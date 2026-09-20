Βόλος - ΑΕΚ 1-2: Ο Γιόβιτς έδωσε τη λύση!

Ο Σέρβος επιθετικός σκόραρε δύο φορές κι υπέγραψε το πρώτο «διπλό» της «Ένωσης» στην εφετινή Super League.

Η «Ένωση» βρέθηκε να προηγείται στο 61', όταν ο Γιόβιτς με πολύ ωραία ενέργεια κέρδισε το πέναλτι από τον Μύγα, με τον ίδιο να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Βόλος, όμως, έφερε το ματς στα ίσα στο 85' με τον Χαραλαμπόγλου κι ενώ όλα έδειχναν πως οι δύο ομάδες θα πάρουν από έναν βαθμό, αλλά ο Σέρβος φορ είχε διαφορετική άποψη.

Με μια εξαιρετική κεφαλιά στο 88', έπειτα από γλυκό γέμισμα του Ζοάο Μάριο, ο Γιόβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και χάρισε στην ΑΕΚ ένα πολύτιμο «τρίποντο», πριν από τη διακοπή για τους αγώνες του Nations League. Ο Βόλος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με εννέα παίκτες, καθώς αποβλήθηκαν οι Μύγας και Μεντίλ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ μπήκε νωθρά στο παιχνίδι, σε αντίθεση με τον Βόλο, που ξεκίνησε δυναμικά και δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες από τα πρώτα λεπτά.

Μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα, ο Κόμπα απέφυγε τον Γκατσίνοβιτς και επιχείρησε πλασέ από πλάγια θέση μέσα στην περιοχή, με την μπάλα να σταματά στο κάθετο δοκάρι του Μπρινιόλι. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Φουρτάδο δεν κατάφερε από κοντά να νικήσει τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ.

Ο Μπρινιόλι χρειάστηκε να επέμβει ξανά στο 7', αποκρούοντας εντυπωσιακά σε κόρνερ το δυνατό μακρινό σουτ του Κόμπα. Στη συγκεκριμένη φάση, οι Μουκουντί και Γκατσίνοβιτς δεν αντέδρασαν σωστά στα μαρκαρίσματά τους.

Η Ένωση αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα στη δημιουργία. Η ανάπτυξή της ήταν αργή, οι συνδυασμοί έβγαιναν με δυσκολία και οι ευκαιρίες μπροστά από την εστία του Βόλου ήταν ελάχιστες.

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή για τους κιτρινόμαυρους ήρθε στο 32'. Ο Κοϊτά γύρισε την μπάλα στην περιοχή, ο Μαρίν δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσπάθεια και ο Μάνταλος, που έγινε αποδέκτης της μπάλας, σούταρε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Δύο λεπτά αργότερα, ο αρχηγός της ΑΕΚ βρέθηκε ξανά σε θέση βολής έπειτα από βαθιά μπαλιά, όμως το τελείωμά του ήταν άστοχο.

Στο 41', η Ένωση προσπάθησε να απειλήσει στην αντεπίθεση. Ο Μάγερ πήρε την μπάλα και δοκίμασε το πόδι του από μακριά, με το σουτ του να βρίσκει στον Μύγα και να καταλήγει πάνω από την εστία.

Ο Βόλος βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 44', όταν ο Κόμπα έκανε το σουτ και ο Φουρτάδο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο, έπειτα από έλεγχο του VAR, το γκολ ακυρώθηκε, καθώς ο επιθετικός των γηπεδούχων ήταν σε θέση οφσάιντ.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε αλλαγή, περνώντας τον Ζίνι στη θέση του Βιτάλις. Ο Ανγκολέζος πήρε θέση πιο ψηλά, δίπλα στον Γιόβιτς, με την ΑΕΚ να ανεβάζει για πρώτη φορά την ένταση στο παιχνίδι της.

Ο Βόλος, ωστόσο, διατηρούσε καλά οργανωμένη την άμυνά του και δεν επέτρεπε στους φιλοξενούμενους να βρουν εύκολα διαδρόμους προς την περιοχή.

Ο Νίκολιτς έριξε στη συνέχεια στο ματς και τον Ζοάο Μάριο, αντικαθιστώντας τον Μάνταλο. Από την πλευρά του, ο Χρήστος Μπράτσος είχε ήδη πραγματοποιήσει την πρώτη του αλλαγή, με τον Λάμπρου να περνά στον αγωνιστικό χώρο αντί του τραυματία Τζόκα. Στη συνέχεια, ο Νεγιού αντικατέστησε τον Μπρούρνιτς.

Η πίεση της ΑΕΚ απέφερε καρπούς στο 61'. Ο διαιτητής Πολυχρόνης υπέδειξε πέναλτι για ανατροπή του Γιόβιτς από τον Μύγα μέσα στην περιοχή και ο Σέρβος φορ ανέλαβε την εκτέλεση. Ο επιθετικός της Ένωσης ήταν εύστοχος και έγραψε το 0-1.

Οι κιτρινόμαυροι συνέχισαν να ψάχνουν ένα δεύτερο γκολ, θέλοντας να «κλειδώσουν» τη νίκη. Δεν κατάφεραν, όμως, να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τους και τελικά το πλήρωσαν.

Στο 85', ο Λάμπρου εκτέλεσε φάουλ και έφερε την μπάλα στην περιοχή της ΑΕΚ. Η άμυνα δεν μπόρεσε να απομακρύνει και ο Χαραλαμπόγλου, με δυνατό σουτ, νίκησε τον Μπρινιόλι και ισοφάρισε σε 1-1.

Η Ένωση, όμως, είχε άμεση απάντηση. Τρία λεπτά αργότερα, ο Ζοάο Μάριο έκανε ένα εξαιρετικό γέμισμα στην περιοχή και ο Γιόβιτς σηκώθηκε ψηλά, στέλνοντας με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα. Ο Σέρβος πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και χάρισε στην ΑΕΚ το πρώτο της φετινό διπλό στο πρωτάθλημα.

Το 1-2 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την Ένωση να πανηγυρίζει μια σημαντική νίκη και να επιστρέφει στις επιτυχίες. Ο Βόλος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με εννέα ποδοσφαιριστές. Ο Μύγας αποβλήθηκε μέσω VAR για χτύπημα στον Πήλιο, ενώ ο Μεντίλ αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα και πήρε επίσης την άγουσα για τα αποδυτήρια.

Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: Χάμζα, Φουρτάδο, Νεγιού – Μάνταλος, Βιτάλις, Γιόβιτς.Κόκκινες: 90’+4’ Μύγας, 90’+6’ Μεντίλ

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Λοντίγκιν, Κάργας, Αγιάκουα, Κάτσικας (75’ Κρεσπί), Μεντίλ, Κόμπα (75’ Γρόσδης), Μπούρνιτς (59’ Νεγιού), Μύγας, Γκονζάλες (75’ Χαραλαμπόγλου), Φουρτάδο, Τζόκα (12’ Λάμπρου).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Γκατσίνοβιτς, Ρέλβας, Κοϊτά (83’ Αριάγκα), Μάγερ (90’ Ζουμπκόφ), Μαρίν, Μάνταλος (58’ Ζοάο Μάριο), Βιτάλις (46’ Ζίνι), Γιόβιτς (90’ Κουτέσα).