Βάθρες Σαμοθράκης: Εκεί όπου το νερό χαράζει τον δρόμο μέσα στην άγρια φύση

Καταρράκτες, σμαραγδένιες φυσικές πισίνες και μονοπάτια κάτω από πλατάνια και φτέρες

Ανθή Κουρεντζή

Βάθρες Σαμοθράκης: Εκεί όπου το νερό χαράζει τον δρόμο μέσα στην άγρια φύση
TRAVEL
5'
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  • Οι βάθρες της Σαμοθράκης σχηματίζονται από ρέματα που κατηφορίζουν το όρος Σάος, δημιουργώντας καταρράκτες και φυσικές λιμνούλες μέσα σε πυκνή βλάστηση.
  • Η διαδρομή του Φονιά προσφέρει εύκολη πεζοπορία προς την πρώτη μεγάλη βάθρα με καταρράκτη 15 μέτρων, ενώ οι ψηλότερες βάθρες απαιτούν εμπειρία και κατάλληλο εξοπλισμό.
  • Η Γριά Βάθρα κοντά στα Θέρμα αποτελεί φυσικό «spa» με διαδοχικούς μικρούς καταρράκτες και φυσικές πισίνες σε απαιτητικότερο μονοπάτι.
  • Η πεζοπορία στη Σαμοθράκη συνδυάζει έντονο ανάγλυφο, δάση και νερά, απαιτώντας καλό εξοπλισμό, φυσική κατάσταση και σεβασμό στο βουνό.
  • Η εμπειρία στη Σαμοθράκη βασίζεται στη σύνδεση με τη φύση και την ανακάλυψη των τοπίων μέσω περπατήματος και όχι μόνο στην απλή επίσκεψη.
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Η Σαμοθράκη δεν είναι ένα νησί που γνωρίζεις μόνο μέσα από τις παραλίες του. Είναι ένα μέρος που σε καλεί να αφήσεις τον δρόμο, να φορέσεις παπούτσια πεζοπορίας και να ακολουθήσεις το νερό.

Από τις πλαγιές του επιβλητικού όρους Σάος, τα ρέματα κατηφορίζουν προς τη θάλασσα, σχηματίζοντας στην πορεία τους καταρράκτες και φυσικές λιμνούλες σμιλεμένες πάνω στον βράχο. Είναι οι περίφημες βάθρες της Σαμοθράκης, ένα από τα τοπία που έχουν γίνει σχεδόν συνώνυμα με το νησί και ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι λάτρεις της φύσης και της πεζοπορίας επιστρέφουν ξανά και ξανά εδώ.

Δεν πρόκειται, όμως, απλώς για ένα σημείο όπου φτάνεις, βγάζεις μια φωτογραφία και φεύγεις. Η πραγματική εμπειρία βρίσκεται στη διαδρομή.

Φονιάς: Η πεζοπορία μέσα στο πράσινο

Από τις πιο διάσημες διαδρομές είναι εκείνη που ακολουθεί το ρέμα του Φονιά, στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού.

Το όνομά του μπορεί να ακούγεται απειλητικό, το τοπίο όμως είναι σχεδόν παραμυθένιο. Το μονοπάτι ακολουθεί για μεγάλο μέρος του τη ροή του νερού, μέσα σε πυκνή βλάστηση, με πλατάνια, φτέρες και μεγάλους βράχους να δημιουργούν ένα φυσικό σκηνικό που απέχει πολύ από την κλασική εικόνα ενός αιγαιοπελαγίτικου νησιού.

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Η Βάθρα του Φονιά στη Σαμοθράκη

Ύστερα από περίπου 30 με 40 λεπτά σχετικά βατής πεζοπορίας, ο επισκέπτης φτάνει στην πρώτη μεγάλη βάθρα, όπου ένας καταρράκτης ύψους περίπου 15 μέτρων πέφτει μέσα σε μια φυσική πισίνα με κρύα, καθαρά νερά.

Και τότε έρχεται το μεγάλο δίλημμα: μένεις εκεί για μια βουτιά ή συνεχίζεις ψηλότερα;

Για τους πιο έμπειρους, ο Φονιάς κρύβει κι άλλες βάθρες και καταρράκτες. Ανάμεσά τους βρίσκεται η Κλείδωση, ο εντυπωσιακότερος καταρράκτης της διαδρομής, με ύψος περίπου 35 μέτρα. Από ένα σημείο και μετά, ωστόσο, η εύκολη πεζοπορία δίνει τη θέση της σε σαφώς δυσκολότερο και πιο απαιτητικό πεδίο, με απότομα και ολισθηρά σημεία.

Για την προσέγγιση των ψηλότερων βάθρων χρειάζεται εμπειρία, κατάλληλος εξοπλισμός και ιδανικά η συνοδεία ανθρώπου που γνωρίζει καλά την περιοχή.

