουσιάστριες, ποπ σταρ, πολιτικοί

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Τον άφησαν να πεθάνει στα 8.200 μέτρα: Βίντεο ορειβατών να εντοπίζουν λιπόθυμο οδηγό βουνού 

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Ένας 15χρονος Έλληνας φωτογράφος διακρίθηκε σε διεθνή βραβεία για μία σπάνια λήψη της Σελήνης

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου μέρα προς μέρα - Πού θα ρίξει πολύ νερό και πότε

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Ήρωας ετών 10: Αγόρι με αυτισμό έσωσε την οικογένειά του από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι απαγορεύεται να κάνετε όταν καθαρίζετε φρούτα και λαχανικά στο σπίτι

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Έκρυβε τον νεκρό πατέρα του για ενάμιση χρόνο και εισέπραττε τη σύνταξή του - Συνελήφθη 25χρονος

14:53ΚΑΙΡΟΣ

Στο κατώφλι νέου ρεκόρ το El Niño: Εκτοξεύεται η θερμοκρασία - Τι δείχνουν τα στοιχεία

08:12ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mega επένδυση 387 εκατ. ευρώ στη Σάνη Χαλκιδικής - 546 δωμάτια, 228 branded κατοικίες και beach club

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Δέκα μέρες μετά η Νίκαια συνεχίζει να πενθεί - «Ο Γιώργος έδειξε μέσα από τις πράξεις του τι ήταν»

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Έριξαν 2.500 βαγόνια στον Ατλαντικό: Μετά από 25 χρόνια τα έχουν «καταλάβει» τα ψάρια

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Από πότε αλλάζει ραγδαία, πόσο θα πέσει η θερμοκρασία και τι φέρνει τα πρωτοβρόχια

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Από την Κρήτη στη Σαχάρα: Ο σφηκιάρης ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι προς τον Νότο

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Έτσι δρούσε η σπείρα που ρήμαζε σπίτια - Το «σταμπάρισμα» με την κόλλα και η οικιακή βοηθός

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρεις πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ συνομιλούν ξανά με Κουμουνδούρου

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με το χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη - Τι εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.

06:25ΕΘΝΙΚΑ

Επικοινωνιακή «φούσκα» της Τουρκίας τα περί μετακίνησης κομάντος κοντά στη Σάμο – Η αλήθεια για την «στρατιά του Αιγαίου» και οι 13 τουρκικές κινήσεις της τελευταίας διετίας

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα καταγγελία για τη Γάκα-«Διέγνωσε καρκίνο στις σάλπιγγες και μικρόβια στο αίμα»

12:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αποκλειστικό Newsbomb: Καταδικάστηκε για πρώτη φορά σε φυλάκιση ψυχολόγος για ψευδείς γνωματεύσεις - Στο επίκεντρο δεκάδες υποθέσεις γονικής αποξένωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