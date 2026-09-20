Εκλογές στη Γερμανία - exit polls: Πρωτιά του AfD στο Μεκλεμβούργο - Καταστροφή παραδέχεται ο Μερτς

Snapshot Το AfD προηγείται με 37% στις περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούο-Πορανία, σύμφωνα με τα πρώτα exit polls.

Το ακολουθεί με 35,%, ενώ το CDU καταγράφει καταστροφική πτώση στο 5,5%.

Στο Βερολίνο, το κόμμα Linke είναι πρώτο με 24%, το CDU έχει 20% και το AfD 16%.

Ο Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα του CDU "καταστροφή" και τόνισε την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις και σταθερότητα.

Η οικονομική αναταραχή και η όξυνση των κοινωνικών σχέσεων αναλύονται ως παράγοντες πίσω από τα αποτελέσματα. Snapshot powered by AI

Το AfD είναι το πρώτο κόμμα (37%) και στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Το SPD υπολείπεται με 36,5%, όπως δείχνουν τα πρώτα exit polls.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία θα είχε συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στις περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία σύμφωνα με τα exit polls του ARD που δημοσίευσε το Der Spiegel.

Το AfD θα είχε το 37% των ψήφων, το SPD 35,5. Το CDU καταρρέει στο 5,5%. Το Linke θα είχε το 7,5% των ψήφων, οι Πράσινοι το 5% καθώς και το κόμμα της Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW).

Στο Βερολίνο, το Linke είναι πολύ δημοφιλές: φτάνει το 24% των προτιμήσεων στην περιφερειακή ψηφοφορία που γιορτάζεται σήμερα στην πόλη-κράτος, σύμφωνα με τα πρώτα exit poll. Το CDU συγκεντρώνει το 20% των ψήφων, το AfD το 16%, οι Πράσινοι το 15%, το SPD το 12%, το BSW 5%.

Φρίντριχ Μερτς: Καταστροφή το εκλογικό αποτέλεσμα

Ο Γερμανός καγκελάριος επέκρινε έντονα τις επιδόσεις του CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία. Δεν μπορεί κανείς να αποσιωπήσει αυτό το αποτέλεσμα, είπε ο Φρίντριχ Μερτς. Είναι μια καταστροφή. Το CDU είχε «συνθλιβεί» μεταξύ του SPD και του AfD.

«Η οικονομία μας βρίσκεται στη μέση μιας βαθιάς αναταραχής και ο τόνος της αλληλεπίδρασης στην κοινωνία μας έχει γίνει πιο τραχύς και πιο απρόσωπος», ανέλυσε ο Μερτς το εκλογικό αποτέλεσμα. Οι μεταρρυθμίσεις είναι «το φάρμακο ενάντια στο αυταρχικό δηλητήριο». Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα απαιτεί «σθένος, σταθερότητα και υπομονή», είπε ο Μερτς.