Φθινοπωρινές αποδράσεις εντός συνόρων: 4 μαγικοί προορισμοί για το Σαββατοκύριακο

Τέσσερις προορισμοί στην ηπειρωτική Ελλάδα προσφέρουν το τέλειο σκηνικό για μια φθινοπωρινή απόδραση

Ζωή Μακρυγιάννη

Φθινοπωρινές αποδράσεις εντός συνόρων: 4 μαγικοί προορισμοί για το Σαββατοκύριακο
TRAVEL
4'
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  • Τα Ζαγοροχώρια στην Ήπειρο προσφέρουν μοναδική φυσική ομορφιά με τα πέτρινα χωριά και το φαράγγι του Βίκου, ιδανικά για πεζοπορία και χαλάρωση.
  • Το Ναύπλιο στην Αργολίδα συνδυάζει ιστορική ατμόσφαιρα και ενετική αρχιτεκτονική, με σημαντικά αξιοθέατα όπως το Παλαμήδι και το Μπούρτζι.
  • Το Πήλιο συνδυάζει βουνό και θάλασσα, με παραδοσιακούς οικισμούς και τον ιστορικό οδοντωτό σιδηρόδρομο Μουτζούρη.
  • Η Μονεμβασιά είναι μια μεσαιωνική καστροπολιτεία πάνω σε θαλάσσιο βράχο, με γραφικά καλντερίμια και εντυπωσιακή θέα στη θάλασσα.
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Το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για ταξιδιωτικές εξορμήσεις, καθώς η φύση αλλάζει χρώματα, η θερμοκρασία γίνεται σύμμαχος για εξερευνήσεις και τα πλήθη του καλοκαιριού δίνουν τη θέση τους σε μια πιο χαλαρή, αυθεντική ατμόσφαιρα. Τέσσερις μαγευτικοί προορισμοί στην ηπειρωτική Ελλάδα προσφέρουν το τέλειο σκηνικό για μια αξέχαστη φθινοπωρινή απόδραση.

Ζαγοροχώρια

Τα πέτρινα χωριά της Πίνδου, χτισμένα αμφιθεατρικά μέσα σε πυκνά δάση από οξιές και βελανιδιές, φορούν τα χρυσοκόκκινα φθινοπωρινά τους χρώματα και αποτελούν τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις του βουνού και της ηρεμίας. Η τοπική αρχιτεκτονική, με την πέτρα και το ξύλο να κυριαρχούν, δένει αρμονικά με το άγριο φυσικό τοπίο της Ηπείρου.

Τι να επισκεφθείτε:

  • Το Φαράγγι του Βίκου: Ένα από τα βαθύτερα φαράγγια παγκοσμίως σύμφωνα με το βιβλίο Guinness. Μπορείτε να περπατήσετε τμήματα του μονοπατιού ή να απολαύσετε τη συγκλονιστική θέα από τη θέση «Οξιά» και το «Μονοδένδρι».
  • Τα Πέτρινα Γεφύρια: Τα μοναδικά τοξωτά γεφύρια της περιοχής (όπως το γεφύρι του Κоκκόρου και του Ρόιδοβη) αποτελούν αριστουργήματα της λαϊκής αρχιτεκτονικής, χτισμένα πάνω από ορμητικά ποτάμια.
  • Μεγάλο και Μικρό Πάπιγκο: Γραφικοί οικισμοί με καλντερίμια, επιβλητικά αρχοντικά και θέα στους «Πύργους» της Αστράκας. Στη διαδρομή προς το Μικρό Πάπιγκο, αξίζει να σταματήσετε στις «Οωτές Κολυμβήθρες» (φυσικέςπισίνες στους βράχους του ποταμού Ρογκοβού).
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Ναύπλιο

Για όσους αναζητούν μια ρομαντική, ιστορική ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα χωρίς τη ζέστη και την πολυκοσμία του καλοκαιριού, η πρώτη πρωτεύουσα της σύγχρονης Ελλάδας παραμένει μια σταθερή, διαχρονική αξία. Το Ναύπλιο συνδυάζει την ενετική αρχιτεκτονική με τη νησιωτική αίσθηση στα στενά της παλιάς πόλης.

Τι να επισκεφθείτε:

  • Το Παλαμήδι: Το επιβλητικό ενετικό φρούριο που δεσπόζει πάνω από την πόλη. Μπορείτε να το προσεγγίσετε είτε με αυτοκίνητο από την πίσω πλευρά είτε ανεβαίνοντας τα περίφημα (περίπου) 999 πέτρινα σκαλοπάτια απολαμβάνοντας τη θέα στον Αργολικό κόλπο.
  • Το Μπούρτζι: Το χαρακτηριστικό θαλασσινό φρούριο στο μέσο του λιμανιού, το οποίο μπορείτε να επισκεφθείτε με καραβάκι από την προβλήτα.
  • Η Παλιά Πόλη και η Πλατεία Συντάγματος: Περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια με τα νεοκλασικά κτίρια, τα ανθοστόλιστα μπαλκόνια και τα ιστορικά μνημεία, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Βουλευτικό.
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Το Ναύπλιο

Unsplash

Πήλιο

Το «βουνό των Κενταύρων» αποτελεί έναν μοναδικό συνδυασμό βουνού και θάλασσας. Την εποχή του φθινοπώρου, τα δάση καστανιάς και μηλιάς γεμίζουν με ζεστούς γήινους τόνους, ενώ τα ορεινά χωριά προσφέρουν στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και επαφής με τη φύση.

Τι να επισκεφθείτε:

  • Η Μακρινίτσα και η Πορταριά: Γνωστά ως τα «μπαλκόνια του Παγασητικού», προσφέρουν πανοραμική θέα στον Βόλο και τη θάλασσα, εντυπωσιακές πλατείες με αιωνόβια πλατάνια και περίτεχνες κρήνες.
  • Οι Πινακάτες και οι Βυζιτσές: Παραδοσιακοί οικισμοί που έχουν διατηρήσει αναλλοίωτη την πηλιορείτικη αρχιτεκτονική τους, ιδανικοί για ήσυχους περιπάτους μακριά από τη φασαρία.
  • Ο Μουτζούρης (Τρενάκι Πηλίου): Ο ιστορικός οδοντωτός σιδηρόδρομος που συνδέει τα Λεχώνια με τις Μηλιές, διασχίζοντας μια πανέμορφη φθινοπωρινή διαδρομή μέσα από γέφυρες και καταπράσινες πλαγιές.
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Μονεμβασιά

Η περίφημη μεσαιωνική καστροπολιτεία, λαξευμένη πάνω σε έναν τεράστιο θαλάσσιο βράχο, μοιάζει με ένα «πέτρινο καράβι» που σαλπάρει στο Μυρτώο Πέλαγος. Το φθινόπωρο, η απουσία του καλοκαιρινού συνωστισμού επιτρέπει στον επισκέπτη να περιπλανηθεί στα μυστικά της με απόλυτη ηρεμία.

Τι να επισκεφθείτε:

  • Η Κάτω Πόλη: Περάστε την κεντρική πύλη και περπατήστε στα λαβυρινθώδη καλντερίμια ανάμεσα σε πέτρινα αρχοντικά, βυζαντινές εκκλησίες και παλιές θολωτές καμάρες.
  • Η Άνω Πόλη: Ένας έρημος πλέον οικισμός στο ψηλότερο σημείο του βράχου, προσβάσιμος με πεζοπορία, ο οποίος προσφέρει μοναδική θέα στη θάλασσα και φιλοξενεί τον ιστορικό ναό της Αγίας Σοφίας κρεμασμένο στα βράχια.
  • Ο Φάρος της Μονεμβασιάς: Βρίσκεται στο απώτερο άκρο της Κάτω Πόλης και αποτελεί ιδανικό σημείο για να απολαύσετε το κύμα να σπάει στα βράχια και το ηλιοβασίλεμα.
Ο ΒΡΑΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ME TO ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Ο βράχος της Μονεμβασιάς

Eurokinissi

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