Γριά Βάθρα: Το φυσικό «spa» της Σαμοθράκης

Κοντά στα Θέρμα βρίσκεται ένας ακόμη από τους φυσικούς θησαυρούς του νησιού: η Γριά Βάθρα.

Εδώ το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο υδάτινο. Μικροί καταρράκτες συνδέουν διαδοχικές φυσικές πισίνες, ενώ η πυκνή βλάστηση, η υγρασία και ο ήχος του τρεχούμενου νερού κάνουν το μέρος να μοιάζει περισσότερο με δάσος κάπου πολύ μακριά από το Αιγαίο.

Τα πρώτα σημεία της διαδρομής είναι σχετικά εύκολα προσβάσιμα, με τις πρώτες βάθρες να απέχουν λίγη ώρα περπατήματος. Όσο όμως κάποιος ανεβαίνει, το μονοπάτι γίνεται απαιτητικότερο και η πρόσβαση στις επόμενες φυσικές πισίνες χρειάζεται περισσότερη προσοχή και φυσική κατάσταση.

Και ύστερα έρχεται η βουτιά.

Το νερό είναι παγωμένο ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι. Εκεί ακριβώς, όμως, κρύβεται ένα μεγάλο κομμάτι της εμπειρίας: μετά το περπάτημα και τη ζέστη, να βυθίζεσαι για λίγα δευτερόλεπτα στο νερό που κατεβαίνει από το βουνό, έχοντας γύρω σου μόνο βράχια, δέντρα και τον ήχο του καταρράκτη.

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Η Σαμοθράκη που κατακτάς με τα πόδια

Η πεζοπορία στη Σαμοθράκη έχει κάτι διαφορετικό από μια συνηθισμένη εξόρμηση στη φύση. Το ανάγλυφο του νησιού είναι έντονο και το Σάος, με κορυφή το Φεγγάρι στα 1.611 μέτρα, κυριαρχεί σχεδόν παντού στον ορίζοντα.

Έτσι, μέσα σε λίγη ώρα μπορεί κανείς να αφήσει πίσω του τη θάλασσα και να βρεθεί σε ένα καταπράσινο φαράγγι, να περάσει δίπλα από τρεχούμενα νερά και να καταλήξει σε μια φυσική πισίνα κρυμμένη ανάμεσα στα βράχια.

Οι βάθρες δεν είναι όλες ίδιες ούτε όλες προσιτές. Και ίσως αυτή ακριβώς να είναι η γοητεία τους. Η Σαμοθράκη δεν παραδίδει όλες τις ομορφιές της αμέσως· κάποιες απαιτούν ιδρώτα, χρόνο και περπάτημα.

Τι πρέπει να έχεις μαζί σου

Το σωστό παπούτσι είναι ίσως το σημαντικότερο. Ακόμη και σε διαδρομές που αρχικά φαίνονται εύκολες, οι πέτρες μπορεί να είναι γλιστερές, ιδιαίτερα κοντά στο νερό. Νερό, καπέλο, αντηλιακό και ένα μικρό σακίδιο είναι απαραίτητα, ενώ για μεγαλύτερες αναβάσεις χρειάζεται καλή φυσική κατάσταση και σωστός προγραμματισμός. Τους θερινούς μήνες συστήνεται επίσης να ξεκινά κανείς νωρίς, αποφεύγοντας τις ώρες με τη μεγαλύτερη ζέστη.

Και πάνω απ' όλα, χρειάζεται σεβασμός στο βουνό. Η συνέχεια μετά τις πρώτες εύκολα προσβάσιμες βάθρες δεν πρέπει να υποτιμάται: υπάρχουν δύσκολα περάσματα και απότομες επιφάνειες, γι' αυτό οι πιο απαιτητικές αναβάσεις δεν είναι κατάλληλες για άπειρους πεζοπόρους χωρίς καθοδήγηση.

Ένα νησί που δεν το κοιτάς – το ζεις

Υπάρχουν ελληνικά νησιά που τα θυμάσαι για μια παραλία, ένα ηλιοβασίλεμα ή ένα κατάλευκο χωριό. Τη Σαμοθράκη τη θυμάσαι περισσότερο ως αίσθηση.

Την ανάσα μετά από μια ανηφόρα. Τον ήχο του νερού πριν ακόμη φανεί ο καταρράκτης. Την πρώτη επαφή με το παγωμένο νερό μιας βάθρας. Την υγρασία του δάσους πάνω στο δέρμα και εκείνη τη μικρή ικανοποίηση όταν, ύστερα από περπάτημα, εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά σου μια σμαραγδένια φυσική πισίνα.

Γιατί στη Σαμοθράκη η φύση δεν λειτουργεί ως φόντο των διακοπών. Είναι η ίδια το ταξίδι.

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