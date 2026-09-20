Έξι τουρκικά UAV και σήμερα στο Αιγαίο – 7 παραβάσεις και 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου

Έξι τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) καταγράφηκαν σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 2026, στο FIR Αθηνών, προχωρώντας σε συνολικά επτά παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) και έξι παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (Ε.Ε.Χ.).

Τα έξι UAV κινήθηκαν μεμονωμένα και εντοπίστηκαν στο βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική.